После развода с Татьяной Арнтгольц актер Марк Богатырев появился на публике в компании загадочной блондинки. Поклонники сразу обратили внимание на ее поразительное сходство с бывшей супругой артиста.

Вскоре выяснилось, что новая спутница Богатырева — его коллега по съемочной площадке, с которой он познакомился еще до расторжения брака.

На одной из кинопремьер в Москве Марк Богатырев привлек внимание журналистов, появившись вместе с привлекательной блондинкой. Поначалу некоторые даже приняли девушку за Татьяну Арнтгольц, однако вскоре ее личность удалось установить.

Как сообщает WomanHit, спутницей актера оказалась 34-летняя Яна Лестер, с которой Богатырев снимался в сериале «Химкинские ведьмы».

Примечательно, что работа над совместным проектом началась еще до развода артиста. Именно после начала съемок Богатырев подал заявление о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц.

Сама актриса предпочла не обсуждать причины расставания. Впрочем, в прессе появлялись предположения, что отношения супругов могли испортиться из-за увлечения Богатырева другой женщиной. Подтверждений этим слухам тогда не было.

Теперь журналисты обнаружили новые подробности личной жизни артиста.

По информации «СтарХита», еще в январе 2026 года Яна Лестер публиковала в социальных сетях фотографии из Таиланда, где отдыхала вместе с Богатыревым. Это свидетельствует о том, что актеры проводили время вместе задолго до своего недавнего появления на публике.

Интересно, что в феврале Богатыреву приписывали роман с другой коллегой — актрисой Никой Здорик. Однако тогда артист опроверг слухи о романтических отношениях с ней.

Теперь внимание поклонников переключилось на Яну Лестер. Особенно активно обсуждается внешнее сходство девушки с Татьяной Арнтгольц: обе блондинки, и, по мнению некоторых пользователей соцсетей, у них похожие черты лица.

Впрочем, несмотря на совместные фотографии и появление на кинопремьере, сами Богатырев и Лестер пока публично не подтвердили романтические отношения. Поэтому предположения о том, что именно новая избранница стала причиной распада брака актера, остаются лишь слухами.