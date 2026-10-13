Сейчас Алла Пугачева вместе с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным, живёт в Лимасоле на Кипре. Именно там местные жители и туристы чаще всего встречают звёздную семью.

Недавно одна из поклонниц случайно увидела 77-летнюю певицу и её супруга на улице. Пара не отказалась от совместной фотографии.

Instagram

На снимке Алла Борисовна предстала в молодёжном наряде — клетчатой рубашке, надетой поверх футболки, и коротких шортах. Образ дополнила причёска с высоким хвостом.

«Кадр, которого мы с Банти не ожидали. Спасибо за эту секунду», — подписала фотографию блогер. При этом она решила закрыть комментарии к публикации.

Это уже не первый случай, когда Пугачёву замечают на улицах Лимасола. Недавно певицу сфотографировали там во время прогулки с собакой. Тогда СМИ обратили внимание на то, что у неё, предположительно, была повреждена рука.