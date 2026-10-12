Чистка зубов дважды в день, использование зубной нити после каждого приема пищи и другие привычки, к которым мы так старательно прибегали, как оказалось, не всегда приносят пользу, а иногда могут даже навредить.

При чистке зубов важно использовать зубную щетку и пасту утром и вечером, однако полоскать рот водой или специальным ополаскивателем после этого не рекомендуется. Такая комбинация может привести к удалению фтора из зубов, что сводит на нет все преимущества чистки.

Зубная паста содержит активные ингредиенты, которым необходимо время, чтобы "прилипнуть" к зубам и начать действовать. Полоскание даже обычной водой минимизирует все преимущества пасты.

Достаточно просто хорошо сплевывать пасту или использовать ополаскиватель с содержанием фтора.

Вот три важных совета по уходу за зубами и полостью рта, которые помогут сохранить их здоровье: Смена зубной щетки Регулярно меняйте зубную щетку для более эффективной и безопасной чистки. На старой щетке могут развиваться вредные бактерии. Эксперты рекомендуют следить за износом щетинок и менять щетку каждые 3-4 месяца. Если вы перенесли простуду, замените щетку сразу после выздоровления. Хранение зубной щетки Если у вас ванная и туалетные комнаты не совмещены, можно хранить зубную щетку в открытом "стаканчике". В противном случае лучше использовать специальный закрытый футляр, так как смыв унитаза может создавать аэрозольный эффект, распыляя микробы, которые оседают на щетинках.

Использование зубной нити

Зубная нить, необходимая для чистки межзубных промежутков, является важным дополнением к привычной чистке зубов, которое многие из нас игнорируют. Совместное использование нити и щетки обеспечивает практически полную чистку поверхности зубов, уменьшая длительное воздействие кислот на скрытых участках.

Кроме того, зубные нити могут заменить освежитель для полости рта. На рынке представлено множество нитей и флоссеров с различными пропитками. Например, мятные и ментоловые нити помогут дополнительно защитить эмаль от кариеса, укрепить десны и освежить дыхание.