С небольших мелочей складывается нечто единое, большое. Можно сказать, что из мелочей состоит вся наша жизнь. В этой статье мы обсудим некоторые мелочи и строительные хитрости.

Подбираем кухонный фартук

Самым практичным материалом для кухонного фартука является керамическая плитка. Она позволяет выбрать рисунок и фактуру на любой вкус и удачно дополнить кухню в любом стиле.

Не менее практичным и при этом ярким вариантом станет фартук из мозаики. Хотя процесс приклеивания деталей может быть трудоемким, он позволяет создать практически любой рисунок по вашему желанию.

На кухне в современном стиле будет выгодно смотреться камень, как натуральный, так и искусственный (более бюджетный вариант, который по внешнему виду не отличается от натурального камня).

Если вы хотите нанести на кухонный фартук оригинальный рисунок, панели МДФ могут стать хорошим решением.

Зеркальные поверхности всегда выглядят выигрышно, особенно в небольших помещениях. Однако такой вариант (особенно на кухне) потребует от хозяйки ежедневной уборки.

Стеклянный кухонный фартук также требует регулярного протирания, но обойдется дешевле. Он позволяет использовать различные сочетания цветов и оттенков, а также наносить рисунки. Фантазируйте!

«Кирпичная кладка» своими руками

Сейчас модно украшать квартиры отделкой под кирпич. Однако декоративный кирпич в магазине стоит недешево, поэтому я сделал «кирпичную кладку» сам.

Таким способом я декорировал одну стену на кухне. Взял обычную гипсовую штукатурку, мастерок, шпатель и палочку. Выравнивать поверхность не стал, так как «кирпичи» все и так хорошо замаскируют. Покрыл стену грунтовкой. Затем работал участками по 0,5 м. Мастерком укладывал штукатурку слоем 1 см, слегка приглаживал шпателем. Палочкой рисовал - сначала две горизонтальные линии, затем вертикальные, делящие этот ряд на «кирпичики». Когда стена была готова, дал «кирпичам» высохнуть. Потом прошелся шпателем, удалил мелкие бугорки и протер сухой тряпкой. Затем покрыл грунтовкой для гипсовой штукатурки и окрасил всю поверхность краской слегка голубоватого оттенка.

Упор для двери - просто и недорого

Иногда нужно оставить дверь открытой, но она захлопывается от сквозняка. Чтобы дверь не закрывалась, я сделала для нее специальный упор. Для этого сшила из плотной ткани простой мешок с затягивающимся горлышком. Затем взяла пластиковый пакет и наполнила его песком (потребуется 2-3 кг).

Пакет должен быть достаточно плотным, иначе, если он разорвется, все вокруг будет усеяно песком. Пакет с песком нужно положить в мешочек - вот и готов упор. В магазинах упоры для двери стоят достаточно дорого, а изготовленный своими руками обойдется практически бесплатно.

Обновляем мебель

Обновить мебель и даже составить целый гарнитур можно без особых затрат. Не обязательно покупать дорогие вещи, если можно освежить те, которые уже есть.

Используйте обои, оставшиеся после ремонта, или приобретите пару новых рулонов, если имеющиеся вам по каким-то причинам не подходят. Обоями можно оклеить шкафы, тумбочки, кухонную мебель. Если сначала покрасить все предметы, которые вы хотите обновить, в один цвет, а затем оклеить их обоями, получится гарнитур в едином стиле. Еще одна идея - поставить на все шкафы одинаковые ручки.

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