С наступлением осени на прилавках появляется хурма — яркий, сладкий фрукт, которому приписывают множество полезных свойств. Особенно часто его рекомендуют людям с низким гемоглобином. Но действительно ли хурма помогает бороться с дефицитом железа?

Оказывается, в ее составе есть вещества, которые одновременно способствуют усвоению этого минерала и препятствуют ему. Биохимик объяснила, как работает этот парадокс и кому стоит обратить внимание на популярный осенний фрукт.

Совет есть хурму для повышения гемоглобина знаком многим. Ее приносят пожилым родственникам, рекомендуют беременным женщинам и людям, которые жалуются на постоянную усталость.

Однако насколько обоснованны такие рекомендации?

Биохимик, специалист по питанию Анна Дивинская объяснила изданию «Доктор Питер», что хурма действительно содержит полезные для кроветворения вещества, но считать ее природным лекарством от анемии было бы ошибкой.

Железо есть, но не все так просто

Хурма содержит железо, необходимое организму для образования гемоглобина — белка, который переносит кислород от легких к тканям.

Кроме того, в плодах присутствуют калий, магний, марганец, медь, витамин С и каротиноиды, в том числе бета-каротин и бета-криптоксантин. Именно последние придают хурме характерную оранжевую окраску.

Однако содержание железа в хурме может значительно различаться в зависимости от сорта и условий выращивания. В большинстве справочников по пищевой ценности приводятся гораздо более скромные показатели, чем иногда встречающиеся в популярных публикациях.

Но даже если фрукт содержит некоторое количество железа, это еще не означает, что организм сможет полностью его усвоить.

Дело в том, что железо в растительных продуктах находится преимущественно в негемовой форме.

Такое железо усваивается хуже, чем гемовое, которое содержится в мясе и других продуктах животного происхождения.

По данным исследований, усвоение негемового железа может составлять примерно от 2 до 20%, тогда как гемового — от 15 до 35%. При этом показатели зависят от состава питания и индивидуальных особенностей организма.

Витамин С помогает, а танины мешают

Здесь начинается самое интересное.

В хурме присутствует витамин С, который способен улучшать всасывание негемового железа.

Аскорбиновая кислота помогает организму усваивать железо из растительной пищи. Этот механизм подробно изучался, в частности, шведским исследователем Ларсом Халлбергом.

Казалось бы, сочетание железа и витамина С делает хурму особенно полезной для поддержания нормального уровня гемоглобина. Но у этого фрукта есть еще одна особенность.

Хурма содержит танины — растительные соединения, которые придают незрелым плодам характерный вяжущий вкус. Именно танины способны связывать железо в пищеварительном тракте, затрудняя его всасывание.

Получается своеобразное противоречие: одни вещества в составе хурмы помогают организму получать железо, а другие препятствуют этому процессу.

По словам специалиста, конечный результат зависит от сорта хурмы, степени ее зрелости и продуктов, с которыми ее употребляют.

Поэтому рассчитывать, что несколько плодов ежедневно существенно повысят гемоглобин, не стоит.

Почему даже при нормальном гемоглобине может не хватать сил

Еще один важный момент связан с так называемым скрытым дефицитом железа.

Иногда человек испытывает постоянную усталость, слабость и снижение работоспособности, хотя уровень гемоглобина в анализах остается нормальным. Причина может заключаться в истощении запасов железа в организме.

Оценить эти запасы помогает анализ на ферритин, хотя его результаты необходимо интерпретировать с учетом состояния здоровья и возможных воспалительных процессов.

Исследования показывают, что дефицит железа без выраженной анемии тоже может сопровождаться повышенной утомляемостью. В некоторых случаях восполнение недостатка железа действительно помогает уменьшить усталость. Однако это не означает, что проблему можно решить исключительно изменением рациона.

Если дефицит подтвержден лабораторно, врач должен установить его причину и определить, требуется ли прием препаратов железа.

Хурма при этом может оставаться частью разнообразного питания, но не заменяет лечение.

Почему хурма помогает почувствовать прилив энергии

Даже если хурма не является эффективным средством для повышения гемоглобина, у нее есть другие полезные свойства. Прежде всего, этот фрукт содержит углеводы, включая глюкозу и фруктозу. После употребления они участвуют в энергетическом обмене и обеспечивают клетки доступным источником энергии.

Поэтому хурма может стать удобным перекусом в течение рабочего дня или перед физической активностью. При этом в ней содержатся пищевые волокна — как растворимые, так и нерастворимые. Клетчатка способствует нормальной работе кишечника, помогает поддерживать чувство сытости и замедляет всасывание углеводов.

Однако реакция уровня сахара в крови на хурму индивидуальна и зависит, в частности, от размера порции и общей структуры питания.

Какая хурма полезнее — твердая или мягкая?

При выборе хурмы специалисты советуют обращать внимание на ее зрелость.

Незрелые плоды некоторых сортов содержат большое количество растворимых танинов. Именно они вызывают неприятное ощущение сухости и вязкости во рту.

По мере созревания часть этих соединений переходит в нерастворимую форму, поэтому плод становится менее терпким. У спелой хурмы обычно более мягкая мякоть и выраженный сладкий вкус.

Существуют и сорта, которые практически не обладают вяжущими свойствами даже в относительно твердом состоянии.

Например, популярный «королек» часто отличается более приятным вкусом благодаря меньшему количеству растворимых танинов. Если купленная хурма оказалась слишком терпкой, ее можно оставить дозревать.

Замораживание с последующим размораживанием также помогает уменьшить ощущение вязкости, хотя это не означает полного разрушения танинов.

Особенно важно не злоупотреблять сильно вяжущими незрелыми плодами: в редких случаях употребление большого количества такой хурмы может привести к образованию плотных пищевых масс в желудке.

С чем лучше сочетать хурму?

Если цель — поддерживать достаточное поступление железа с пищей, важно обращать внимание не только на отдельные продукты, но и на их сочетания.

Хурму можно включать в рацион вместе с гречкой, бобовыми, зеленью и другими растительными источниками железа. Полезно также употреблять продукты, богатые витамином С, который способствует усвоению негемового железа.

А вот крепкий чай и кофе непосредственно во время богатой железом трапезы могут снижать его всасывание из-за содержащихся в них полифенолов.

При установленном дефиците железа особенности питания и время приема препаратов желательно согласовывать с врачом.

Может ли хурма заменить препараты железа?

Биохимик подчеркивает: хурма — полезный сезонный фрукт, но не средство лечения железодефицитной анемии. Даже регулярное употребление плодов не гарантирует повышения гемоглобина.

Более того, низкий гемоглобин не всегда связан исключительно с недостатком железа. Его снижение может быть вызвано дефицитом витамина B12, хроническими заболеваниями, кровопотерей и другими причинами.

Поэтому при постоянной слабости, головокружениях, бледности кожи или одышке необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Хурма заслуживает места в осеннем рационе благодаря клетчатке, витаминам и антиоксидантам. Но рассчитывать на нее как на средство для повышения гемоглобина не стоит. Содержащиеся в плодах танины могут препятствовать усвоению железа, а его количество в самом фрукте относительно невелико. Поэтому хурму лучше воспринимать как вкусное дополнение к полноценному питанию, а не как замену лекарствам.