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Пять самых полезных растений для дома 0 175

Люблю!
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять самых полезных растений для дома

Кислородное пространство является важной частью домашнего микроклимата. Устав, вы можете вернуться домой, где вас встретит «любимец» в кадке, который насыщает воздух кислородом и очищает его от вредных веществ. Какие цветы лучше всего держать в квартире с медицинской точки зрения?

 

Американские ученые провели исследование и выделили пять растений, которые улучшают атмосферу в доме и редко вызывают аллергию. Вот они:

1. Английский плющ

Это растение является чемпионом среди комнатных растений по поглощению углекислого газа. Плющ также обладает уникальным свойством: он является натуральным сорбентом, который очищает воздух от солей тяжелых металлов, токсинов и формальдегида.

Особенно полезно иметь такое растение тем, кто живет на нижних этажах вдоль больших дорог или работает в полуподвальных помещениях.

2. Бамбуковая пальма

В отличие от английского плюща, бамбуковая пальма (хамедорея) не требует особого ухода. Она будет благодарна за солнечный свет и не нуждается в частом поливе. Это растение эффективно очищает воздух и снижает вредное электромагнитное излучение.

3. Спатифиллум

Этот красивый цветок активно борется с токсинами в вашем доме. Он способен поглощать пары ацетона, бензола, спиртов и аммиака.

Спатифиллум идеально подходит для нового дома или квартиры после ремонта, так как он эффективно справляется с химикатами.

4. Пальма Леди

Эта изящная пальма не только очищает воздух, но и насыщает его минералами и солями, полезными для дыхательной системы. Она будет полезна в домах, где живут люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Пальма Леди также помогает успокоить нервы, поэтому ее стоит разместить рядом с местом для чтения.

5. Фикус

Непритязательный фикус эффективно очищает и освежает воздух, практически не вызывая аллергии. Его можно смело ставить в спальне и детской.

Считается, что биоактивные вещества, выделяемые фикусом, способствуют хорошему сну и бодрствованию.

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