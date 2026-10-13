Жители греческого острова Икария славятся своим долголетием. Многие из них сохраняют активность и ясность ума даже в преклонном возрасте. Одной из местных традиций является употребление особого травяного чая, который на протяжении поколений пьют для поддержания пищеварения и общего самочувствия.

Ученые заинтересовались этим напитком и обнаружили, что некоторые содержащиеся в нем вещества могут влиять на работу мозга, пишет Blikk.

Греческий остров Икария давно привлекает внимание исследователей долголетия. Его жители известны высокой продолжительностью жизни, а их повседневные привычки нередко рассматриваются как пример здорового старения.

Важное место в местной культуре занимают травяные настои. На острове широко используют шалфей, душицу, ромашку, различные виды мяты и другие ароматические растения.

Однако особое место среди традиционных напитков занимает так называемый греческий горный чай, который готовят из растений рода Sideritis, известных также как железница.

На Икарии для приготовления такого напитка традиционно используют растение Sideritis sipylea. Его заваривают после еды или пьют в течение дня.

Местные жители издавна связывают употребление этого чая с хорошим пищеварением и поддержанием здоровья. Но насколько эти представления подтверждаются современной наукой?

Что особенного в греческом горном чае?

Горный чай готовят из высушенных надземных частей растения — цветов, листьев и стеблей.

Напиток отличается мягким травяным вкусом и приятным ароматом. Он не требует сложного приготовления и особенно популярен в прохладное время года.

В отличие от привычного черного или зеленого чая, напиток из железницы не содержит кофеина, поскольку изготавливается не из чайного куста, а из другого растения.

Именно поэтому его можно употреблять в разное время суток, в том числе вечером.

В греческих семьях рецепты приготовления горного чая передаются из поколения в поколение. Для жителей Икарии это не просто напиток, а часть привычного образа жизни.

Как приготовить чай долгожителей

Для приготовления одной чашки понадобится примерно две чайные ложки высушенной травы.

Растительное сырье заливают горячей водой и оставляют настаиваться на 15–20 минут.

Затем напиток процеживают.

По желанию можно добавить немного меда или лимонного сока, хотя традиционный рецепт не предполагает обязательного использования дополнительных ингредиентов.

Чай можно пить теплым, наслаждаясь его естественным ароматом.

Простота приготовления сделала этот напиток неотъемлемой частью повседневной жизни островитян.

Помогает ли горный чай пищеварению?

В народной медицине Греции горный чай на протяжении многих лет используют при различных желудочно-кишечных расстройствах.

На Икарии травяные настои традиционно считаются одним из способов поддержания нормального пищеварения.

Однако специалисты предупреждают: не стоит воспринимать такой напиток как универсальное средство для лечения кишечника.

В популярных публикациях иногда утверждается, что определенные травяные чаи способны буквально «очищать» пищеварительную систему. Подобные выражения не имеют точного медицинского значения.

На сегодняшний день научных доказательств эффективности горного чая при заболеваниях желудка и кишечника недостаточно.

Нормальная работа пищеварительной системы зависит прежде всего от сбалансированного питания, достаточного количества клетчатки, употребления жидкости, физической активности и общего образа жизни.

Поэтому традицию употребления травяных настоев следует рассматривать как один из элементов средиземноморской культуры питания, а не как самостоятельный метод лечения.

Может ли этот напиток улучшать память?

Особый интерес ученых вызывают возможные свойства растений рода Sideritis, связанные с работой головного мозга.

В 2018 году исследователи изучили действие стандартизированного экстракта Sideritis scardica на здоровых добровольцах в возрасте от 50 до 70 лет.

Эксперимент продолжался около месяца.

Полученные результаты указывали на возможное положительное влияние исследуемого экстракта на отдельные показатели внимания. Кроме того, наблюдались признаки уменьшения тревожности.

Эти данные заинтересовали специалистов, изучающих способы поддержания когнитивных функций в старшем возрасте.

Однако исследователи подчеркивают важное обстоятельство: в эксперименте использовался не обычный домашний чай, а специально приготовленный стандартизированный экстракт определенного вида растения.

Поэтому результаты исследования нельзя автоматически переносить на любой напиток из железницы.

Кроме того, улучшение отдельных показателей внимания не означает доказанного улучшения памяти.

Таким образом, утверждать, что ежедневное употребление греческого горного чая предотвращает возрастное ухудшение памяти или защищает от деменции, пока нельзя.

Для подобных выводов необходимы дополнительные исследования.

Действительно ли этот чай помогает жить дольше?

Икария относится к регионам, которые часто называют «голубыми зонами» — территориями, известными необычно высокой концентрацией долгожителей.

Ученые и специалисты по здоровому образу жизни давно изучают повседневные привычки островитян.

Их рацион во многом соответствует принципам средиземноморского питания: большое количество овощей, бобовых, зелени, оливкового масла и других растительных продуктов.

Важную роль играют регулярная физическая активность, социальные связи и относительно спокойный ритм жизни.

Травяные напитки также являются частью этой культуры.

Однако убедительных научных доказательств того, что именно горный чай обеспечивает жителям Икарии необычно высокую продолжительность жизни, не существует.

Скорее всего, значение имеет сочетание многочисленных факторов, связанных с питанием, движением, окружающей средой и образом жизни.

Стоит ли перенимать привычку греческих долгожителей?

Горный чай может стать приятным дополнением к ежедневному рациону, особенно для тех, кто предпочитает натуральные травяные напитки без кофеина.

Но важно помнить, что даже растительные средства не всегда подходят абсолютно всем. При беременности, хронических заболеваниях или постоянном приеме лекарств регулярное употребление лекарственных трав желательно согласовать с врачом.

Не следует также заменять травяными настоями назначенное лечение.

Cекрет долголетия жителей Икарии вряд ли скрывается в одной чашке чая. Но их традиция пить ароматные травяные настои напоминает о важной особенности здорового образа жизни: полезные привычки не обязательно должны быть сложными или дорогостоящими. Греческий горный чай может стать частью такого повседневного ритуала, хотя его влияние на память, пищеварение и продолжительность жизни еще требует научного подтверждения.