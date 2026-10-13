В молодости мы могли спать до полудня, а с возрастом все чаще просыпаемся на рассвете — даже если никуда не нужно спешить. Почему организм начинает жить по другому расписанию?

Оказывается, дело не только в привычках или уменьшении потребности во сне. Ученые объяснили, какие изменения происходят в мозге и зрительной системе человека и можно ли вернуть себе возможность поспать подольше, пишет Huffpost.

Шутки о пожилых людях, которые встают раньше солнца, и подростках, способных проспать почти весь день, появились не на пустом месте. Ученые подтверждают: время, когда нам хочется засыпать и просыпаться, определяется не только генетикой, но и естественными процессами старения.

С годами человеческий организм меняется как внешне, так и внутренне. Эти изменения затрагивают и механизмы, регулирующие сон.

«Как и большинство возрастных изменений, это явление нельзя объяснить какой-то одной причиной. Здесь действует сразу несколько взаимосвязанных факторов», — рассказывает профессор психологии Мичиганского университета Синди Люстиг.

Специалисты объяснили, почему пожилые люди начинают просыпаться раньше молодых и что можно предпринять, если хочется продлить утренний сон.

Мозг начинает иначе воспринимать время

Одна из главных причин раннего пробуждения связана с возрастными изменениями головного мозга.

Как объясняет доктор Сайрам Партхасарати, директор Центра исследований сна и циркадных ритмов Университета Аризоны, с возрастом мозг постепенно теряет способность столь же эффективно воспринимать сигналы окружающей среды.

Речь идет о своеобразных биологических подсказках, которые помогают организму ориентироваться во времени суток.

К таким сигналам относятся солнечный свет, наступление темноты, приемы пищи, физическая активность и социальные контакты.

Все они помогают внутренним биологическим часам поддерживать приблизительно 24-часовой цикл сна и бодрствования.

Например, у молодого человека вечерний ужин может служить дополнительным сигналом о том, что через несколько часов наступит время отхода ко сну. У пожилого человека эта связь может работать уже не так четко.

По словам Партхасарати, нервные структуры, передающие мозгу информацию о времени суток, тоже подвергаются возрастным изменениям.

В результате организм начинает иначе интерпретировать сигналы окружающей среды. Человек чувствует усталость раньше, чем его дети или внуки, раньше ложится спать и, соответственно, раньше просыпается.

При этом раннее пробуждение вовсе не обязательно означает, что пожилому человеку требуется меньше сна. Нередко просто смещается само время его ночного отдыха.

Неожиданная причина скрывается в наших глазах

Еще один важный фактор, о котором многие даже не подозревают, — возрастные изменения зрения.

Оказывается, глаза участвуют не только в формировании зрительных образов, но и в регулировании внутренних биологических часов.

«Интересно, что одной из причин, по-видимому, является снижение интенсивности светового сигнала, поступающего в мозг из-за возрастных изменений зрения. А свет играет важнейшую роль в настройке наших циркадных ритмов», — объясняет Синди Люстиг.

Особенно заметно это проявляется у людей с катарактой — заболеванием, при котором хрусталик глаза постепенно мутнеет.

По данным Национального института глаза США, катаракта встречается более чем у половины американцев в возрасте 80 лет и старше.

Заболевание может вызывать затуманивание зрения, двоение изображения и другие нарушения зрительного восприятия.

Но, как выясняется, последствия не ограничиваются ухудшением способности видеть.

Из-за помутнения хрусталика к сетчатке поступает меньше света. В результате мозг может воспринимать наступление вечера раньше, чем оно происходит в действительности.

«При катаракте вечерний свет проникает в глаза в меньшем количестве, поэтому мозгу кажется, что солнце зашло раньше», — поясняет Партхасарати.

Почему гормон сна начинает вырабатываться раньше

Чтобы понять механизм раннего засыпания, необходимо вспомнить о мелатонине — гормоне, который участвует в регулировании цикла сна и бодрствования.

В нормальных условиях его выработка начинает усиливаться вечером, когда уменьшается освещенность.

Именно поэтому через некоторое время после захода солнца человек обычно начинает испытывать сонливость.

