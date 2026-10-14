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Джен — корги из Японии, который радует своими смешными мордочками 1 393

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джен — корги из Японии, который радует своими смешными мордочками

«Его зовут Джен, и он озорной хвостатый мальчик», - так представляет его владелица.

 

В последнее время в сети активно набирает популярность забавный корги из Японии по имени Джен. Этот озорной песик мгновенно завоевал сердца пользователей интернета по всему миру. У Джена невероятно причудливая мордочка, и он умеет корчить такие смешные гримасы, что его хозяйка не успевает их фотографировать. Из снимков этого очаровательного малыша скоро начнут создавать мемы, ведь у него на каждую жизненную ситуацию найдётся просто уморительный вариант!

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