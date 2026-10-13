С окончанием огородного сезона на дачах не стоит расставаться с любимыми свежими овощами и зеленью. Их можно пересадить в горшки и вырастить на подоконнике. Рассмотрим, какие овощи легко перенесут «переезд» и как правильно их пересаживать.

Самое важное

Пересадка взрослых растений в горшок практически не отличается от пересаживания комнатных растений. Если вы хоть раз пересаживали цветы в горшок побольше, то без проблем справитесь и с этим «переездом».

Когда пересаживать

Важно правильно выбрать время, чтобы не нарушить цикл роста растения и не опоздать. Лучше всего это делать перед сезоном заморозков, когда погода уже стабильно холодная, но почва по ночам еще не замерзает.

Перцы

Сладкий и острый перцы могут плодоносить в течение нескольких лет и хорошо созревают в квартире. При правильном уходе уже к Новому году можно собирать первый урожай.

Обязательно подсвечивайте перцы фитолампой, иначе они будут терять листья.

Каждые 2-3 недели подкармливайте жидкими универсальными удобрениями.

Сладкий и острый перец лучше разнести по разным комнатам, чтобы избежать перекрестного опыления.

Помидоры

Не все сорта подходят для выращивания дома: у многих слишком высокие кусты. Однако карликовые сорта, такие как помидоры черри, отлично чувствуют себя в квартире и будут радовать вас всю зиму.

Обильно поливайте томаты не реже 2-3 раз в неделю и следите, чтобы воздух в квартире не был слишком сухим.

Помидорам требуется много света, при необходимости используйте фитолампу.

Баклажаны

Это отличный вариант для жителей северной Европы, которые любят эти южные овощи.

Пересаживайте баклажан до наступления заморозков, так как он не выносит холода.

Горшок должен быть просторным, не менее 5 литров.

После пересаживания обрежьте часть листьев и боковых побегов, обильно полейте.

Ставьте горшок на солнечной стороне и следите за количеством солнечного света.

Не только поливайте, но и опрыскивайте баклажан.

Когда плоды полностью созреют, срезайте баклажан - второго урожая он не даст.

Базилик

Сентябрь - лучшее время для пересадки базилика в теплую квартиру. Если все сделать правильно, этот многолетник отлично перезимует, а весной его можно вернуть на свежий воздух.

Горшок выбирайте небольшой - 1,5-2 литра.

Базилик не любит лишнюю влагу, поэтому на дно горшка укладывайте дренаж.

Отбирайте только молодые побеги, которые еще не цвели.

Базилик любит солнечный свет, поэтому лучше всего разместить его на южной стороне, а в короткие зимние дни использовать фитолампу для дополнительного освещения.

Поливайте базилик ежедневно, лучше всего с утра.

Листики для приготовления салатов срывайте снизу.

Татьяна Чебакова.