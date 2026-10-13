Постоянная усталость, слабость, головокружение, бледность кожи и даже необычное желание съесть что-нибудь несъедобное — иногда за этими симптомами скрывается нехватка железа. Этот микроэлемент необходим для нормального кроветворения, работы мозга и снабжения организма кислородом. Однако восполнить его запасы можно не только с помощью мяса и печени.

Рассказываем об 11 продуктах, богатых железом, среди которых есть морепродукты, овощи, крупы и даже шоколад.

Железо — один из важнейших микроэлементов для человеческого организма. Оно входит в состав гемоглобина — белка эритроцитов, который переносит кислород от лёгких к органам и тканям. Кроме того, железо участвует в энергетическом обмене, работе иммунной системы и нормальном функционировании нервной системы.

Когда железа становится недостаточно, организм постепенно расходует собственные запасы. Если дефицит сохраняется, может развиться железодефицитная анемия — состояние, при котором снижается способность крови переносить кислород.

Человек начинает быстрее уставать, хуже переносит физические нагрузки, испытывает слабость, одышку или учащённое сердцебиение. Иногда появляются ломкость ногтей, выпадение волос и трудности с концентрацией внимания.

Но далеко не всегда недостаток железа проявляется заметными симптомами. Поэтому оценивать его уровень только по самочувствию нельзя.

Специалисты по питанию рекомендуют обращать внимание не только на количество железа в продуктах, но и на то, насколько хорошо организм способен его усваивать.

Почему железо из разных продуктов усваивается неодинаково?

Существует две основные формы пищевого железа.

Гемовое железо содержится в мясе, рыбе и морепродуктах. Оно обычно усваивается организмом лучше.

Негемовое железо присутствует в бобовых, крупах, орехах, семенах, овощах и некоторых продуктах животного происхождения. Его усвоение сильнее зависит от состава пищи. Например, витамин C помогает организму усваивать негемовое железо, а некоторые вещества, содержащиеся в чае, кофе и злаках, могут препятствовать этому процессу.

Поэтому важно не только выбирать продукты с высоким содержанием железа, но и правильно сочетать их между собой.

1. Говяжья печень: один из самых богатых источников железа

Печень традиционно считается одним из наиболее питательных продуктов животного происхождения.

В 100 граммах приготовленной говяжьей печени содержится приблизительно 5–7 миллиграммов железа, хотя точное количество зависит от способа приготовления и состава продукта.

Помимо железа, печень богата витамином B12, необходимым для образования эритроцитов, а также фолатами и другими витаминами группы B. Благодаря сочетанию этих веществ печень может быть полезным дополнением к рациону людей, которым необходимо поддерживать нормальное кроветворение.

Однако употреблять её ежедневно не рекомендуется. Печень содержит очень большое количество готового витамина A, избыток которого способен оказывать токсическое действие. Особенно важно учитывать это беременным женщинам: продукты из печени обычно рекомендуют исключать во время беременности из-за высокого содержания ретинола. Для остальных взрослых умеренное и нечастое употребление печени может быть частью разнообразного питания.

2. Моллюски: неожиданные лидеры по содержанию железа

Мидии, устрицы и некоторые другие двустворчатые моллюски могут содержать значительное количество железа. В зависимости от вида и способа приготовления 100 граммов моллюсков могут обеспечивать несколько миллиграммов этого микроэлемента, а отдельные виды содержат существенно больше. Кроме того, морепродукты являются источниками витамина B12, цинка, меди и полноценного белка.

Преимущество моллюсков заключается в том, что часть содержащегося в них железа представлена гемовой формой, которая относительно хорошо усваивается.

Мидии можно тушить, запекать или добавлять в блюда с овощами и крупами. Однако употреблять сырые моллюски небезопасно, особенно людям с ослабленным иммунитетом, заболеваниями печени и беременным женщинам. Предпочтение стоит отдавать хорошо приготовленным морепродуктам из проверенных источников.

3. Красное мясо: железо, которое организм хорошо усваивает

Говядина, баранина и некоторые другие виды красного мяса являются источниками гемового железа.

В 100 граммах приготовленной говядины обычно содержится около 2–3 миллиграммов железа, хотя количество зависит от конкретного отруба. Мясо также обеспечивает организм белком, витамином B12 и цинком.

Именно благодаря хорошей усвояемости гемового железа умеренное употребление мяса может помогать поддерживать его нормальный уровень.

Однако это не означает, что для профилактики дефицита необходимо ежедневно есть большие порции красного мяса. Чрезмерное потребление красного, особенно переработанного мяса связано с определёнными рисками для здоровья. Поэтому лучше выбирать нежирные куски, готовить их без обугливания и чередовать мясные блюда с рыбой, бобовыми и другими источниками белка.

4. Чечевица: растительный источник железа и белка

Чечевица — один из наиболее доступных продуктов, содержащих негемовое железо. В 100 граммах приготовленной чечевицы находится приблизительно 3 миллиграмма железа. Кроме того, она богата растительным белком, клетчаткой, фолатами и другими питательными веществами.

