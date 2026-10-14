Высокое артериальное давление нередко называют тихой угрозой: оно может годами не вызывать заметных симптомов, постепенно увеличивая риск инфаркта и инсульта. При этом поддерживать здоровье сосудов помогают не только лекарства, но и правильно подобранное питание.

Американский диетолог Линдси ДеСото назвала 11 продуктов, которые стоит включить в рацион тем, кто хочет контролировать давление. Среди них есть не только овощи и фрукты, но и шоколад, орехи и даже некоторые молочные продукты.

Свекла давно известна как один из продуктов, способных благоприятно влиять на артериальное давление. Всё дело в природных нитратах, которые содержатся в корнеплоде. Попадая в организм, они участвуют в образовании оксида азота — вещества, способствующего расслаблению стенок кровеносных сосудов и улучшению кровотока.

Однако далеко не всем нравится характерный вкус свеклы. К счастью, существуют и другие продукты, содержащие вещества, полезные для сердечно-сосудистой системы.

Как пишет издание Health, диетолог Линдси ДеСото составила список из 11 групп продуктов, которые могут способствовать поддержанию нормального артериального давления. Их польза связана с содержанием калия, магния, клетчатки, антиоксидантов, омега-3 жирных кислот и других биологически активных соединений.

1. Шпинат и листовая зелень: природная помощь сосудам

Шпинат, мангольд и другие листовые овощи содержат природные нитраты — те самые вещества, благодаря которым свекла считается полезной для сосудов.

В организме нитраты могут превращаться в оксид азота, который помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться. В результате улучшается кровообращение, а сопротивление кровотоку может уменьшаться.

Исследования, опубликованные в Journal of the American Heart Association, связывают более высокое потребление нитратов из овощей с благоприятными показателями сердечно-сосудистого здоровья, включая снижение риска инсульта.

Кроме того, листовая зелень богата калием и магнием.

Калий участвует в регулировании водно-солевого баланса, а магний необходим для нормальной работы мышц, в том числе тех, которые образуют стенки кровеносных сосудов.

Поэтому шпинат, салатные листья и мангольд могут стать полезным дополнением к ежедневному меню.

2. Ягоды: маленькие плоды с большим потенциалом

Черника, голубика, малина, клубника и другие ягоды содержат антоцианы — природные пигменты, которые придают плодам яркую окраску.

Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами и могут положительно влиять на работу сосудов.

По данным исследований, опубликованных в журнале Nutrients, антоцианы способны участвовать в процессах, связанных с образованием оксида азота, который помогает поддерживать нормальный сосудистый тонус.

В одном из исследований 2021 года у людей, регулярно употреблявших приблизительно полтора стакана ягод в день, наблюдались более благоприятные показатели артериального давления.

Впрочем, результаты отдельных исследований не означают, что такое количество ягод обязательно снизит давление у каждого человека.

Ягоды полезны прежде всего как часть разнообразного рациона. Их можно добавлять в каши, натуральный йогурт, творог или употреблять самостоятельно.

Особенно желательно выбирать свежие или замороженные ягоды без добавленного сахара.

3. Фасоль, чечевица и нут: продукты, которые помогают избавиться от избытка соли

Бобовые культуры — один из наиболее доступных источников растительного белка, клетчатки, калия и магния.

Все эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов.

Особое значение имеет калий. Он помогает организму регулировать количество натрия — элемента, который в избытке поступает с поваренной солью.

Чрезмерное потребление натрия способствует задержке жидкости и может повышать артериальное давление.

Калий, напротив, способствует выведению натрия почками и помогает поддерживать нормальный водно-солевой баланс.

По словам Линдси ДеСото, исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие бобовые, нередко имеют более благоприятные показатели давления и меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фасоль, чечевицу и нут можно добавлять в супы, салаты, овощные рагу и гарниры.

При использовании консервированных бобовых лучше выбирать варианты без добавленной соли либо промывать их водой перед приготовлением.

4. Авокадо: полезные жиры и калий в одном плоде

Авокадо ценится благодаря сочетанию мононенасыщенных жиров, клетчатки, магния и калия.

Мононенасыщенные жиры помогают поддерживать нормальный липидный обмен, а калий участвует в регулировании артериального давления.

По данным, которые приводит диетолог, одна чашка нарезанного авокадо обеспечивает приблизительно 15% суточной потребности взрослого человека в калии.

Исследование 2023 года выявило интересную закономерность: у людей, употреблявших не менее пяти порций авокадо в неделю, риск развития повышенного артериального давления оказался на 17% ниже.

