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Как собрать косметичку в дорогу: два варианта на любой случай 0 68

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как собрать косметичку в дорогу: два варианта на любой случай

Путешественницы делятся на два типа: минималистки, предпочитающие легкий багаж, и максималистки, собирающие вещи на все случаи жизни. Найдите баланс, чтобы сэкономить время и избежать лишнего веса, ведь взвешивание багажа в аэропорту остается актуальным.

 

Вариант для минималисток

Если вы предпочитаете путешествовать налегке, но хотите выглядеть безупречно, вам нужен тщательно подобранный набор косметических средств. Это поможет вам не тратить время впустую во время отпуска, а также избежать перевеса багажа.

Переупаковка жидкости в многоразовые баночки

Прохождение границы может быть напряженным, особенно если вы путешествуете с семьей. Чтобы избежать стресса, заранее упакуйте все жидкости во флаконы объемом 30–50 мл. Например, сыворотки, тональный крем и шампуни легко переливаются в такие контейнеры.

Идея!

Возьмите с собой пробники, которые вам дарили в магазинах. Если вы их не сохраняли, начните это делать!

Для более плотных продуктов, таких как кремы или мази, можно использовать контейнеры для хранения линз.

Выбор универсальных средств

Оптимизируйте выбор косметических средств, выбирая только универсальные продукты. Например, губные помады, которые можно использовать как кремовые румяна, палетки теней, которые также подходят для подводки, или кремовые хайлайтеры, которые можно наносить не только на скулы, но и на тело.

Подумайте, действительно ли вам нужен тональный крем и консилер, или лучше отдать предпочтение легким BB-кремам и праймерам?

Не забудьте включить в косметичку средство с высоким SPF-фактором.

Раскладка по категориям

Разложите косметику по категориям, чтобы все было под рукой. Используйте прозрачный дорожный мешочек для ручной клади, а остальную сухую косметику положите в другое отделение. Кисти для макияжа и аксессуары для волос храните в сетчатом отделении. Также выделите отдельное место для аптечных средств, убедившись, что они не в стеклянной упаковке.

Возьми с собой

Вариант для минималистки:

  • душ-гель,
  • шампунь,
  • дезодорант,
  • BB-крем,
  • тушь для ресниц,
  • палетка с тенями (для век и бровей),
  • увлажняющий крем для лица,
  • защитный крем от солнца,
  • помада или бальзам для губ.

Вариант для максималисток:

Если макияж приносит вам радость, не отказывайтесь от него в отпуске. Следуйте советам, чтобы уместить всю косметику и грамотно её упаковать.

Большая косметичка с отделениями

В косметичке можно хранить праймеры и базовые продукты в одном отделении, а декоративную косметику - в другом. Наличие отсеков поможет организовать пространство и быстро находить нужные вещи.

Важно, чтобы косметичка была герметичной, поэтому выбирайте варианты с твердым дном и стенками. Никто не хочет обнаружить, что тональный крем пролился на одежду в отеле.

Упаковка средств

Чтобы ничего не забыть, держите предметы в их оригинальной упаковке. Это касается жидкостей для снятия макияжа, очищающих средств и ухода за волосами. Однако помните о правилах ручной клади: если берете с собой много средств, положите косметичку в чемодан, который отправляется в багажное отделение.

Возьми с собой

Идеальный набор для максималистки:

Так же, как вы планируете наряды, подберите средства макияжа по оттенкам.

Для ежедневного ухода:

  • душ-гель;
  • увлажняющее молочко для тела;
  • шампунь, кондиционер и маска для волос;
  • пенка, лак, гель для укладки волос;
  • депиляционный крем и/или восковые полоски;
  • дезодорант;
  • духи;
  • кремы дневной, ночной, серум, а также кремы для рук, ног и под глаза.

Кроме ежедневного ухода, возьмите декоративную косметику для вечеринок. Чтобы ничего не забыть, создайте контрольный список: модный образ + бьюти-образ, и собирайте все, что обычно используете. Вам точно пригодятся:

  • кушон и набор кисточек для макияжа;
  • тональное средство для лица и отдельное для области под глазами;
  • хайлайтер;
  • бронзер;
  • тушь для ресниц и тушь для бровей;
  • палетка теней для бровей и век;
  • румяна;
  • помада, блеск и бальзам для губ.

Анжелика Ивагло.

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