Чечевица особенно полезна людям, которые не едят мясо или стремятся уменьшить его количество в рационе. Но есть важный нюанс: железо из чечевицы усваивается хуже, чем гемовое железо из животных продуктов. Улучшить ситуацию помогает сочетание чечевицы с овощами, содержащими витамин C. Например, можно приготовить чечевичный салат с болгарским перцем, помидорами и лимонным соком. Такая комбинация не только улучшает вкус блюда, но и способствует усвоению железа.

5. Тыквенные семечки: небольшая порция с высокой питательной ценностью

Тыквенные семечки содержат железо, магний, цинк, растительный белок и полезные жиры. В 30 граммах очищенных семечек может содержаться приблизительно 2–3 миллиграмма железа. Их удобно добавлять в каши, салаты, йогурт или употреблять в качестве небольшого перекуса. Однако семечки достаточно калорийны, поэтому не стоит есть их без ограничений. Кроме того, в них содержатся фитаты — природные вещества, которые могут снижать усвоение негемового железа.

Поэтому лучше рассматривать тыквенные семечки как один из компонентов разнообразного питания, а не как самостоятельное средство для устранения дефицита.

6. Фасоль и нут: доступная альтернатива мясу

Фасоль, нут и другие бобовые обеспечивают организм железом, клетчаткой и растительным белком. В 100 граммах приготовленной фасоли или нута обычно содержится примерно 2–3 миллиграмма железа, хотя показатели различаются в зависимости от сорта.

Регулярное употребление бобовых помогает увеличить общее количество железа в рационе, особенно если человек редко ест продукты животного происхождения. Однако для лучшего усвоения микроэлемента желательно сочетать фасоль и нут с овощами, богатыми витамином C. Подойдут помидоры, сладкий перец, брокколи и свежая зелень.

Предварительное замачивание сухих бобовых и правильное приготовление также помогают уменьшить содержание некоторых соединений, препятствующих усвоению минералов. Фасоль можно добавлять в супы и рагу, а из нута готовить хумус, салаты и овощные блюда.

7. Тофу: полезный вариант для тех, кто не ест мясо

Тофу производится из соевых бобов и может быть хорошим источником растительного белка и железа. Содержание железа зависит от технологии производства и конкретного продукта. В некоторых видах тофу на 100 граммов приходится несколько миллиграммов этого микроэлемента. Помимо железа, тофу содержит белок, а отдельные разновидности — значительное количество кальция. Этот продукт особенно удобен для вегетарианского и веганского питания. Его можно обжаривать с овощами, запекать, добавлять в супы или использовать в салатах.

Для улучшения усвоения железа тофу желательно сочетать с брокколи, сладким перцем, томатами или другими источниками витамина C.

8. Шпинат: железо есть, но не всё так просто

Шпинат часто называют одним из самых полезных овощей для профилактики нехватки железа. Действительно, в 100 граммах приготовленного шпината содержится около 3–4 миллиграммов железа. Однако у этого продукта есть особенность. Шпинат богат оксалатами — веществами, которые могут затруднять усвоение некоторых минералов. Поэтому количество железа, указанное в таблицах пищевой ценности, не равно количеству, которое организм сможет фактически получить.

Это не делает шпинат бесполезным. Он содержит фолаты, витамин K, каротиноиды и другие ценные вещества. Просто рассчитывать на шпинат как на основной источник железа не стоит.

Лучше употреблять его вместе с другими продуктами, например добавлять в салаты с лимонной заправкой или сочетать с бобовыми и овощами.

9. Гречка: привычная крупа с полезным составом

Гречневая крупа содержит негемовое железо, магний, марганец, растительный белок и пищевые волокна.

В 100 граммах приготовленной гречки обычно находится около 0,8–1 миллиграмма железа. В сухой крупе его значительно больше на 100 граммов, поскольку при варке гречка впитывает воду.

Поэтому распространённые утверждения об исключительно высоком содержании железа в гречневой каше нередко связаны с путаницей между сухим и приготовленным продуктом. Тем не менее гречка остаётся полезной частью рациона. Она хорошо сочетается с мясом, рыбой, грибами и овощами.

Если хочется улучшить усвоение содержащегося в ней негемового железа, можно добавить салат из свежего сладкого перца, помидоров или капусты.

Важно понимать, что одна только гречневая каша не способна быстро восполнить выраженный дефицит железа.

10. Чёрный шоколад и какао: приятное дополнение к рациону

Какао-продукты тоже содержат железо. Его количество зависит от доли какао, состава шоколада и технологии производства. В 100 граммах некоторых видов тёмного шоколада с высоким содержанием какао может находиться более 10 миллиграммов железа.

Но это не означает, что стоит ежедневно съедать целую плитку ради восполнения дефицита.

Шоколад содержит много калорий и жиров, а его железо относится к негемовой форме. Кроме того, полифенолы какао могут ограничивать его усвоение. Поэтому тёмный шоколад лучше воспринимать как дополнительный, а не основной источник железа.

Несколько кусочков шоколада с высоким содержанием какао могут вписываться в сбалансированный рацион, но не заменят полноценное питание и лечение при анемии.

