Не все привычные сочетания или модные приемы в одежде выглядят одинаково выигрышно на всех. Некоторые из них могут казаться нелепыми в повседневной жизни. Поэтому к созданию образа стоит подходить с осторожностью.

* Обтягивающие длинные майки и футболки, надетые поверх шорт и джинсов, визуально вытягивают торс и укорачивают ноги. Лучше заправлять длинные футболки или выбирать укороченные фасоны.

* Модные юбки-тюльпаны могут зрительно увеличивать живот. Чтобы избежать этого эффекта, выбирайте фасоны со складками, начинающимися не от талии, а от бедер.

* Если у вас короткая шея, будьте осторожны с вещами с высокой горловиной (свитеры, водолазки и т.д.), так как они могут сделать силуэт квадратным. Чтобы уравновесить пропорции, надевайте поверх таких вещей одежду с узким глубоким вырезом, визуально удлиняющим шею.

* Не стоит носить ботильоны с юбками мини и миди, так как незакрытые части ног будут казаться короткими. С юбками лучше сочетать классические туфли, а с ботильонами - брюки.

* Балетки не подходят под деловой костюм, так как нарушают гармонию серьезного стиля. Кроме того, щиколотки в обуви на плоской подошве могут казаться полнее, что лишает образ элегантности. Более уместны туфли-лодочки на невысоком каблуке.

* В ресторане, театре или на торжественном мероприятии нелепо будет выглядеть любой наряд с большой вместительной сумкой. Лучше выбрать клатч или маленькую сумочку.

* Если вам нравится просторная одежда или вы хотите скрыть недостатки фигуры (например, широкую талию), не стоит надевать сразу две объемные вещи и более, иначе фигура будет выглядеть бесформенной. Ограничьтесь одной просторной вещью и сочетайте ее с облегающей одеждой, подчеркивающей ваши достоинства (высокую грудь, округлые бедра, стройные ноги).

* Некоторые девушки в холодное время года продолжают носить шорты с колготками, что создает диссонанс, так как шорты ассоциируются с летом и голыми ногами. Лучше отвести каждому элементу одежды свое время.

"1000 секретов".