Ароматная, сочная и в меру сладкая тыквенная запеканка — отличный десерт для прохладных осенних дней. Для её приготовления понадобятся простые продукты, а сама выпечка займёт всего около получаса.

Осенью тыква становится одним из самых популярных продуктов на кухне. Из неё готовят супы, каши, пироги и даже необычные десерты. Но если хочется чего-нибудь вкусного, не слишком тяжёлого и при этом простого в приготовлении, стоит попробовать тыквенную запеканку со сметанной заливкой.

Благодаря сочетанию сочной тыквы, нежной сметаны и ванили блюдо получается мягким, ароматным и приобретает аппетитную золотистую корочку. При этом замешивать тесто не потребуется.

Ингредиенты

Тыква — 500 г

Манная крупа — 1 ст. ложка

Сахар — 1 ст. ложка

Сливочное масло — 10 г

Сметана — 100 мл

Яйца — 2 шт.

Ванильный сахар — 1 ч. ложка

Сахарная пудра — для украшения

Как приготовить

Очистите тыкву от кожуры и семян, затем натрите мякоть на крупной тёрке. Разделите полученную массу на три равные части. Смажьте форму для запекания сливочным маслом, чтобы десерт не прилипал к стенкам и дну. Выложите первую часть натёртой тыквы ровным слоем. Слегка посыпьте манной крупой и сахаром. Повторите процедуру ещё дважды, распределив оставшуюся тыкву, манку и сахар между слоями. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной и ванильным сахаром до получения однородной смеси. Равномерно залейте тыквенные слои приготовленной смесью. Разогрейте духовку до 180 °C и отправьте в неё форму примерно на 30 минут. Запеканка должна пропечься, стать нежной внутри и приобрести лёгкую золотистую корочку. Дайте готовому десерту немного остыть, затем при желании посыпьте сахарной пудрой.

Маленький секрет вкусной запеканки

Лучше выбирать сладкую, спелую тыкву с ярко-оранжевой мякотью. Если овощ очень сочный, после натирания можно слегка отжать лишнюю жидкость — так запеканка получится плотнее и будет лучше держать форму.

Подавать десерт можно как тёплым, так и охлаждённым. Он прекрасно сочетается с чашкой чая или кофе, а при желании его можно дополнить ложкой натурального йогурта.