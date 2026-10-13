С окончанием огородного сезона на дачах не стоит расставаться с любимыми свежими овощами и зеленью. Их можно пересадить в горшки и вырастить на подоконнике. Рассмотрим, какие овощи легко перенесут «переезд» и как правильно их пересаживать.
Самое важное
Пересадка взрослых растений в горшок практически не отличается от пересаживания комнатных растений. Если вы хоть раз пересаживали цветы в горшок побольше, то без проблем справитесь и с этим «переездом».
Когда пересаживать
Важно правильно выбрать время, чтобы не нарушить цикл роста растения и не опоздать. Лучше всего это делать перед сезоном заморозков, когда погода уже стабильно холодная, но почва по ночам еще не замерзает.
Перцы
Сладкий и острый перцы могут плодоносить в течение нескольких лет и хорошо созревают в квартире. При правильном уходе уже к Новому году можно собирать первый урожай.
- Обязательно подсвечивайте перцы фитолампой, иначе они будут терять листья.
- Каждые 2-3 недели подкармливайте жидкими универсальными удобрениями.
- Сладкий и острый перец лучше разнести по разным комнатам, чтобы избежать перекрестного опыления.
Помидоры
Не все сорта подходят для выращивания дома: у многих слишком высокие кусты. Однако карликовые сорта, такие как помидоры черри, отлично чувствуют себя в квартире и будут радовать вас всю зиму.
- Обильно поливайте томаты не реже 2-3 раз в неделю и следите, чтобы воздух в квартире не был слишком сухим.
- Помидорам требуется много света, при необходимости используйте фитолампу.
Баклажаны
Это отличный вариант для жителей северной Европы, которые любят эти южные овощи.
- Пересаживайте баклажан до наступления заморозков, так как он не выносит холода.
- Горшок должен быть просторным, не менее 5 литров.
- После пересаживания обрежьте часть листьев и боковых побегов, обильно полейте.
- Ставьте горшок на солнечной стороне и следите за количеством солнечного света.
- Не только поливайте, но и опрыскивайте баклажан.
- Когда плоды полностью созреют, срезайте баклажан - второго урожая он не даст.
Базилик
Сентябрь - лучшее время для пересадки базилика в теплую квартиру. Если все сделать правильно, этот многолетник отлично перезимует, а весной его можно вернуть на свежий воздух.
- Горшок выбирайте небольшой - 1,5-2 литра.
- Базилик не любит лишнюю влагу, поэтому на дно горшка укладывайте дренаж.
- Отбирайте только молодые побеги, которые еще не цвели.
- Базилик любит солнечный свет, поэтому лучше всего разместить его на южной стороне, а в короткие зимние дни использовать фитолампу для дополнительного освещения.
- Поливайте базилик ежедневно, лучше всего с утра.
- Листики для приготовления салатов срывайте снизу.
Татьяна Чебакова.
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