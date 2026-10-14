Мы тщательно выбираем продукты, изучаем состав на упаковках и стараемся избегать вредных добавок. Но при этом редко задумываемся о том, в каких кастрюлях и сковородках готовим еду.

Между тем некоторые материалы при неправильном использовании способны выделять нежелательные вещества. Эксперт объяснила, какую посуду лучше заменить, а какая может служить десятилетиями.

Даже самые качественные продукты могут контактировать с нежелательными веществами, если готовить или хранить их в неподходящей посуде. Особенно важны материал, состояние поверхности и температура приготовления.

Как рассказала изданию «Доктор Питер» нутрициолог, специалист по питанию и здоровью детей Елена Милаева, при определенных условиях компоненты кухонной утвари способны переходить в пищу. Речь может идти о металлах, веществах из пластиков и частицах поврежденных покрытий.

Однако это не означает, что любая пластиковая емкость или сковорода с антипригарным покрытием опасна. Многое зависит от качества изделия и соблюдения правил эксплуатации.

Антипригарные сковороды: когда покрытие становится проблемой

Сковороды с тефлоновым покрытием популярны благодаря удобству: продукты меньше прилипают, а для приготовления требуется немного масла.

Основой такого покрытия обычно служит политетрафторэтилен (PTFE). При нормальном использовании он достаточно стабилен, однако плохо переносит чрезмерный нагрев.

При температуре около 260 °C и выше риск термического разрушения покрытия возрастает. При сильном перегреве могут выделяться вредные для дыхательной системы вещества.

Особенно опасно оставлять пустую антипригарную сковороду на включенной конфорке: без продуктов температура поверхности может быстро подняться до нежелательных значений.

Еще одна проблема — повреждения покрытия.

Если на поверхности появились глубокие царапины, сколы или отслаивающиеся участки, посуду лучше заменить. При этом случайное проглатывание небольших частиц PTFE не считается доказанной причиной отравления: главную опасность представляет именно перегрев, а повреждения ухудшают пригодность посуды для дальнейшего использования.

Алюминиевые кастрюли: осторожнее с кислыми продуктами

Алюминий хорошо проводит тепло, быстро нагревается и сравнительно недорого стоит. Именно поэтому его широко используют при производстве кухонной утвари.

Но у этого материала есть особенность: при контакте с кислой или очень соленой пищей переход алюминия в продукты может увеличиваться.

Особенно это касается приготовления томатных соусов, блюд с лимонным соком, уксусом и другими кислыми ингредиентами.

Специалисты рекомендуют не использовать необработанную алюминиевую посуду для длительного приготовления и хранения подобных продуктов.

Более практичным вариантом считается анодированный алюминий или изделия с качественным защитным покрытием.

При этом важно уточнить: убедительных доказательств того, что обычное использование алюминиевой посуды вызывает болезнь Альцгеймера, нет. Опасения связаны прежде всего с избыточным воздействием алюминия, а не с самим фактом наличия алюминиевой кастрюли на кухне.

Пластиковые контейнеры: не все подходят для разогрева

Пластиковая посуда удобна для хранения продуктов, однако ее безопасность во многом зависит от состава материала и условий использования.

Даже надпись BPA-free, означающая отсутствие бисфенола А, не гарантирует, что контейнер подходит для любых температур.

Некоторые виды пластика при нагревании способны выделять химические компоненты или микроскопические частицы. Их количество зависит от материала, температуры, продолжительности нагрева и состояния поверхности.

Особенно осторожно следует относиться к старым, деформированным и поцарапанным контейнерам.

Для разогрева в микроволновой печи лучше выбирать стеклянную или керамическую посуду либо пластиковые изделия, специально предназначенные для такого использования.

Не стоит также наливать кипяток или перекладывать очень горячую пищу в пластиковые емкости, если производитель не разрешает контакт с высокими температурами.

Яркая керамика: красота не всегда означает безопасность

Керамические тарелки, миски и формы для запекания обычно считаются удобными и долговечными.

Однако особое внимание следует уделять глазури и декоративным покрытиям.

