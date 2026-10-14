Проблема "помятого" лица после сна в неудобном положении знакома многим. Однако, когда это перерастает в хронические проблемы с кожей, такие как морщины сна, это становится серьезной проблемой, особенно для женщин старше 40 лет. В нашем материале мы расскажем, что важно знать о морщинах сна и как предотвратить их появление.

Что такое "морщины сна"

Утром многие женщины замечают на своих лицах неприятные заломы, известные как "морщины сна". Они могут появляться в области щек, носогубных складок или вокруг глаз. Причиной их появления является деформация кожи подушкой, когда вы спите на боку или животе. Этот феномен был впервые озвучен на Всемирном конгрессе врачей-дерматологов и косметологов в 1987 году Самюэлем Стегманом, который предположил, что избежать их появления можно, приняв правильное положение во время сна.

Что делать

1. Подушка

Первая и главная рекомендация - спать на спине и использовать правильную подушку. Многие женщины могут возразить, что изменить привычку спать на животе сложно, и они продолжают спать в удобной позе. В этом случае можно использовать специальные ортопедические или "бьюти-подушки", которые помогут избежать заломов на коже и снизят нагрузку на шейно-воротниковую зону.

2. Ботокс

Для расслабления зон образования морщин можно использовать ботулинотерапию. Препараты ботокса (диспорт, ксеомин, релатокс, миатокс) помогают устранить гиперактивность мышц в проблемной зоне, что предотвращает образование морщин.

3. Мезотерапия

Врач может назначить препараты, способствующие синтезу коллагена и эластана, что повысит эластичность кожи. Например, инъекции гиалуроновой кислоты помогают уменьшить проявление морщин сна.

4. Крем

Если инъекционные процедуры не подходят, можно использовать кремы с аналогами ботулотоксина, такие как аргирелин, которые помогают расслабить мышцы и укрепить кожу в уязвимых зонах, уменьшая заметность морщин сна.

К сожалению, аппаратные методики не могут повлиять на формирование морщин сна и назначаются только для коррекции более глубоких изменений кожи.

5. Режим сна

Налаживание режима сна, включая 8-9 часов сна и предпочтение сна на спине, может значительно улучшить ситуацию.

Анжелика Ивагло.