Купили дорогую сковороду, а уже через несколько месяцев к ней начала прилипать еда, появились царапины и пятна? Возможно, дело вовсе не в качестве посуды.

Эксперты предупреждают: некоторые привычные действия во время приготовления пищи и мытья способны значительно сократить срок службы антипригарного покрытия. Причем многие совершают эти ошибки практически ежедневно.

Сковороды с антипригарным покрытием давно стали незаменимыми помощниками на кухне. Они позволяют готовить с минимальным количеством масла, легко очищаются и подходят для самых разных блюд.

Однако даже качественная посуда требует бережного обращения.

Неправильный нагрев, резкие перепады температуры, металлические приборы и агрессивные чистящие средства постепенно повреждают защитный слой.

Как объясняет врач-патофизиолог Елена Парецкая в материале издания «Доктор Питер», некоторые ошибки способны испортить сковороду гораздо быстрее, чем естественный износ.

Разберемся, какие привычки особенно вредны и как продлить жизнь любимой посуде.

1. Мыть раскаленную сковороду холодной водой

Одна из самых распространенных ошибок — сразу после приготовления пищи ставить горячую сковороду под струю холодной воды.

Резкая смена температуры создает нагрузку на металл и покрытие.

Из-за температурного перепада дно может деформироваться, особенно если сковорода изготовлена из сравнительно тонкого алюминия.

В результате посуда перестает ровно стоять на плите, а пища начинает нагреваться неравномерно.

Многократные температурные перепады также могут способствовать повреждению покрытия.

Как правильно: дайте сковороде остыть естественным образом и только после этого приступайте к мытью.

2. Долго нагревать пустую сковороду

Некоторые хозяйки привыкли сначала сильно разогревать сковороду, а затем добавлять масло и продукты.

Для антипригарного покрытия такая практика может оказаться губительной.

Пустая сковорода способна нагреваться очень быстро, особенно на мощной конфорке или индукционной плите.

При перегреве покрытие может утрачивать свои свойства, а у посуды с политетрафторэтиленовым покрытием (PTFE, часто называемым тефлоновым) чрезмерно высокая температура способна привести к разложению полимера с выделением вредных испарений.

Как правильно: не оставляйте пустую сковороду на включенной конфорке. Если инструкция допускает предварительный нагрев, делайте это кратковременно и при умеренной температуре.

3. Постоянно готовить на максимальном огне

Антипригарные сковороды обычно предназначены для приготовления пищи при низкой и средней температуре.

Сильный нагрев ускоряет износ покрытия, а при длительном перегреве может повредить и саму посуду.

Особенно осторожно следует обращаться с легкими алюминиевыми сковородами, которые быстро набирают температуру.

Как правильно: выбирайте умеренный нагрев, ориентируясь на рекомендации производителя. Для блюд, требующих очень высокой температуры, лучше использовать подходящую сковороду из чугуна, углеродистой или нержавеющей стали.

4. Переворачивать продукты металлической вилкой

Кажется, что ничего страшного не произойдет, если один раз поддеть оладью вилкой или разрезать омлет ножом прямо на сковороде.

Однако металлические приборы могут оставлять царапины на антипригарном слое. Со временем повреждений становится больше, и пища начинает прилипать к поверхности. Особенно вредно резать продукты ножом непосредственно в сковороде.

Как правильно: используйте силиконовые, деревянные или другие принадлежности, разрешенные производителем посуды.

При этом отдельная небольшая царапина на PTFE-покрытии сама по себе не означает, что пища обязательно становится токсичной. Но выраженное отслаивание покрытия — повод заменить сковороду.

5. Тереть поверхность жесткой губкой

Даже если после приготовления на дне остались пригоревшие кусочки пищи, не стоит пытаться удалить их металлической мочалкой или абразивным порошком.

Жесткие чистящие материалы могут повреждать защитный слой. Постепенно поверхность становится шероховатой, и антипригарные свойства ухудшаются.

Как правильно: используйте теплую воду, мягкую губку и обычное средство для мытья посуды.

Если остатки пищи плохо удаляются, налейте немного теплой воды, добавьте моющее средство и оставьте на некоторое время.

