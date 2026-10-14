Если у вас дома есть коты, вы, вероятно, не раз просыпались от шума, прыжков и мяуканья, устроенных вашим питомцем. Кошки — ночные животные, и, живя с людьми, они могут принимать наш режим дня или нет.

Почему они делают это

Чаще всего активность котов начинается под утро, с 3 до 5 часов. Они могут охотиться на мелкие предметы, тапки хозяев, устраивать ловлю собственного хвоста и мифических мышей, орать и даже лезть в кровать хозяина, играя с его ногами.

Почему же они мешают нам спать каждую ночь? Днем они могут быть умилительными и ласковыми, но ночью малыши устраивают настоящие охоты. Взрослые коты обычно смиряются с тем, что в темное время суток нужно спать, но иногда что-то идет не так.

Одной из частых причин является отсутствие четкого режима дня у животного. Это часто происходит, когда хозяева ведут «беспорядочный» образ жизни, засыпая в будни в 22 часа, а в выходные — в 3 часа ночи. Вот ваш котик и лезет к вам «дружить» в 3 часа ночи, помня о прошедших выходных.

Могут быть и другие причины. Возможно, ваш кот нечаянно проголодался, в его миске закончилась вода, или ему не хватило физической нагрузки днем, и он решил поупражняться ночью. Более серьезные причины могут включать страх, стресс или болезнь.

Что нам со всем этим теперь делать?

Меняем режим дня

Установите четкое расписание сна и бодрствования. Понятно, что это сложно, особенно если вы привыкли в выходные «зажигать». Но если вы будете ложиться спать вовремя хотя бы 5 дней в неделю, кошки могут это запомнить и составить для себя расписание.

Дайте им «вымотаться»

Пока вы работаете, ваше животное скучает. Чтобы день прошел быстрее, кот спит, и его активность приходится на вечер. Если вечер короткий, кошке не удается истратить всю свою энергию.

У вас есть два выхода:

Устраивайте дома «центр развлечений». Ставьте полочки для лазанья и оставляйте игрушки, чтобы кот мог развлечься, пока вы на работе. Перед сном не забудьте убрать все игрушки.

Играйте с котиком вечером. Купите игрушки, например, заводную мышку или обычный мячик. Если приучить питомца к игре, он будет приносить мяч, чтобы вы продолжали.

Уделяем дополнительное внимание

Кот, который не получает внимания, чувствует себя несчастным. Ему необходимо подтверждение вашей любви. Погладьте котика, почешите за ухом и пообщайтесь с ним, если он пытается «поговорить».

Кормим на ночь

Кот будет требовать еду, как только вы вернетесь домой. Можно разделить вечернюю порцию и дать часть перед сном, чтобы питомец знал, что после еды можно спать.

Если кот не демонстрирует ожирения, можно давать небольшую порцию на ночь, чтобы убедиться, что он не голодает.

Везем к ветеринару

Если ваша кошка ведет себя беспокойно, жалуется при использовании лотка или мяукает днем и ночью, возможно, у нее есть заболевание. Лучше провести диагностику вовремя.

Покупаем беруши

Если все предыдущие методы не сработали, купите беруши и спите спокойно, пока ваш кот не поймет, что будить вас бесполезно.

Чего не нужно делать ни в коем случае

Подрываться ночью с постели и бежать кормить котика

Ваш питомец не умрет от голода за несколько часов. Если вы встанете ночью на его призыв, следующее пробуждение вам обеспечено.

Закрывать кота в отдельной комнате

Ваш питомец может решить, что его разлюбили, и начнет еще больше орать от тоски. Этот метод работает только если приучить животное к тому, что оно по ночам «живет» отдельно с самого начала.

Кричать на животное или бить его

Коты могут отомстить. Попробуйте разобраться, может быть, ваш питомец просто временно «сломался», и вам нужно наладить с ним отношения и проверить его здоровье.

Наталья Ожогина.