Возраст и гравитация — главные враги нашей кожи, способствующие образованию морщин. Рассмотрим средства с эффектом лифтинга и их применение.

Татьяна Быковская, врач-косметолог

Что такое наша кожа

Кожа — это своеобразная оболочка, барьер, или, образно говоря, «одежда». Она защищает внутренние слои от неблагоприятных факторов окружающей среды, но затрудняет транспортировку активных веществ, что является основной задачей косметики, к глубоким слоям кожи.

Будем реалистами: никаким самым чудесным кремам не под силу полностью решить эту задачу, так как их крупные молекулы не могут пробиться сквозь защитную «амбразуру» кожи. Поэтому после определенного возраста работать над сохранением молодости и красоты кожи нужно в тандеме с косметологом и процедурами.

Как происходит «лифтинг»

Лифтинговая косметика (от англ. lifting — подъем) приподнимает кожу в сторону, противоположную птозу (возрастному опущению мягких тканей), и «выталкивает» морщины. Все подобные средства решают три задачи: улучшают тургор кожи, уплотняют ее и помогают в борьбе с морщинами.

Лифтинг-средства можно разделить на две группы: с моментальным и отсроченным эффектами.

* Средства моментального лифтинга

Эти средства содержат биополимеры (в основном коллаген), которые при нанесении заполняют мелкие морщинки, благодаря чему кожа визуально выглядит более гладкой и подтянутой. Эффект временный, так как компоненты действуют только на поверхности кожи, и после их удаления (например, умывания) все возвращается на круги своя.

* Средства биологического лифтинга

Эти средства работают с качеством кожи. Основные активные вещества в них — ретинол, витамин С, пептиды. Они могут активизировать собственную выработку коллагена и стимулировать обновление эпидермиса, что действительно изменяет состояние кожи в лучшую сторону. Однако эффект от использования такой косметики становится заметным минимум через месяц.

Кремы

Лифтинг-крем — это многокомпонентное средство. В него входят вещества, которые не только подтягивают кожу, но и увлажняют, насыщают антиоксидантами и выравнивают цвет.

Важно: если крем или филлер с эффектом лифтинга содержит SPF-фактор, его лучше применять утром или днем. Если в составе есть ретинол, его стоит использовать в качестве ночного ухода, чтобы избежать нежелательной реакции кожи на солнечный свет.

Филлеры

Филлеры обычно содержат мелкие частицы гиалуроновой кислоты, обеспечивающие эффект лифтинга. Они идеально подходят для использования «на выход»: гиалуроновая кислота быстро проникает в морщины, заполняет их и подтягивает кожу, придавая ей гладкость. Однако такие средства обладают моментальным эффектом, который исчезает сразу после удаления косметики. Филлеры наносятся зонально (на проблемные области) и могут дополняться обычным кремом и тональным средством.

Маски

Лифтинг-маски также являются экспресс-средством, нацеленным на быстрое приведение кожи в идеальное состояние. Маски для домашнего использования содержат коллаген и биополимеры. Их наносят на очищенную кожу и не смывают. Полимеры образуют на поверхности кожи невидимую пленку, обеспечивающую эффект подтягивания, который продержится от полутора до двух суток.

Профессиональные уходы в клиниках, такие как глиняные или альгинатные маски, также обеспечивают эффект подтянутой кожи на 1-2 дня.

Кому показано

На вопрос «Когда начинать пользоваться лифтинг-средствами?» нет единого ответа. Деление на «35+», «45+» и «55+», часто встречающееся на упаковках антивозрастных средств, весьма условно. Потерю тонуса кожи и ухудшение ее эластичности можно заметить и в 25 лет. Такую кожу нужно не только увлажнять и питать, но и дополнительно стимулировать.

Определение индивидуальных потребностей — главная причина, почему выбор лифтингового средства лучше делать вместе с врачом-косметологом. Самодеятельность может привести к отсутствию результата или даже ухудшению состояния кожи.

Анжелика Ивагло.