После размягчения загрязнения обычно легче убрать без сильного трения.

6. Жарить стейки при очень высокой температуре

Чтобы получить на мясе характерную румяную корочку, сковороду часто сильно разогревают.

Однако высокая температура, необходимая для интенсивной обжарки, не всегда совместима с антипригарным покрытием. При таком использовании поверхность может быстро потерять свои свойства.

Как правильно: для приготовления стейков с выраженной корочкой лучше выбирать чугунную сковороду или посуду из нержавеющей либо углеродистой стали.

Антипригарные модели удобнее использовать для яиц, блинов, рыбы и других продуктов, которые можно готовить при умеренном нагреве.

7. Готовить кислые блюда, не учитывая тип покрытия

Томатные соусы, блюда с лимонным соком, вином или уксусом нередко готовят на сковороде. Но здесь важно учитывать материал посуды.

Некоторые покрытия и открытые металлические поверхности действительно могут быть чувствительны к продолжительному воздействию кислых продуктов. Однако распространенное утверждение, что помидоры или лимонный сок быстро разрушают любое антипригарное покрытие, неверно.

Качественное PTFE-покрытие обычно устойчиво к пищевым кислотам при нормальных условиях приготовления.

Как правильно: следуйте инструкции производителя. Для длительного тушения кислых соусов удобным универсальным выбором станет нержавеющая сталь.

8. Складывать сковороды одну в другую

Хранить посуду стопкой удобно, особенно если на кухне мало свободного места. Но при таком способе хранения дно верхней сковороды может царапать покрытие нижней.

Повреждения появляются постепенно, и хозяйка нередко замечает их только тогда, когда продукты начинают прилипать.

Как правильно: если приходится хранить сковороды стопкой, прокладывайте между ними мягкие салфетки, специальные защитные вкладыши или ткань.

Если позволяет пространство, можно разместить посуду отдельно на полках или подвесных держателях.

9. Оставлять грязную сковороду надолго

После приготовления ужина иногда совсем не хочется заниматься посудой. Но если остатки пищи и жир надолго остаются на поверхности, впоследствии их бывает сложнее удалить. Особенно неприятно, когда загрязнения засыхают или пригорают при следующем нагреве. Это может привести к необходимости интенсивной очистки, которая повышает риск повреждения покрытия.

Как правильно: после остывания вымойте сковороду мягкой губкой с моющим средством и тщательно высушите.

При этом не обязательно мыть ее немедленно после каждого приготовления — важно не допускать накопления стойких загрязнений.

10. Хранить готовую еду прямо в сковороде

Оставить приготовленное блюдо в сковороде до следующего дня кажется удобным решением. Однако большинство таких изделий предназначено прежде всего для приготовления пищи, а не для ее длительного хранения.

Продолжительный контакт с продуктами, особенно кислыми или солеными, может быть нежелателен для некоторых материалов и покрытий. Кроме того, хранение еды при комнатной температуре повышает риск размножения бактерий.

Как правильно: переложите готовое блюдо в подходящий пищевой контейнер и своевременно уберите в холодильник.

А сковороду после остывания вымойте и высушите.

Когда антипригарную сковороду пора менять

Даже при бережном обращении покрытие не служит вечно.

На необходимость замены могут указывать следующие признаки:

покрытие заметно отслаивается или шелушится;

появились глубокие повреждения с обнажением металлической основы;

дно сильно деформировалось;

пища постоянно прилипает, несмотря на правильное использование и очистку.

При этом не существует универсального срока службы, подходящего для всех сковород. Он зависит от материала, качества покрытия и интенсивности эксплуатации.

Чтобы антипригарная сковорода служила дольше, достаточно отказаться от нескольких привычек: не перегревать ее, не мыть раскаленной холодной водой, не пользоваться металлическими приборами и жесткими губками.

Большинство подобных изделий лучше всего подходят для приготовления пищи при умеренной температуре.

А для стейков и других блюд, требующих сильного нагрева, разумнее иметь отдельную сковороду из подходящего материала.

Бережный уход поможет не только сохранить антипригарные свойства, но и избежать лишних расходов на покупку новой посуды.