Некоторые изделия, изготовленные с нарушением требований безопасности, могут содержать свинец или кадмий. При контакте с пищей, особенно кислой, эти металлы способны переходить в продукты.

Риск выше у несертифицированной декоративной посуды, старинных изделий и керамики неизвестного происхождения.

Поэтому при покупке стоит убедиться, что изделие предназначено именно для контакта с пищевыми продуктами.

При этом яркий рисунок сам по себе не означает наличия опасных металлов: качественная современная керамика должна соответствовать установленным требованиям безопасности.

Какая посуда считается наиболее надежной

Эксперт выделяет несколько материалов, которые при правильном использовании подходят для повседневного приготовления пищи.

Нержавеющая сталь

Один из самых универсальных вариантов для варки, тушения и приготовления супов.

Качественная нержавеющая сталь устойчива к коррозии, долговечна и хорошо переносит контакт с большинством продуктов.

На посуде нередко встречается маркировка 18/10. Она означает, что сплав содержит примерно 18% хрома и 10% никеля.

Такие кастрюли способны служить много лет. Особенно удобны модели с толстым многослойным дном, которое помогает равномернее распределять тепло.

Однако людям с выраженной аллергией на никель может потребоваться посуда из других материалов.

Чугун

Чугунные сковороды и кастрюли отличаются высокой прочностью и способностью долго удерживать тепло.

При правильном уходе на поверхности обычного чугуна формируется защитный слой из полимеризованного масла, уменьшающий прилипание продуктов.

Во время приготовления некоторое количество железа может переходить в пищу, особенно если блюдо кислое. Но рассматривать чугунную посуду как надежный способ профилактики анемии нельзя.

Чугун требует ухода: его необходимо тщательно высушивать после мытья, а обычные, неэмалированные изделия периодически обрабатывать тонким слоем масла.

Готовые кислые блюда лучше не оставлять в такой посуде надолго.

Стекло и качественная керамика

Жаропрочное стекло и керамика, предназначенная для приготовления пищи, хорошо подходят для запекания.

Стеклянные контейнеры удобны и для хранения продуктов в холодильнике: они не впитывают запахи и легко очищаются.

Однако важно учитывать температурные ограничения. Не всякое стекло выдерживает нагрев духовки, а резкие перепады температуры могут привести к разрушению даже жаропрочного изделия.

Углеродистая сталь

Этот материал часто используют для изготовления сковород и воков.

По свойствам углеродистая сталь напоминает чугун, но обычно легче и быстрее реагирует на изменение температуры.

После правильной подготовки поверхности такая посуда приобретает хорошие антипригарные свойства.

Как и обычный чугун, она требует защиты от коррозии и не слишком подходит для длительного хранения кислых блюд.

Пять правил, которые помогут сделать кухню безопаснее

Не перегревайте пустые сковороды с антипригарным покрытием и соблюдайте температурные ограничения производителя.

Используйте деревянные, силиконовые или другие рекомендованные производителем лопатки, чтобы не повреждать поверхность.

Не разогревайте продукты в пластиковых контейнерах, если они не предназначены для микроволновой печи.

Для длительного хранения кислых блюд выбирайте стекло, подходящую нержавеющую сталь или пищевую керамику.

Регулярно осматривайте посуду и заменяйте изделия с отслаивающимся покрытием, выраженной коррозией или другими серьезными повреждениями.

При этом у качественной антипригарной сковороды нет универсального срока службы в один-два года. Все зависит от интенсивности использования, материала покрытия и соблюдения рекомендаций производителя.

Безопасность приготовленной еды зависит не только от качества продуктов, но и от посуды, в которой они находятся. Однако выбрасывать все старые кастрюли и срочно покупать новые совершенно необязательно.

Гораздо важнее правильно использовать имеющуюся кухонную утварь, не допускать перегрева, следить за состоянием покрытий и выбирать изделия, предназначенные для контакта с пищей.

При покупке новой посуды стоит обращать внимание не только на цену и внешний вид, но и на состав материала, допустимые температуры и рекомендации по уходу.