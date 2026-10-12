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Осеннее лакомство без теста: нежная тыквенная запеканка с золотистой корочкой 0 395

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запеканка из тыквы
ФОТО: BB.LV/AI

Ароматная, сочная и в меру сладкая тыквенная запеканка — отличный десерт для прохладных осенних дней. Для её приготовления понадобятся простые продукты, а сама выпечка займёт всего около получаса.

Осенью тыква становится одним из самых популярных продуктов на кухне. Из неё готовят супы, каши, пироги и даже необычные десерты. Но если хочется чего-нибудь вкусного, не слишком тяжёлого и при этом простого в приготовлении, стоит попробовать тыквенную запеканку со сметанной заливкой.

Благодаря сочетанию сочной тыквы, нежной сметаны и ванили блюдо получается мягким, ароматным и приобретает аппетитную золотистую корочку. При этом замешивать тесто не потребуется.

Ингредиенты

  • Тыква — 500 г

  • Манная крупа — 1 ст. ложка

  • Сахар — 1 ст. ложка

  • Сливочное масло — 10 г

  • Сметана — 100 мл

  • Яйца — 2 шт.

  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка

  • Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить

  1. Очистите тыкву от кожуры и семян, затем натрите мякоть на крупной тёрке. Разделите полученную массу на три равные части.

  2. Смажьте форму для запекания сливочным маслом, чтобы десерт не прилипал к стенкам и дну.

  3. Выложите первую часть натёртой тыквы ровным слоем. Слегка посыпьте манной крупой и сахаром.

  4. Повторите процедуру ещё дважды, распределив оставшуюся тыкву, манку и сахар между слоями.

  5. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной и ванильным сахаром до получения однородной смеси.

  6. Равномерно залейте тыквенные слои приготовленной смесью.

  7. Разогрейте духовку до 180 °C и отправьте в неё форму примерно на 30 минут. Запеканка должна пропечься, стать нежной внутри и приобрести лёгкую золотистую корочку.

  8. Дайте готовому десерту немного остыть, затем при желании посыпьте сахарной пудрой.

Маленький секрет вкусной запеканки

Лучше выбирать сладкую, спелую тыкву с ярко-оранжевой мякотью. Если овощ очень сочный, после натирания можно слегка отжать лишнюю жидкость — так запеканка получится плотнее и будет лучше держать форму.

Подавать десерт можно как тёплым, так и охлаждённым. Он прекрасно сочетается с чашкой чая или кофе, а при желании его можно дополнить ложкой натурального йогурта.

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#осень #кулинария #выпечка #тыква #еда
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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