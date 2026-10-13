Борьба с пылью может занимать много времени и усилий. Однако, с помощью этих 5 приемов вы сможете быстро и легко избавиться от пыли.

1. Используйте антистатики. Протрите мебель, бытовую технику, подоконники и плинтусы антистатическими салфетками или тряпкой с полиролью. Также можно использовать кондиционер для белья, содержащий антистатические компоненты, которые помогут отталкивать пыль. Это позволит снизить накопление пыли на поверхностях.

2. Выбивайте мягкую мебель. Чтобы удалить пыль из диванов, кресел и матрасов, накройте их старой мокрой простыней и выбейте хлопушкой для ковров или большой скалкой. Мягкие игрушки можно поместить в старую мокрую наволочку и хорошо потрясти. Рекомендуется проводить такие процедуры один раз в месяц.

3. Используйте скотч. Для ухода за портьерами, абажурами, настенными коврами и другими поверхностями применяйте широкий скотч. Намотайте его на руку липкой стороной наружу и соберите пыль с поверхностей.

4. Не выбрасывайте старые носки. Прохудившиеся носки можно надеть на швабру вместо тряпки и протереть потолок, стены и пол. Также, натянув носок на руку, можно удалить пыль с жалюзи и из труднодоступных мест. Это будет гораздо эффективнее, чем использование обычной тряпки.

5. Применяйте удобные инструменты. Например, ненужные кисти для макияжа. Широкой кистью удобно сметать пыль с мелких предметов декора, рамок для фото и статуэток. Мелкие кисточки помогут удалить пыль и крошки из щелей клавиатуры и других углублений в гаджетах. Со стеклянных и зеркальных поверхностей, а также с экранов телевизоров и компьютеров пыль проще всего стирать кофейными фильтрами, которые обладают адсорбирующим эффектом и не царапают стекло.

"1000 секретов".