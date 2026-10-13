Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Модные ошибки, которых стоит избегать 0 192

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что надеть?

Не все привычные сочетания или модные приемы в одежде выглядят одинаково выигрышно на всех. Некоторые из них могут казаться нелепыми в повседневной жизни. Поэтому к созданию образа стоит подходить с осторожностью.

 

* Обтягивающие длинные майки и футболки, надетые поверх шорт и джинсов, визуально вытягивают торс и укорачивают ноги. Лучше заправлять длинные футболки или выбирать укороченные фасоны.

* Модные юбки-тюльпаны могут зрительно увеличивать живот. Чтобы избежать этого эффекта, выбирайте фасоны со складками, начинающимися не от талии, а от бедер.

* Если у вас короткая шея, будьте осторожны с вещами с высокой горловиной (свитеры, водолазки и т.д.), так как они могут сделать силуэт квадратным. Чтобы уравновесить пропорции, надевайте поверх таких вещей одежду с узким глубоким вырезом, визуально удлиняющим шею.

* Не стоит носить ботильоны с юбками мини и миди, так как незакрытые части ног будут казаться короткими. С юбками лучше сочетать классические туфли, а с ботильонами - брюки.

* Балетки не подходят под деловой костюм, так как нарушают гармонию серьезного стиля. Кроме того, щиколотки в обуви на плоской подошве могут казаться полнее, что лишает образ элегантности. Более уместны туфли-лодочки на невысоком каблуке.

* В ресторане, театре или на торжественном мероприятии нелепо будет выглядеть любой наряд с большой вместительной сумкой. Лучше выбрать клатч или маленькую сумочку.

* Если вам нравится просторная одежда или вы хотите скрыть недостатки фигуры (например, широкую талию), не стоит надевать сразу две объемные вещи и более, иначе фигура будет выглядеть бесформенной. Ограничьтесь одной просторной вещью и сочетайте ее с облегающей одеждой, подчеркивающей ваши достоинства (высокую грудь, округлые бедра, стройные ноги).

* Некоторые девушки в холодное время года продолжают носить шорты с колготками, что создает диссонанс, так как шорты ассоциируются с летом и голыми ногами. Лучше отвести каждому элементу одежды свое время.

"1000 секретов".

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: С грядки на подоконник: как пересадить любимые растения
Изображение к статье: С возрастом все чаще просыпаемся на рассвете
Изображение к статье: Алла Пугачева
Изображение к статье: Продукты, богатые железом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Деньги на стадион
Наша Латвия
Изображение к статье: Питьевой кран
Наша Латвия
Изображение к статье: Без хруста и боли: семь лучших продуктов для здоровья суставов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент Латвии посетил учения Synesis 2026
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Хурма
Люблю!
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: Деньги на стадион
Наша Латвия
Изображение к статье: Питьевой кран
Наша Латвия
Изображение к статье: Без хруста и боли: семь лучших продуктов для здоровья суставов
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео