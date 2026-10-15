С возрастом многие начинают замечать, что сложнее запоминать новую информацию, концентрироваться и быстро подбирать нужные слова. Однако исследователи обнаружили любопытную связь между работой мозга и одним из самых привычных продуктов на нашем столе.

Оказалось, что люди, регулярно употребляющие яйца, могут медленнее терять некоторые когнитивные способности. Особенно заметной эта связь оказалась среди женщин.

Сохранение ясности ума в пожилом возрасте зависит от множества факторов: наследственности, физической активности, сна, общего состояния здоровья и питания. Ученые продолжают изучать, могут ли отдельные продукты влиять на возрастные изменения памяти.

Одним из таких продуктов оказались обычные куриные яйца.

Как сообщает издание Blikk со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nutrients, регулярное употребление яиц было связано с более медленным ухудшением некоторых когнитивных функций у людей старшего возраста.

Что обнаружили исследователи

Ученые проанализировали данные 890 человек старше 55 лет, участвовавших в длительном исследовании.

Специалисты изучали пищевые привычки участников и результаты тестов, оценивающих различные способности мозга.

Особое внимание уделялось исполнительным функциям — способности планировать действия, концентрироваться, принимать решения и контролировать поведение.

Также оценивалась семантическая память, которая отвечает за сохранение знаний о мире, значениях слов, понятиях и фактах.

Результаты показали, что среди женщин более частое употребление яиц было связано с меньшим ухудшением этих показателей.

Исследователи также обнаружили статистическую зависимость между категориями потребления яиц и темпами когнитивных изменений.

Однако авторы работы подчеркивают важное обстоятельство: обнаруженная связь не доказывает, что именно яйца защищают мозг от старения или предотвращают деменцию.

Возможно, на результаты влияли и другие особенности образа жизни участников.

Тем не менее ученые считают полученные данные интересными и заслуживающими дальнейшего изучения.

Почему яйца могут быть полезны для мозга

Одно из главных достоинств яиц — высокое содержание холина.

Это питательное вещество необходимо организму для производства ацетилхолина — нейромедиатора, участвующего в процессах обучения, памяти и передачи нервных сигналов.

Недостаточное поступление холина может отрицательно сказываться на работе организма, поэтому важно получать его с пищей.

Диетолог Кэри Ганс, автор книги The Small Change Diet, отмечает, что холин также участвует в процессах, связанных с регуляцией воспаления.

Это представляет интерес для ученых, поскольку хроническое воспаление и окислительный стресс рассматриваются как факторы, способные влиять на возрастное ухудшение когнитивных функций.

Однако пока нельзя утверждать, что употребление яиц непосредственно уменьшает воспаление в мозге или предотвращает потерю памяти.

Не только холин: какие еще вещества содержатся в яйцах

Яйца богаты целым комплексом питательных веществ, необходимых для нормальной работы организма.

В их составе присутствуют витамин B12, лютеин, зеаксантин, селен и другие микроэлементы.

Витамин B12 играет важную роль в функционировании нервной системы. Его выраженный дефицит может сопровождаться неврологическими нарушениями, в том числе проблемами с памятью и концентрацией внимания.

Лютеин и зеаксантин известны прежде всего своей ролью в поддержании здоровья глаз. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, а их возможное влияние на когнитивные функции продолжает изучаться.

Кроме того, яйца содержат полноценный белок, необходимый для поддержания мышечной массы и восстановления тканей.

По словам специалиста по питанию Скотта Китли, сочетание белка и жиров делает яйца питательным продуктом, который можно включать в сбалансированный рацион.

Почему яйца особенно полезны в старшем возрасте

С годами организм постепенно теряет мышечную массу, а потребность в качественном белке остается высокой.

Яйца могут стать удобным источником необходимых аминокислот, особенно для людей, которым сложно употреблять большие порции пищи.

Диетолог Джессика Кординг обращает внимание и на способность белковых продуктов поддерживать чувство сытости.

Это помогает контролировать аппетит и может быть полезно при планировании рациона.

Кроме того, яйца легко готовить, они доступны по цене и сочетаются с овощами, цельнозерновыми продуктами и другими составляющими здорового питания.

При этом их польза не ограничивается каким-либо одним витамином или микроэлементом: значение имеет совокупность питательных веществ.

Сколько яиц можно есть без вреда для здоровья

В материале приводится ориентир — до семи яиц в неделю для большинства здоровых взрослых.

Однако универсальной нормы, подходящей абсолютно всем, не существует.

Количество яиц в рационе зависит от общего питания, уровня холестерина, состояния сердечно-сосудистой системы и индивидуальных рекомендаций врача.

Для многих здоровых людей одно яйцо в день может быть частью сбалансированного питания.

При повышенном уровне холестерина или некоторых хронических заболеваниях рацион лучше обсудить со специалистом.

Большое значение имеет и способ приготовления.

Вареные яйца, омлет с овощами или яйцо пашот позволяют получить питательные вещества без большого количества добавленных жиров.

А вот регулярное сочетание яиц с беконом, колбасами и другими переработанными мясными продуктами не стоит считать оптимальным вариантом здорового завтрака.

Можно ли сохранить память только с помощью питания?

Специалисты напоминают, что ни один продукт не способен гарантированно предотвратить возрастные изменения мозга.

Для поддержания когнитивного здоровья важен комплексный подход.

Регулярная физическая активность, полноценный сон, контроль артериального давления, социальное общение и интеллектуальная деятельность имеют большое значение.

Не менее важен разнообразный рацион, включающий овощи, фрукты, рыбу, орехи, цельнозерновые продукты и другие источники необходимых питательных веществ.

Яйца могут быть одной из составляющих такого питания, но не заменяют остальные меры профилактики.

Обычные куриные яйца могут оказаться полезным дополнением к рациону людей старшего возраста. Исследование с участием 890 человек выявило связь между их регулярным употреблением и более медленным ухудшением отдельных когнитивных функций, особенно у женщин.

Возможное объяснение связано с холином, витамином B12 и другими питательными веществами, необходимыми для работы нервной системы.

Однако ученые пока не доказали, что яйца непосредственно предотвращают деменцию или возрастную потерю памяти.

Поэтому рассматривать их стоит не как чудодейственное средство для мозга, а как доступный и питательный продукт, который может быть частью здорового образа жизни.