11. Обогащённые железом хлопья и каши: иногда больше пользы, чем кажется

Не все продукты с высоким содержанием железа обязательно должны быть природными источниками этого микроэлемента. Некоторые сухие завтраки, каши и зерновые продукты специально обогащают железом при производстве. В зависимости от состава одна порция такого продукта может обеспечивать значительную часть суточной потребности в железе. Однако содержание микроэлемента необходимо проверять на упаковке.

При выборе обогащённых продуктов желательно обращать внимание и на количество добавленного сахара, соли и клетчатки. Лучше отдавать предпочтение вариантам с небольшим количеством сахара и достаточным содержанием цельного зерна.

Обогащённые железом каши могут быть особенно удобны в рационе людей, которым сложно получать достаточно микроэлемента из обычной пищи.

Но даже такие продукты не всегда способны устранить уже возникшую железодефицитную анемию.

Сколько железа необходимо человеку каждый день?

Потребность в железе зависит от возраста, пола, особенностей питания и физиологического состояния.

Согласно рекомендациям Национальных институтов здоровья США, ориентировочные нормы для взрослых выглядят следующим образом:

Мужчины от 19 лет — 8 миллиграммов в сутки.

Женщины от 19 до 50 лет — 18 миллиграммов.

Женщины старше 50 лет — 8 миллиграммов.

Беременные женщины — 27 миллиграммов.

Кормящие женщины от 19 лет — 9 миллиграммов.

Эти показатели являются ориентировочными: индивидуальная потребность может отличаться.

Например, у людей, придерживающихся исключительно растительного питания, потребность в пищевом железе может быть выше из-за более низкой усвояемости негемовой формы.

Повышенный риск дефицита также существует у людей с обильными менструациями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и хроническими кровопотерями.

Что помогает организму лучше усваивать железо?

Даже богатый железом рацион не всегда гарантирует, что организм получит необходимое количество микроэлемента.

Большое значение имеет сочетание продуктов.

Витамин C улучшает усвоение негемового железа. Поэтому к блюдам из круп, бобовых и овощей полезно добавлять сладкий перец, цитрусовые, киви, брокколи или другие продукты, богатые этим витамином.

Например, чечевицу можно подавать с помидорами, гречку — с салатом из свежих овощей, а хумус — с лимонным соком.

В то же время чай и кофе содержат полифенолы, которые могут снижать усвоение негемового железа, если употреблять эти напитки одновременно с едой.

Людям с подтверждённым дефицитом железа может быть полезно пить чай и кофе отдельно от основных приёмов пищи.

Большие дозы кальция, особенно в виде добавок, также могут временно уменьшать усвоение железа.

При этом нет необходимости полностью отказываться от молочных продуктов: важнее соблюдать разнообразие питания и учитывать рекомендации врача.

Как понять, что организму не хватает железа?

Недостаток железа может проявляться по-разному.

Среди возможных симптомов — постоянная усталость, снижение работоспособности, слабость, головокружение, бледность кожи, одышка при нагрузке, учащённое сердцебиение, ломкость ногтей и выпадение волос.

Иногда возникает необычная тяга к жеванию льда или употреблению несъедобных веществ.

Однако ни один из этих признаков сам по себе не подтверждает дефицит железа.

Для диагностики врач может назначить общий анализ крови и исследование ферритина — белка, отражающего запасы железа в организме. В некоторых случаях необходимы дополнительные показатели обмена железа.

При этом нормальный гемоглобин ещё не всегда означает, что запасы железа достаточны.

Самостоятельно принимать препараты железа без обследования не рекомендуется. Избыток этого микроэлемента может быть опасен, а анемия иногда возникает по причинам, не связанным с недостатком железа.

Особенно важно выяснить причину впервые обнаруженного дефицита у мужчин и женщин после менопаузы, поскольку он может быть связан с хронической кровопотерей, в том числе из желудочно-кишечного тракта.

Можно ли восполнить недостаток железа только питанием?

Если человек получает недостаточно железа с пищей, изменение рациона действительно может помочь предотвратить дальнейшее снижение его запасов.

Однако при выраженном дефиците или железодефицитной анемии одних продуктов зачастую недостаточно.

В таких случаях врач может назначить препараты железа и определить продолжительность лечения. Одновременно необходимо выяснить и устранить причину дефицита.

Кроме того, питание должно оставаться разнообразным. Нет необходимости ежедневно употреблять печень или пытаться получить всё железо исключительно из гречки, шпината либо шоколада.

Гораздо полезнее сочетать разные источники микроэлемента и учитывать особенности его усвоения.

Главный вывод: железо содержится во множестве привычных продуктов, но их польза зависит не только от количества микроэлемента. Важно, насколько хорошо организм способен его усвоить, какие продукты человек ест вместе и нет ли заболеваний, мешающих поддерживать нормальные запасы железа. Мясо, морепродукты, бобовые, семечки, овощи и обогащённые крупы могут помочь составить полноценный рацион. Но если дефицит уже подтверждён анализами, правильное питание должно дополнять медицинское лечение, а не заменять его.