За одну порцию исследователи принимали примерно половину плода.

Однако речь идёт о статистической связи, а не о доказательстве того, что именно авокадо предотвращает гипертонию. На результаты могли влиять и другие особенности питания и образа жизни участников.

Авокадо можно добавлять в салаты, намазывать на цельнозерновой хлеб или использовать вместо жирных соусов.

5. Лосось: омега-3 жирные кислоты для здоровья сердца

Лосось и другие виды жирной рыбы содержат омега-3 жирные кислоты, прежде всего эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты.

Эти вещества участвуют в регулировании воспалительных процессов и могут благоприятно влиять на функцию кровеносных сосудов.

Исследования показывают, что потребление примерно 2–3 граммов омега-3 жирных кислот в день способно умеренно снижать артериальное давление, особенно у людей с гипертонией.

По данным, приведённым в материале Health, порция атлантического лосося весом около 113–142 граммов может содержать почти 3 грамма омега-3 жирных кислот. Точное количество зависит от вида рыбы и условий её выращивания.

При этом не обязательно ограничиваться дорогим лососем.

Источниками полезных жирных кислот также являются сардины, сельдь, скумбрия и форель.

Для повседневного питания предпочтительнее запекать рыбу, готовить на пару или тушить, а не жарить в большом количестве масла.

6. Грецкие орехи: поддержка сосудов и источник растительных омега-3

Грецкие орехи отличаются высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты — растительной разновидности омега-3 жирных кислот.

Кроме того, они обеспечивают организм клетчаткой, магнием, калием и антиоксидантами.

В исследовании с участием пожилых людей регулярное добавление грецких орехов в рацион сопровождалось умеренным снижением систолического давления — верхнего показателя при измерении артериального давления.

Наиболее заметные изменения наблюдались у участников, у которых этот показатель изначально был повышен.

Однако грецкие орехи достаточно калорийны, поэтому их лучше употреблять умеренно.

Небольшая горсть несолёных орехов может стать хорошим перекусом или дополнением к салату, каше и йогурту.

Особенно полезно заменять ими менее здоровые закуски, например солёные снеки.

7. Бананы и яблоки: привычные фрукты с неожиданной пользой

Бананы известны прежде всего как источник калия.

Этот минерал необходим для нормальной работы сердца, мышц и нервной системы, а также помогает организму поддерживать баланс натрия.

Яблоки, в свою очередь, содержат пищевые волокна и растительные соединения с антиоксидантными свойствами.

Исследование 2024 года показало, что среди людей с повышенным артериальным давлением те, кто употреблял бананы от трёх до шести раз в неделю, имели более низкий риск смерти по сравнению с участниками, которые ели их реже одного раза в месяц.

Ещё более благоприятная связь наблюдалась у людей, регулярно употреблявших и бананы, и яблоки.

Однако важно учитывать, что подобные исследования выявляют взаимосвязи, а не доказывают прямое влияние отдельных фруктов на продолжительность жизни.

Люди, которые часто едят фрукты, могут одновременно придерживаться и других полезных привычек.

Тем не менее бананы и яблоки остаются удобным способом увеличить количество фруктов и клетчатки в рационе.

8. Чёрный шоколад: лакомство, которое может быть полезно сосудам

Неожиданным участником списка оказался чёрный шоколад.

Какао содержит флаванолы — растительные соединения, способные положительно влиять на функцию внутренней оболочки кровеносных сосудов.

Они могут способствовать образованию оксида азота и улучшению способности сосудов расширяться.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление какао-продуктов с высоким содержанием флаванолов может приводить к небольшому снижению артериального давления.

В разных исследованиях использовались различные количества шоколада, в том числе от 6 до 25 граммов в день.

Однако содержание флаванолов сильно зависит от обработки какао, поэтому не каждый чёрный шоколад обладает одинаковыми свойствами.

Диетолог рекомендует выбирать продукт с содержанием какао не менее 70% и минимальным количеством добавленного сахара.

При этом шоколад не стоит воспринимать как лекарство. Он содержит достаточно много калорий и жиров, а его возможное влияние на давление обычно невелико.

9. Натуральный йогурт: не только для пищеварения

Йогурт содержит кальций и калий — минералы, необходимые для нормальной работы мышц и сосудов.

Кроме того, некоторые виды йогурта содержат живые бактериальные культуры, которые могут влиять на обмен веществ и образование биологически активных соединений.

В частности, при ферментации молока могут образовываться пептиды, потенциально влияющие на механизмы регуляции артериального давления.

