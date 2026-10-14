В журнале «1000 секретов» опубликован материал о том, как организовать режим дня для поддержания здоровья. Я полностью согласна с этим подходом! На протяжении многих лет я ухаживаю за кожей, следуя биоритмам, и это действительно работает — я выгляжу значительно моложе своих лет. Делюсь с вами, как правильно организовать уход за кожей.

• 6–8 часов. Если вы встаете в это время, то можете заметить, что впитывающая способность кожи снижается. Поэтому не стоит проводить косметические процедуры, такие как нанесение крема или маски. Если вам нужно выходить на работу, лучше добраться до места без макияжа, а уже на работе привести себя в порядок. Чтобы быстрее проснуться, полезно принять контрастный душ.

• 8–10 часов. Организм уже проснулся, кровообращение усиливается. Это идеальное время для нанесения средств по уходу за кожей. Около 7-8 часов может замедляться отток лимфы, из-за чего лицо может выглядеть опухшим и одутловатым, появляются мешки под глазами. Но ближе к 9 часам отечность проходит. Если этого не произошло, можно воспользоваться средствами для ее устранения.

• 10–13 часов. В это время начинают работать сальные железы, что делает его идеальным для нанесения макияжа. Если через пару часов на лице появляется жирный блеск, значит, железы работают слишком активно. Чтобы привести лицо в порядок, держите под рукой матирующие салфетки. Сухую кожу можно освежить термальной водой. Также этот период подходит для подкожных омолаживающих инъекций.

• 13–16 часов. Организм делает передышку, что может привести к снижению давления и тонуса кожи. В это время становятся заметны морщинки и другие несовершенства, поэтому лучше не назначать свиданий. После 16 часов вы будете выглядеть свежее. Профилактика появления морщин может включать действия, помогающие снять мышечные зажимы лица: массаж шеи, приятная музыка, отдых. В это время стоит уделить им внимание.

• 16–18 часов. Кожа восстановилась, получила необходимые вещества и кислород, появился румянец. Однако в это время кожа становится менее восприимчивой к внешним воздействиям, поэтому лучше не проводить косметические процедуры.

• 18–20 часов. Это оптимальное время для косметических процедур. Можно посетить косметолога или самостоятельно сделать маску, пилинг. В это время запускается программа восстановления клеток после трудового дня и стресса. Если нужно удалить лишние волосы, смело идите на эпиляцию, так как болевой порог значительно снижается.

• 20–22 часов. Тело готовится к отдыху, начинается выведение токсинов. Чтобы помочь организму, можно посетить сауну или баню, принять душ или полежать в ванне. Распаренная и чистая кожа наиболее восприимчива к действию кремов и лосьонов.

• 22 часа. Если вы используете увлажняющий крем, наносите его до 22 часов. После этого времени обменные процессы замедляются, и кожа хуже впитывает полезные вещества, что может привести к тому, что крем останется пленкой на лице. Утром вы можете не быть довольны результатом, так как лицо будет выглядеть помятым. Лучше отказаться от косметических средств после 22 часов и не есть, так как в это время слабо вырабатываются пищеварительные ферменты, и пища может начать разлагаться.

• 22–06 часов. Это лучшее время для сна и восстановления как клеток кожи, так и всего организма. Отдыхайте на здоровье!

"1000 секретов".