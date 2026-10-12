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Вредные привычки при чистке зубов: что нужно знать 0 234

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вредные привычки при чистке зубов: что нужно знать

Развенчиваем мифы о гигиене полости рта.

 

Чистка зубов дважды в день, использование зубной нити после каждого приема пищи и другие привычки, к которым мы так старательно прибегали, как оказалось, не всегда приносят пользу, а иногда могут даже навредить.

При чистке зубов важно использовать зубную щетку и пасту утром и вечером, однако полоскать рот водой или специальным ополаскивателем после этого не рекомендуется. Такая комбинация может привести к удалению фтора из зубов, что сводит на нет все преимущества чистки.

Зубная паста содержит активные ингредиенты, которым необходимо время, чтобы "прилипнуть" к зубам и начать действовать. Полоскание даже обычной водой минимизирует все преимущества пасты.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Достаточно просто хорошо сплевывать пасту или использовать ополаскиватель с содержанием фтора.

Вот три важных совета по уходу за зубами и полостью рта, которые помогут сохранить их здоровье:

Смена зубной щетки

Регулярно меняйте зубную щетку для более эффективной и безопасной чистки. На старой щетке могут развиваться вредные бактерии. Эксперты рекомендуют следить за износом щетинок и менять щетку каждые 3-4 месяца. Если вы перенесли простуду, замените щетку сразу после выздоровления.

Хранение зубной щетки

Если у вас ванная и туалетные комнаты не совмещены, можно хранить зубную щетку в открытом "стаканчике". В противном случае лучше использовать специальный закрытый футляр, так как смыв унитаза может создавать аэрозольный эффект, распыляя микробы, которые оседают на щетинках.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

 

Использование зубной нити

Зубная нить, необходимая для чистки межзубных промежутков, является важным дополнением к привычной чистке зубов, которое многие из нас игнорируют. Совместное использование нити и щетки обеспечивает практически полную чистку поверхности зубов, уменьшая длительное воздействие кислот на скрытых участках.

Кроме того, зубные нити могут заменить освежитель для полости рта. На рынке представлено множество нитей и флоссеров с различными пропитками. Например, мятные и ментоловые нити помогут дополнительно защитить эмаль от кариеса, укрепить десны и освежить дыхание.

AdobeStock - https://stock.adobe.com/

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