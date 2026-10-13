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С грядки на подоконник: как пересадить любимые растения 0 74

Люблю!
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: С грядки на подоконник: как пересадить любимые растения

С окончанием огородного сезона на дачах не стоит расставаться с любимыми свежими овощами и зеленью. Их можно пересадить в горшки и вырастить на подоконнике. Рассмотрим, какие овощи легко перенесут «переезд» и как правильно их пересаживать.

 

Самое важное

Пересадка взрослых растений в горшок практически не отличается от пересаживания комнатных растений. Если вы хоть раз пересаживали цветы в горшок побольше, то без проблем справитесь и с этим «переездом».

Когда пересаживать

Важно правильно выбрать время, чтобы не нарушить цикл роста растения и не опоздать. Лучше всего это делать перед сезоном заморозков, когда погода уже стабильно холодная, но почва по ночам еще не замерзает.

Перцы

Сладкий и острый перцы могут плодоносить в течение нескольких лет и хорошо созревают в квартире. При правильном уходе уже к Новому году можно собирать первый урожай.

  • Обязательно подсвечивайте перцы фитолампой, иначе они будут терять листья.
  • Каждые 2-3 недели подкармливайте жидкими универсальными удобрениями.
  • Сладкий и острый перец лучше разнести по разным комнатам, чтобы избежать перекрестного опыления.

Помидоры

Не все сорта подходят для выращивания дома: у многих слишком высокие кусты. Однако карликовые сорта, такие как помидоры черри, отлично чувствуют себя в квартире и будут радовать вас всю зиму.

  • Обильно поливайте томаты не реже 2-3 раз в неделю и следите, чтобы воздух в квартире не был слишком сухим.
  • Помидорам требуется много света, при необходимости используйте фитолампу.

Баклажаны

Это отличный вариант для жителей северной Европы, которые любят эти южные овощи.

  • Пересаживайте баклажан до наступления заморозков, так как он не выносит холода.
  • Горшок должен быть просторным, не менее 5 литров.
  • После пересаживания обрежьте часть листьев и боковых побегов, обильно полейте.
  • Ставьте горшок на солнечной стороне и следите за количеством солнечного света.
  • Не только поливайте, но и опрыскивайте баклажан.
  • Когда плоды полностью созреют, срезайте баклажан - второго урожая он не даст.

Базилик

Сентябрь - лучшее время для пересадки базилика в теплую квартиру. Если все сделать правильно, этот многолетник отлично перезимует, а весной его можно вернуть на свежий воздух.

  • Горшок выбирайте небольшой - 1,5-2 литра.
  • Базилик не любит лишнюю влагу, поэтому на дно горшка укладывайте дренаж.
  • Отбирайте только молодые побеги, которые еще не цвели.
  • Базилик любит солнечный свет, поэтому лучше всего разместить его на южной стороне, а в короткие зимние дни использовать фитолампу для дополнительного освещения.
  • Поливайте базилик ежедневно, лучше всего с утра.
  • Листики для приготовления салатов срывайте снизу.

Татьяна Чебакова.

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