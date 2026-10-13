Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пугачёву сняли на прогулке с мужем: внимание привлекли короткие шорты 0 234

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева

Поклонница случайно встретила Аллу Пугачёву на улице кипрского Лимасола. Певица вместе с мужем Максимом Галкиным согласилась сфотографироваться и привлекла внимание необычно молодёжным нарядом.

Сейчас Алла Пугачева вместе с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным, живёт в Лимасоле на Кипре. Именно там местные жители и туристы чаще всего встречают звёздную семью.

Недавно одна из поклонниц случайно увидела 77-летнюю певицу и её супруга на улице. Пара не отказалась от совместной фотографии.

pugacheva-66.jpg

Instagram

На снимке Алла Борисовна предстала в молодёжном наряде — клетчатой рубашке, надетой поверх футболки, и коротких шортах. Образ дополнила причёска с высоким хвостом.

«Кадр, которого мы с Банти не ожидали. Спасибо за эту секунду», — подписала фотографию блогер. При этом она решила закрыть комментарии к публикации.

Это уже не первый случай, когда Пугачёву замечают на улицах Лимасола. Недавно певицу сфотографировали там во время прогулки с собакой. Тогда СМИ обратили внимание на то, что у неё, предположительно, была повреждена рука.

×
#звезды #мода #instagram #Кипр #соцсети #стиль #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Детская агрессия: как реагировать, если ребенок дерется
Изображение к статье: Что было бы, если герои детских рисунков ожили
Изображение к статье: Как воспитать вундеркинда: десять ЗА и четыре НЕТ
Изображение к статье: Вредные привычки при чистке зубов: что нужно знать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Домская площадь
Lifenews
Изображение к статье: Как выбрать полезный хлеб для здоровья: советы диетолога
Еда и рецепты
Изображение к статье: Продукты, богатые железом
Люблю!
Изображение к статье: Безопасная жарка: можно ли готовить на сливочном масле
Дом и сад
Изображение к статье: Лошадь в городе
В мире животных
Изображение к статье: Глобальное потепление и его влияние на поведение приматов
В мире животных
Изображение к статье: Домская площадь
Lifenews
Изображение к статье: Как выбрать полезный хлеб для здоровья: советы диетолога
Еда и рецепты
Изображение к статье: Продукты, богатые железом
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео