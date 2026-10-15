Одни люди спокойно работают под включенный телевизор, музыку и разговоры коллег. Другим достаточно тиканья часов или негромкого разговора за стеной, чтобы полностью потерять концентрацию.

Привычку требовать абсолютной тишины нередко принимают за излишнюю чувствительность. Однако исследования показывают: неспособность игнорировать посторонние звуки иногда связана с особенностями восприятия, которые помогают находить нестандартные решения.

Представьте обычную ситуацию: вы пытаетесь сосредоточиться на важной работе, но кто-то рядом разговаривает по телефону, за окном шумят машины, а из соседней комнаты доносится музыка.

Для одних людей такой звуковой фон практически незаметен. Другие же не могут думать ни о чем, кроме раздражающих звуков.

Обычно подобную реакцию объясняют повышенной нервозностью, недостатком терпения или неумением сосредоточиться.

Однако исследователи Северо-Западного университета США обнаружили интересную закономерность: у некоторых творческих людей способность мозга отфильтровывать несущественные внешние сигналы оказывается менее выраженной.

И хотя такая особенность может создавать трудности в повседневной жизни, у нее есть и потенциальные преимущества.

Почему одни люди не замечают шум, а другие слышат буквально все

Человеческий мозг постоянно получает огромное количество информации от органов чувств.

Мы слышим разговоры, движение транспорта, работу бытовых приборов, замечаем свет, запахи и движения окружающих.

Однако сознательно обрабатывать все эти сигналы одновременно невозможно.

Поэтому нервная система использует механизмы фильтрации, позволяющие уменьшать внимание к повторяющимся и несущественным раздражителям.

Один из таких механизмов называется сенсорным гейтингом — своеобразным фильтром, который помогает мозгу не перегружаться поступающей информацией.

У некоторых людей этот фильтр работает менее жестко.

В результате они продолжают замечать звуки и другие раздражители, которые окружающие практически перестают воспринимать.

Например, человек может постоянно слышать гудение холодильника, разговор за соседним столом или тиканье часов, хотя другие давно перестали обращать на это внимание.

Что обнаружили ученые

Исследователи Северо-Западного университета изучали связь между особенностями обработки сенсорной информации и творческими способностями.

В эксперименте участвовало около 100 человек.

Ученые оценивали способность участников подавлять реакцию на повторяющиеся звуковые сигналы и сопоставляли результаты с показателями творческого мышления.

Выяснилось, что у людей с высокими результатами по некоторым показателям творческих достижений чаще наблюдалась сниженная способность автоматически отсеивать посторонние сенсорные сигналы.

Исследователи предположили, что повышенная восприимчивость к окружающей информации может помогать замечать необычные детали и устанавливать неожиданные связи между, казалось бы, совершенно разными явлениями.

Именно такие ассоциации нередко становятся основой оригинальных идей.

Однако здесь есть важное уточнение: исследование не доказывает, что любой человек, которого раздражает шум, обладает высоким интеллектом или выдающимися творческими способностями.

Кроме того, креативность и общий интеллект — не одно и то же.

Почему повышенная чувствительность может помогать творчеству

Творческое мышление часто предполагает способность находить нестандартные решения и видеть возможности там, где другие замечают лишь привычные вещи.

Для этого мозгу необходимо не только анализировать информацию, но и устанавливать новые связи между разными впечатлениями.

Предполагается, что человек, который воспринимает больше второстепенных деталей, иногда получает дополнительный материал для таких ассоциаций.

Например, случайно услышанная фраза, необычный звук или неожиданное наблюдение могут подсказать писателю сюжет, художнику — образ, а исследователю — новый подход к решению задачи.

У большинства людей подобные сигналы быстро уходят на второй план.

Но у тех, чья сенсорная фильтрация менее выражена, они могут дольше оставаться в поле внимания.

Впрочем, большое количество воспринимаемой информации далеко не всегда оказывается преимуществом.

Обратная сторона: трудности с концентрацией и усталость

Повышенная восприимчивость к звукам способна серьезно осложнять повседневную жизнь.

Человеку бывает трудно работать в открытом офисе, читать в общественном транспорте или заниматься интеллектуальными задачами в помещении, где постоянно разговаривают люди.

Даже негромкий шум может вызывать раздражение и ощущение перегрузки.

При этом проблема не обязательно связана с недостатком самодисциплины.

Если мозгу трудно автоматически игнорировать внешние раздражители, поддержание концентрации действительно может требовать дополнительных усилий.

В результате человек быстрее устает, чаще отвлекается и нуждается в более спокойной обстановке.

Специалисты подчеркивают, что повышенная чувствительность к шуму сама по себе не является ни признаком гениальности, ни свидетельством психологического нарушения.

Она может быть индивидуальной особенностью восприятия. В некоторых случаях выраженная непереносимость звуков также встречается при различных состояниях, требующих отдельной оценки.

Почему знаменитые мыслители стремились к тишине

Как напоминает издание Psychologies, многие известные творческие личности придавали огромное значение тишине.

Например, французский писатель Марсель Пруст стремился максимально оградить себя от посторонних звуков во время работы.

Известно, что он оборудовал свою комнату пробковыми панелями, которые помогали уменьшать шум.

Писатель считал спокойную обстановку необходимым условием для сосредоточенной литературной работы.

В материалах о чувствительности к раздражителям также упоминается Чарльз Дарвин, который уделял большое внимание организации своего рабочего дня и спокойной обстановке.

Однако привычки знаменитых людей нельзя считать научным доказательством связи между чувствительностью к шуму и выдающимися способностями.

Они лишь показывают, насколько различными могут быть условия, необходимые людям для продуктивной работы.

Что делать, если вам мешает малейший шум

Если посторонние звуки постоянно отвлекают от работы, специалисты советуют не пытаться любой ценой привыкнуть к неудобной обстановке.

Гораздо полезнее организовать пространство с учетом собственных особенностей.

В частности, можно использовать беруши или наушники с шумоподавлением, выбирать более спокойные помещения для сложных задач и договариваться с близкими о периодах тишины.

Иногда помогает разделение деятельности: работу, требующую глубокой концентрации, лучше выполнять в спокойной обстановке, а более простые задачи оставлять на время, когда вокруг шумно.

Важно также следить за уровнем усталости. При недосыпании и стрессе переносимость внешних раздражителей у многих людей снижается.

Если же обычные бытовые звуки вызывают сильный дискомфорт, боль или существенно мешают повседневной жизни, стоит обратиться к специалисту, чтобы исключить нарушения слуховой чувствительности и другие возможные причины.

Потребность в тишине не обязательно говорит о слабости характера или неспособности сосредоточиться. Иногда она связана с тем, как мозг обрабатывает окружающую информацию.

Исследования показывают, что менее выраженная фильтрация сенсорных сигналов может встречаться у людей с высокими творческими достижениями.

Однако это не универсальный показатель высокого интеллекта, а лишь одна из особенностей, потенциально связанных с творческим восприятием мира.

Поэтому, если для продуктивной работы вам необходима тишина, нет причин считать такую потребность недостатком. Возможно, вам просто нужны другие условия для концентрации.