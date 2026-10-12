После смерти известного телепсихотерапевта Анатолия Кашпировского появились новые подробности его последних распоряжений. Как утверждают близкие, он хотел обрести покой рядом с дочерью Еленой, а незадолго до смерти говорил, что её могила станет особенным местом, куда люди будут приходить за исцелением.

Анатолий Кашпировский, получивший широкую известность благодаря телевизионным сеансам в конце 1980-х годов, ещё при жизни определил место, где хотел быть похоронен.

Как сообщает WomanHit, речь идёт о семейном захоронении в украинском городе Винница. Там покоятся родители Кашпировского и его старшая дочь Елена, ушедшая из жизни при трагических обстоятельствах.

Семейное захоронение Кашпировский обустроил в середине 2010-х годов. После смерти дочери он перевёз её прах к могилам бабушки и дедушки.

«Ты будешь лечить людей, а я буду рядом»

Особое внимание привлекли слова Кашпировского, которые, как утверждается, он произнёс незадолго до смерти. Телепсихотерапевт связывал с могилой дочери необычные надежды.

По данным СМИ, Кашпировский говорил, что каждый месяц 15-го числа Елена сможет помогать людям, которые придут к месту её захоронения.

«Каждый месяц всех, кто придёт к тебе 15-го числа, ты будешь лечить, а я буду рядом с тобой», — такие слова Кашпировского приводит издание StarHit.

Речь идёт о личных убеждениях телепсихотерапевта. Научных доказательств возможности исцеления людей подобным способом не существует.

Где похоронят Кашпировского?

После сообщений о смерти Кашпировского в СМИ обсуждались разные варианты его захоронения. В частности, назывались Троекуровское кладбище в Москве и Санкт-Петербург.

Однако, согласно информации, прозвучавшей в программе Малахова, семья решила исполнить желание Кашпировского и связать место его последнего упокоения с Винницей.

Сообщается, что часть праха телепсихотерапевта предполагается захоронить рядом с дочерью. При этом опубликованные сведения о перевозке гроба и захоронении праха требуют уточнения.

Оставил несколько завещаний

Ещё одной неожиданной подробностью стало сообщение о нескольких завещаниях Кашпировского.

Его директор Сергей Рудых рассказал, что телепсихотерапевт занимался подготовкой соответствующих документов в период с 2020 по 2022 год.

Что именно содержится в завещаниях и кому предназначено наследство, пока неизвестно.

Что произошло перед смертью?

Сергей Рудых также рассказал о последних часах жизни Кашпировского.

По его словам, состояние телепсихотерапевта ухудшилось после резкого падения артериального давления. Супруга вызвала скорую помощь, однако первоначально близкие не предполагали, что ситуация окажется настолько серьёзной.

Вскоре состояние Кашпировского резко ухудшилось.

Представитель семьи также прокомментировал сообщения о сыне телепсихотерапевта Сергио, проживающем в США. Ранее утверждалось, что он якобы отказался приехать на похороны отца.

По словам Рудых, это не соответствует действительности: поездку отменили из-за сложностей с авиаперелётом.

История последних распоряжений Кашпировского вновь привлекла внимание к человеку, чьи телевизионные выступления когда-то собирали у экранов миллионы зрителей. С Анатолием Кашпировским простились в Москве, однако окончательное место его захоронения пока достоверно не установлено.