Одни люди находят свою вторую половинку ещё в юности, другие встречают настоящую любовь только в зрелом возрасте. То же самое происходит с дружбой: иногда самые близкие люди появляются в нашей жизни спустя десятилетия. Согласно нумерологии, такая закономерность может быть связана с датой рождения.

Астрологи выделили четыре группы дат, обладатели которых нередко обретают самые важные отношения позже остальных.

Общество часто навязывает представление о том, как должна выглядеть жизнь человека в определённом возрасте. Считается, что к двадцати годам необходимо найти близких друзей, к тридцати — встретить любовь, создать семью и определиться с будущим.

Но жизнь далеко не всегда развивается по такому сценарию. Кто-то долго ищет себя, строит карьеру, путешествует или просто не готов к серьёзным отношениям. И это вовсе не означает, что человек упустил своё счастье.

Как пишет американское издание Parade, астролог и автор материалов о нумерологии Маресса Браун выделила четыре группы дат рождения, которые, согласно эзотерическим представлениям, могут указывать на более позднее появление глубоких романтических и дружеских связей.

Родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа: слишком независимы, чтобы соглашаться на меньшее

Люди, появившиеся на свет в эти даты, в нумерологии связаны с числом четыре. Его ассоциируют с Ураном — планетой перемен, независимости, нестандартного мышления и стремления к свободе.

Считается, что такие люди редко следуют общепринятым правилам. Они предпочитают самостоятельно выбирать жизненный путь, даже если окружающим их решения кажутся странными.

Это касается и личных отношений.

Представители этой группы не стремятся вступить в брак или обзавестись большой компанией друзей только потому, что так принято. Для них гораздо важнее встретить человека, который примет их особенности, необычные интересы и независимый характер.

Поэтому они могут долго оставаться в одиночестве, не воспринимая его как трагедию.

Согласно нумерологической трактовке, самые крепкие отношения у таких людей нередко возникают тогда, когда они уже хорошо понимают себя и точно знают, кого хотят видеть рядом.

Родившиеся 5, 14 и 23 числа: сначала приключения, потом любовь

Этим датам соответствует число пять, которое в нумерологии связывают с Меркурием — символом общения, любознательности, интеллектуальной активности и движения.

Таким людям приписывают живой ум, общительность, чувство юмора и постоянную потребность в новых впечатлениях.

В молодости им бывает трудно представить, что придётся надолго остановиться на одном месте или отказаться от привычной свободы ради отношений.

Их привлекают путешествия, новые знакомства, интересные профессии и возможность попробовать себя в самых разных занятиях.

Поэтому поиск постоянного партнёра может долго оставаться на втором плане.

Но это не означает, что такие люди неспособны на глубокую привязанность. Напротив, согласно нумерологической интерпретации, накопленный жизненный опыт помогает им лучше понимать собственные желания и осознаннее выбирать партнёра.

Именно поэтому важная встреча может произойти значительно позже, чем ожидалось.

Родившиеся 8, 17 и 26 числа: если любить, то всерьёз и надолго

В нумерологии эти даты объединяет число восемь, которое ассоциируют с Сатурном — планетой дисциплины, ответственности, терпения и жизненных испытаний.

Людей этой группы описывают как серьёзных, трудолюбивых и достаточно осторожных в вопросах личной жизни.

Они не склонны быстро сближаться с окружающими и редко принимают важные решения под влиянием мимолётных эмоций.

На первый взгляд может показаться, что именно такие люди должны раньше остальных создавать семьи: они ценят стабильность, верность и традиционные отношения.

Однако нумерологи объясняют обратное тем, что символически связанный с ними Сатурн олицетворяет медленное развитие и необходимость тщательно обдумывать каждый шаг.

Такие люди могут долго присматриваться к потенциальному партнёру, проверять совместимость характеров и оценивать перспективы отношений.

Зато, когда они наконец встречают подходящего человека или находят действительно близких друзей, эти связи, согласно трактовке, способны сохраняться десятилетиями.

Для них важнее не количество знакомств, а надёжность и глубина отношений.

Родившиеся 9, 18 и 27 числа: сначала большие цели, потом личное счастье

Последняя группа связана с числом девять, которое в нумерологии соотносят с Марсом — символом энергии, решительности, смелости и стремления к победе.

Людям, родившимся в эти даты, приписывают сильный характер, амбициозность и желание добиваться поставленных целей.

Они могут полностью погружаться в работу, творчество, общественную деятельность или другие увлечения, требующие значительных усилий.

В результате на личную жизнь порой просто не остаётся времени.

Кроме того, считается, что представители этой группы не любят половинчатых решений. Если они увлечены каким-либо делом, то готовы посвящать ему практически все силы.

Поэтому серьёзные отношения могут появиться только после достижения важных профессиональных или личных целей.

Однако когда такой человек решает, что готов к любви или глубокой дружбе, он способен проявлять исключительную преданность и вкладывать в отношения много энергии.

Почему поздняя любовь может оказаться особенно крепкой?

Сама идея о том, что счастье обязательно должно прийти в определённом возрасте, довольно условна.

С годами люди лучше узнают собственный характер, учатся распознавать нездоровые отношения, устанавливать личные границы и понимать, какие качества действительно ценят в окружающих.

Жизненный опыт может помочь сделать более осознанный выбор — как в любви, так и в дружбе.

При этом важно помнить, что нумерология и астрология не имеют убедительного научного подтверждения. Нет достоверных исследований, показывающих, что день месяца, в который родился человек, определяет возраст встречи с будущим супругом или появления настоящих друзей.

Поэтому подобные прогнозы стоит воспринимать как развлекательную интерпретацию, а не как предсказание судьбы.

Главное — не считать себя опоздавшим. Настоящая любовь, крепкая дружба и ощущение близости с другими людьми не имеют установленного срока годности. Иногда самые значимые встречи происходят именно тогда, когда человек перестаёт торопить события и начинает жить в собственном ритме.