Привычка выпивать стакан воды сразу после пробуждения кажется совершенно безобидной. Однако иногда сильная утренняя жажда может указывать на повышенный уровень сахара в крови. Диетологи объяснили, как связаны обезвоживание и глюкоза, почему ночью организм теряет жидкость и в каких случаях стоит обратиться к врачу.

Многим знакома ситуация: едва открыв глаза, хочется немедленно выпить воды. Во рту пересохло, а жажда настолько сильная, что трудно думать о чем-либо другом. Обычно это объясняется тем, что за ночь организм потерял некоторое количество жидкости. Но иногда причина может быть связана с нарушением обмена веществ.

Как пишет издание EatingWell, водный баланс играет важную роль в поддержании нормального уровня глюкозы. Причем связь между обезвоживанием и сахаром в крови гораздо теснее, чем может показаться на первый взгляд.

Почему недостаток воды влияет на уровень сахара

Когда организм испытывает дефицит жидкости, концентрация глюкозы в крови может увеличиваться.

Диетолог Рэйчел Аджмера объясняет, что при обезвоживании уменьшается объем жидкой части крови. В результате глюкоза становится более концентрированной, даже если ее общее количество существенно не изменилось.

Ночью человек обычно не пьет воду в течение шести-восьми часов, поэтому к утру может возникнуть легкое обезвоживание.

Особенно важно учитывать этот фактор людям с сахарным диабетом. Недостаток жидкости может быть одной из причин, по которым утренние показатели глюкозы оказываются выше ожидаемых.

Восстановление водного баланса помогает поддерживать нормальный объем циркулирующей крови и работу органов, участвующих в регуляции обмена веществ.

Диетолог Аманда Ролл подчеркивает, что достаточное потребление воды способствует нормальной регуляции уровня сахара.

Некоторые исследования также обнаружили связь между более высоким потреблением воды и меньшим риском развития диабета второго типа. Однако это не означает, что обычная вода способна самостоятельно предотвратить заболевание или заменить лечение.

Как почки связаны с ночной жаждой

Еще одна причина, по которой повышенный сахар может вызывать жажду, связана с работой почек.

В нормальных условиях почки фильтруют кровь и возвращают большую часть глюкозы обратно в кровоток. Однако при значительном повышении ее концентрации часть сахара начинает выводиться с мочой.

Вместе с глюкозой организм теряет дополнительную жидкость. Именно поэтому повышенный сахар нередко сопровождается двумя характерными симптомами — учащенным мочеиспусканием и сильной жаждой.

Возникает своеобразный замкнутый круг: высокий уровень глюкозы усиливает потерю воды, обезвоживание вызывает жажду, а недостаток жидкости может дополнительно влиять на концентрацию сахара в крови.

Особенно заметным этот процесс бывает ночью, когда человек длительное время не восполняет запасы жидкости.

Поэтому регулярная сильная жажда после пробуждения, особенно если она сопровождается частыми ночными походами в туалет, может стать поводом проверить уровень глюкозы.

При этом специалисты напоминают: употребление воды поддерживает нормальную работу почек, но само по себе не устраняет гипергликемию — повышенное содержание сахара в крови.

О каких еще признаках стоит задуматься

Утренняя сухость во рту далеко не всегда свидетельствует о диабете. Тем не менее важно обратить внимание на сопутствующие изменения самочувствия.

Поводом для консультации с врачом могут стать постоянная сильная жажда, учащенное мочеиспускание, необычная усталость, необъяснимая потеря веса или ухудшение зрения.

Если такие симптомы повторяются, врач может рекомендовать анализ крови на глюкозу натощак или определение гликированного гемоглобина (HbA1c). Эти исследования помогают оценить состояние углеводного обмена.

При этом только по ощущению жажды установить диагноз невозможно.

Что помогает поддерживать нормальный уровень сахара

По словам специалистов, достаточное потребление воды — лишь одна из составляющих профилактики нарушений углеводного обмена.

Не менее важны повседневные привычки.

Прежде всего стоит обратить внимание на питание. Рацион должен быть сбалансированным, с достаточным количеством овощей, продуктов, богатых клетчаткой, и источников полноценного белка. Желательно ограничивать добавленный сахар и избыток насыщенных жиров.

Особое значение имеет количество углеводов. Именно они оказывают наиболее заметное непосредственное влияние на уровень глюкозы после еды. При этом полностью исключать углеводы из рациона не требуется — гораздо важнее учитывать их количество и качество.

Регулярная физическая активность также помогает организму эффективнее использовать глюкозу. Даже обычные прогулки могут стать полезной частью повседневного режима.

Людям с диагностированным диабетом необходимо контролировать показатели сахара с частотой, рекомендованной лечащим врачом. Для этого используются глюкометры или системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Еще одна простая рекомендация — чаще выбирать обычную воду вместо сладких газированных напитков, соков с добавленным сахаром и подслащенного чая. Такая замена помогает сократить потребление сахара.

Когда утренняя жажда не связана с диабетом

Диетологи предупреждают, что делать тревожные выводы после каждого пробуждения с сухостью во рту не стоит.

Причины могут быть совершенно бытовыми.

Например, человек спит с открытым ртом, в спальне слишком сухой воздух или накануне он выпил недостаточно воды. Сухость во рту также может возникать из-за приема некоторых лекарственных препаратов.

Рэйчел Аджмера отмечает, что подобные факторы встречаются достаточно часто и не обязательно свидетельствуют о нарушениях обмена веществ.

Однако Аманда Ролл советует не игнорировать необычно сильную жажду, если она появляется регулярно. В таком случае разумно проверить уровень сахара, особенно при наличии других характерных симптомов.

Обычная утренняя жажда чаще всего означает, что организму необходимо восполнить жидкость после ночного сна. Но если желание пить становится необычно сильным, возникает практически каждое утро и сопровождается частым мочеиспусканием, это может быть сигналом повышенного уровня сахара в крови.

Специалисты советуют обращать внимание не на отдельный эпизод, а на повторяющиеся симптомы. Иногда простой анализ крови помогает вовремя обнаружить нарушение, которое долгое время развивается почти незаметно.