С наступлением холодов многие замечают, что на расчёске остаётся больше волос, чем обычно. Почему это происходит, когда стоит беспокоиться и какие простые изменения в питании и уходе могут помочь?

Осень приносит не только прохладную погоду и сокращение светового дня, но и неприятные сюрпризы для внешности. Один из самых распространённых — усиленное выпадение волос. Особенно тревожно становится, когда после мытья головы в сливе душа остаётся заметно больше волос, чем летом.

Как пишет польское издание Kobieta, осенью некоторые люди действительно сталкиваются с временным усилением выпадения волос. Однако важно понимать, что сезонность — лишь одна из возможных причин, а заметное поредение причёски не всегда связано с переменой погоды.

Почему осенью волосы могут выпадать сильнее?

Волосы постоянно проходят несколько стадий развития: рост, переходный период, покой и выпадение. Поэтому ежедневно человек теряет определённое количество волос, на месте которых обычно вырастают новые.

В среднем нормальным считается выпадение примерно 50–100 волос в день, хотя индивидуальные показатели могут различаться.

Некоторые исследования указывают на сезонные колебания цикла роста волос. У части людей осенью действительно может увеличиваться количество волос, переходящих в фазу выпадения.

При этом распространённое объяснение, будто с приходом холодов гормональный фон обязательно перестраивается и вызывает массовое выпадение волос, научно не доказано.

Дополнительное влияние могут оказывать перенесённые заболевания, сильный стресс, недостаточное питание, дефицит железа, изменения функции щитовидной железы и другие факторы.

Какие продукты стоит добавить в рацион?

Здоровье волос во многом зависит от полноценного питания. Особенно важны белок, железо, цинк и некоторые витамины.

Яйца, рыба и нежирное мясо. Эти продукты обеспечивают организм белком, необходимым для образования кератина — основного структурного компонента волос.

Бобовые. Фасоль, чечевица и нут содержат растительный белок, железо и другие питательные вещества.

Орехи и семена. Тыквенные и подсолнечные семечки, грецкие орехи и миндаль помогают разнообразить рацион полезными жирами и микроэлементами.

Овощи и фрукты. Тыква, листовая зелень, яблоки, сливы и другие сезонные продукты содержат витамины и антиоксиданты, необходимые для нормальной работы организма.

Важно не искать один чудодейственный продукт, а следить за разнообразием питания.

Нужно ли осенью принимать витамины?

Сокращение светового дня может сопровождаться снижением выработки витамина D в коже. Однако это не означает, что каждому человеку с выпадением волос необходимо немедленно начинать принимать витаминные комплексы.

Дефицит витамина D, железа и некоторых других питательных веществ действительно может быть связан с проблемами волос, но добавки наиболее оправданны при установленном недостатке.

Особенно осторожно следует относиться к самостоятельному приёму железа: его избыток способен навредить здоровью.

Если выпадение волос заметно усилилось, врач может рекомендовать анализы с учётом симптомов и общего состояния здоровья.

Как изменить домашний уход?

Осенью волосам полезен бережный уход, который помогает уменьшить ломкость и сохранить здоровый внешний вид.

Прежде всего стоит отказаться от слишком агрессивного расчёсывания, частого использования горячих приборов без термозащиты и тугих причёсок, создающих постоянное натяжение волос.

После каждого мытья желательно использовать кондиционер, особенно если волосы сухие или повреждённые.

В исходном материале также предлагаются несколько домашних средств.

Отвар крапивы и хвоща. Его рекомендуют использовать для ухода за кожей головы. Однако убедительных клинических доказательств того, что такие отвары останавливают выпадение волос, нет. Кроме того, растительные компоненты могут вызывать раздражение и аллергию.

Маска с касторовым маслом. Масло способно смягчать волосы и уменьшать ощущение сухости, но не доказано, что оно ускоряет их рост. Добавление сырого яичного желтка не является необходимым.

Ополаскиватель из семян льна. Слизистый отвар льняных семян может облегчать расчёсывание и делать волосы более гладкими. При этом он действует преимущественно на поверхность волос, а не на волосяные фолликулы.

Помогает ли массаж головы?

Мягкий массаж кожи головы может стать приятной частью ухода и помочь расслабиться.

Однако утверждение, что массаж обязательно усиливает питание волосяных луковиц и останавливает выпадение, пока не подтверждено качественными исследованиями.

Важно избегать сильного трения и давления, особенно если кожа головы раздражена или волосы заметно поредели.

Когда выпадение волос становится поводом для беспокойства?

Временное усиление выпадения иногда проходит самостоятельно, но не стоит автоматически списывать проблему на смену сезона.

Обратиться к дерматологу желательно, если волосы выпадают значительно сильнее обычного, появляются участки облысения, заметно расширяется пробор или возникает зуд, покраснение и шелушение кожи головы.

Особого внимания требует выпадение, которое продолжается несколько месяцев либо сопровождается слабостью, изменениями веса и другими симптомами.

Главное: осенью волосам полезны полноценное питание, бережный уход и защита от повреждений. Но если выпадение выраженное или длительное, лучше выяснить его причину, чем полагаться исключительно на домашние маски и витамины.