Наблюдательные исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие йогурт, нередко имеют более низкие показатели давления. Эта связь особенно заметна в некоторых группах людей с гипертонией.

Однако пока нельзя утверждать, что любой йогурт сам по себе способен заметно снижать давление.

Наиболее удачным выбором будет натуральный йогурт без добавленного сахара.

Для вкуса в него можно добавить свежие ягоды, кусочки фруктов, орехи или немного овсяных хлопьев.

10. Овсянка: привычный завтрак, полезный для сердца

Овсяная крупа содержит особый вид растворимой клетчатки — бета-глюкан.

Это вещество известно прежде всего способностью помогать снижению уровня холестерина в крови.

Бета-глюкан образует в пищеварительном тракте вязкую массу, которая влияет на всасывание некоторых веществ и способствует поддержанию здорового липидного обмена.

Но польза овсянки может этим не ограничиваться.

Обзор исследований 2023 года показал, что регулярное употребление овса может способствовать умеренному снижению систолического артериального давления.

Наиболее заметные результаты наблюдались у людей с повышенным давлением, а также в случаях, когда овсяные продукты заменяли в рационе рафинированные крупы и изделия из белой муки.

Для получения пользы лучше выбирать обычные овсяные хлопья или цельную овсяную крупу, а не каши быстрого приготовления с большим количеством сахара.

Овсянку можно сочетать с ягодами, фруктами, орехами и натуральным йогуртом.

11. Брокколи и другие виды капусты: защита кровеносных сосудов

Брокколи, цветная, брюссельская, белокочанная капуста и кейл относятся к семейству крестоцветных овощей.

Они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и глюкозинолатами — природными серосодержащими соединениями.

При переработке этих веществ в организме образуются биологически активные соединения, которые изучаются в связи с их возможными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Некоторые из них могут благоприятно влиять на состояние сосудистой стенки.

В небольшом исследовании 2024 года участники, употреблявшие больше крестоцветных овощей, продемонстрировали более низкие показатели систолического давления по сравнению с периодом, когда в рационе преобладали некоторые корнеплоды и тыквенные овощи.

Регулярное употребление капусты и брокколи хорошо вписывается в рекомендации по здоровому питанию.

Овощи можно готовить на пару, запекать, добавлять в супы и салаты. Желательно не перегружать блюда солью и жирными соусами.

Что ещё помогает держать давление под контролем?

Даже самый полезный продукт не сможет компенсировать последствия постоянного избытка соли, недостатка движения и других факторов риска.

Поэтому Линдси ДеСото советует рассматривать питание как часть более широкого подхода к профилактике гипертонии.

Прежде всего важно ограничивать потребление натрия. Особенно много соли может содержаться в колбасных изделиях, готовых соусах, полуфабрикатах, солёных закусках и некоторых консервах.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять менее 5 граммов соли в сутки — примерно одну чайную ложку с учётом соли, уже содержащейся в продуктах.

Не менее важно увеличивать долю овощей, фруктов, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов.

Именно на таких принципах основана диета DASH, разработанная для профилактики и контроля повышенного артериального давления. Её эффективность подтверждена клиническими исследованиями.

Полезно также регулярно двигаться. Для большинства взрослых рекомендуются не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, если состояние здоровья позволяет.

Дополнительное значение имеют поддержание подходящей массы тела, отказ от курения, ограничение алкоголя и полноценный сон.

При этом людям с заболеваниями почек, нарушениями обмена калия или принимающим определённые лекарства необходимо согласовывать существенное увеличение потребления калия с врачом. Продукты, богатые этим минералом, полезны не всем в одинаковом количестве.

Можно ли снизить давление только с помощью еды?

Правильное питание действительно способно положительно влиять на артериальное давление, особенно если изменения касаются всего рациона, а не одного-двух продуктов.

Но важно различать профилактику гипертонии и лечение уже установленного заболевания.

Если врач назначил препараты для снижения давления, отказываться от них в пользу свеклы, шоколада, орехов или других продуктов нельзя. Питание дополняет лечение, но не всегда может его заменить.

Кроме того, действие отдельных продуктов обычно умеренное и зависит от количества, регулярности употребления, общего состояния здоровья и других факторов.

Главный вывод прост: забота о сердце начинается не с поиска одного чудодейственного продукта, а с ежедневных привычек. Шпинат, ягоды, бобовые, рыба, орехи, фрукты и овощи могут стать частью рациона, который помогает поддерживать нормальное давление и снижать сердечно-сосудистые риски. И если вы не любите свеклу, это совершенно не означает, что вашему сердцу не из чего выбирать.