Однако если из-за возрастных изменений зрения мозг получает недостаточно световых сигналов, выработка мелатонина может начинаться раньше.

Получается своеобразная цепная реакция: организм раньше воспринимает наступление вечера, раньше начинает готовиться ко сну, человек раньше засыпает и раньше просыпается.

По словам Синди Люстиг, существуют научные данные, свидетельствующие о том, что операция по удалению катаракты способна улучшать качество и продолжительность сна.

После замены помутневшего хрусталика световые сигналы снова эффективнее достигают сетчатки, что может способствовать более правильной работе внутренних биологических часов.

Как перестать просыпаться слишком рано

Хорошая новость заключается в том, что на время засыпания и пробуждения можно в определенной степени повлиять.

Причем один из советов специалистов может показаться неожиданным.

Обычно врачи рекомендуют вечером уменьшать яркость освещения и отказываться от использования электронных устройств. Однако людям, у которых биологические часы слишком сильно сместились в сторону раннего засыпания, иногда может помочь противоположный подход.

По словам Партхасарати, воздействие яркого света в вечерние часы способно дать мозгу сигнал о том, что день еще продолжается.

Это может задержать начало выработки мелатонина и помочь человеку позже почувствовать сонливость.

В качестве возможных способов специалист называет вечернюю прогулку до захода солнца, чтение при ярком освещении, использование домашних светильников или просмотр телевизора.

Начинать такую световую активность он рекомендует примерно за 30–60 минут до захода солнца.

Конкретное время зависит от сезона и географического положения.

По словам эксперта, для заметного эффекта может потребоваться около двух часов воздействия света, в том числе некоторое время после заката.

Однако важно учитывать, что это не универсальный совет. Вечернее яркое освещение подходит прежде всего тем, у кого сон действительно сместился на слишком раннее время. При обычной бессоннице оно, напротив, способно затруднить засыпание.

Кроме того, пожилым людям с заболеваниями глаз, биполярным расстройством или другими состояниями, при которых световая терапия требует осторожности, лучше предварительно обсудить такой подход с врачом.

Алкоголь не поможет, а физическая активность — вполне

Синди Люстиг обращает внимание и на другие привычки, влияющие на качество ночного отдыха.

В частности, она рекомендует отказаться от употребления алкоголя перед сном.

Хотя бокал спиртного действительно может вызывать сонливость, алкоголь нарушает нормальную структуру сна, делая ночной отдых менее качественным.

В результате человек может чаще просыпаться среди ночи и чувствовать себя недостаточно отдохнувшим утром.

Гораздо полезнее регулярная физическая активность.

Движение помогает поддерживать здоровый сон, а пребывание на улице в дневное время способствует правильной работе биологических часов.

При этом утренний солнечный свет помогает организму синхронизироваться с естественной сменой дня и ночи. Однако людям, стремящимся сдвинуть время пробуждения на более поздний час, особенно важно учитывать время воздействия света: яркое освещение ранним утром может, наоборот, закреплять привычку просыпаться раньше.

Стоит ли вообще бороться с ранними пробуждениями?

Специалисты подчеркивают, что само по себе раннее пробуждение не является признаком заболевания.

Если человек ложится спать достаточно рано, спит необходимое количество часов и утром чувствует себя бодрым, поводов для беспокойства обычно нет.

Другое дело, если пробуждение происходит в четыре-пять часов утра, после чего снова заснуть не удается, а днем появляются усталость, сонливость и раздражительность.

Такие симптомы могут указывать не только на возрастное смещение биологических ритмов, но и на бессонницу, апноэ сна, депрессию или другие нарушения, требующие внимания врача.

C возрастом наш организм действительно начинает иначе воспринимать время. Мозг слабее реагирует на сигналы окружающей среды, а изменения зрения могут влиять на выработку гормона сна. Но ранние пробуждения не обязательно означают, что человек стал хуже спать. Важно не то, во сколько мы открываем глаза, а насколько полноценным остается ночной отдых. И если новое расписание доставляет неудобства, правильно подобранное освещение, физическая активность и здоровые привычки могут помочь вернуть комфортный режим сна.