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Как выглядят дети звезд с нестандартной внешностью 0 318

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выглядят дети звезд с нестандартной внешностью

Поклонники часто задаются вопросом, похожи ли дети на своих знаменитых родителей с необычной внешностью. Это вызывает как опасения, так и искренний интерес.

 

Давайте рассмотрим наследников звезд, обладающих нестандартной внешностью.

Питер Динклэйдж

Instagram - instagram

Instagram - instagram

 

Питер Динклэйдж, известный благодаря роли Тириона Ланистера в «Игре престолов», страдает от врожденной ахондроплазии, что делает его рост 135 см. Он выступает против политкорректности в отношении своего роста.

«Можете называть меня карликом, говорите как есть, только, пожалуйста, не ходите вокруг да около. Ненавижу всю эту ерунду, типа выражения «маленький человек».

Он не любит обсуждать своих детей. Его 11-летняя дочь Зелиг растет красавицей, но Динклэйдж предпочитает скрывать их от общественности. Имя его четырехлетнего сына остается неизвестным.

Супруга актера, Эрика Шмидт, с которой он состоит в браке 16 лет, получает от него много похвал: «Она настоящий театральный режиссер, умеющая вдохновлять. А я лишь простой телеактер, который оплачивает счета». За одну серию в «Игре престолов» Питер зарабатывал полмиллиона долларов.

Рон Перлман

Instagram - instagram

Instagram - instagram

 

Рон Перлман, обладатель своеобразной внешности, получил свою первую премию «Золотой глобус» за сериал «Красавица и чудовище», где сыграл не самого привлекательного персонажа.

Перлман вспоминает свое детство с неохотой, так как его дразнили одноклассники из-за его внешности. «Тебе бы вышибал играть без грима!» — смеялись они.

Когда он начал сниматься, девушки стали называть его красавчиком, но он оставался верен своей супруге Опал Перлман. У них двое детей: 38-летняя дочь Блейк и 32-летний сын Брэндон. Дети унаследовали от родителей лучшие черты: высокий рост от отца и изящные черты лица от матери.

Росси де Пальма

Instagram - instagram

Instagram - instagram

Instagram - instagram

 

Росси де Пальма, нарушившая все каноны красоты, стала моделью и музой для таких дизайнеров, как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер. С 22 лет она начала сниматься у известных режиссеров и на сегодняшний день имеет более 80 киноработ. Росси гордится своей уникальной внешностью, которая принесла ей мировую известность.

Звезда экрана и подиумов интересна тем, насколько похожи на нее дети, которых она родила от кубинца. Имя отца Луны Лайон и Габриэля она не раскрывает, но известно, что они прожили вместе три года.

К сожалению, внешность ее детей оказалась достаточно обычной. 23-летняя дочь Луна пошла в модельный бизнес, а сын Габриель, старший на два года, интересуется музыкой и изобразительным искусством.

Винсент Скьявелли

Instagram - instagram

 

Винсента Скьявелли часто называли «человеком с печальными глазами». Его необычная внешность была вызвана редким генетическим заболеванием — синдромом Марфана.

Это заболевание проявляется в удлиненной голове и специфических чертах лица, а также непропорционально длинных конечностях. Поэтому ему часто предлагали роли психически больных или комических персонажей.

В первом браке с актрисой Эллис Бисли у Винсента родился сын Андреа, которому сейчас 35 лет. Он не является публичной личностью и после смерти отца в 2005 году начал заниматься музыкой и писать песни, но его творчество остается известным лишь узкому кругу друзей.

Дэнни Трехо

Facebook - https://www.facebook.com

Facebook - https://www.facebook.com

 

Дэнни Трехо провел более 10 лет в местах лишения свободы, что, возможно, и сформировало его характер. Эта внешность, возможно, помешала бы кому-то другому, но Дэнни помогла стать звездой.

Дэнни дрался профессионально, и его кинематографичные черты лица помогли ему попасть в Голливуд на роли плохих парней.

У Дэнни Трехо пятеро детей, но чаще всего он работает на съемках со своим старшим сыном Гилбертом, который стал режиссером и продюсером. Судя по сыну, Дэнни в молодости тоже был красавчиком.

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