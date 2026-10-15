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Королева Камилла призналась, какая привычка Карла III выводит ее из себя 0 263

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Королева Камилла поделилась редкими подробностями семейной жизни с Карлом III
ФОТО: BB.LV/AI

Даже в королевских семьях бывают обычные семейные разногласия. Супруга британского монарха Камилла неожиданно рассказала о привычке Карла III, которая мешает ей наслаждаться любимым вечерним занятием. Оказалось, что виновато своеобразное чувство юмора короля.

Королева Камилла поделилась редкими подробностями семейной жизни с Карлом III в документальном фильме BBC «Книга, изменившая мою жизнь». Как сообщает WomanHit, супруги придерживаются давней традиции: каждый вечер перед ужином они устраиваются с книгами и проводят некоторое время за чтением.

Однако идиллия не всегда бывает безмятежной. По словам Камиллы, король иногда настолько увлекается забавными эпизодами, что начинает громко смеяться. И это ужасно мешает ей сосредоточиться на собственной книге.

«Когда я глубоко погружена в книгу, я иногда слышу, как он буквально ревет от хохота. Это очень сбивает с толку: я не могу вернуться к чтению — или вдруг начинаю плакать. Но это прекрасное, тихое время», — призналась королева.

Выяснилось, что литературные вкусы супругов заметно различаются. Карл III особенно любит биографии и произведения британского писателя Пелема Гренвилла Вудхауза, прославившегося юмористическими историями о Дживсе и Вустере. Именно эти книги, вероятно, и становятся причиной королевского смеха.

Камилла же предпочитает исторические романы и захватывающие триллеры.

Впрочем, королева призналась, что в молодости ее привлекала и литература, считавшаяся весьма скандальной. Например, она тайком читала роман Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», который долгое время вызывал споры из-за откровенного содержания.

По словам Камиллы, запретная репутация книги только подогревала ее любопытство.

Несмотря на шутливые жалобы, королева дала понять, что очень дорожит совместными вечерами с мужем.

Похоже, даже в Букингемском дворце семейное счастье складывается из самых простых вещей: хорошей книги, уютного вечера и умения мириться с привычками друг друга. Даже если супруг — британский король, который никак не может удержаться от громкого смеха.

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#юмор #литература #традиции #привычки #семейные отношения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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