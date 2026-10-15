Кроссовки из стиралки

Если ваш сын носит кроссовки, они быстро пачкаются. Отмыть их влажной тряпкой не всегда удается, и в этом случае на помощь приходит стиральная машина.

В стиралку стоит отправлять только качественную обувь, но не из кожи или кожзаменителя. Дешевые кроссовки могут быстро расклеиться и деформироваться.

Перед стиркой протирайте обувь влажной салфеткой, проверяйте, нет ли камешков в подошве, вынимайте шнурки и стельки. Шнурки можно стирать вручную, а стельки - вместе с кроссовками. Замачивайте обувь на 30–40 минут в теплой воде, а затем помещайте в стиральную машину.

Стирайте одну или две пары за раз, используя специальный сетчатый мешочек и режим деликатной стирки. После стирки набивайте кроссовки смятой бумагой и просушивайте на балконе. Бумага хорошо впитывает воду и сохраняет форму обуви.

После такой стирки кроссовки всегда выглядят как новенькие!

Уксус для утюга

Подошву утюга можно очистить с помощью уксуса.

Для этого пропитайте старую ветошь уксусом и протрите подошву утюга. Уксус летучий, поэтому по мере высыхания тряпку нужно снова пропитывать. Повторяйте процедуру до полной очистки.

Уксус также поможет убрать накипь в утюгах с отпаривателями. Разведите 2 ст. л. уксуса в стакане воды, залейте в утюг и оставьте на 30–60 минут. Затем выставьте регулятор нагрева на максимум.

После нагревания воду с уксусом необходимо полностью выпарить.

Пластик нужного цвета

Моя удобная тумбочка из серого пластика служит уже 8 лет.

Однако пластик со временем выгорает на солнце, и моя тумбочка заметно пожелтела. Я попыталась вернуть ей прежний вид. Для начала вымыла тумбочку с содой и мылом, чтобы снять пыль. Затем протерла спиртом. Тумбочка стала светлее, но не так, как хотелось бы. Я разобрала ее на части и на ночь положила в раствор кальцинированной соды и стирального порошка (по 1 ст. л. на 1 л воды). После этой процедуры тумбочка приняла почти первозданный вид.

Другие пластиковые вещи, которые изменили цвет, я "омолодила" с помощью хлорного отбеливателя, оставляя их в растворе на 7–9 часов. Хорошие результаты дает и применение пергидроля с окислителем, только вещи нужно заливать минимум 2-3 раза.

Чудо-тряпочка

Для уборки дома вместо ветоши я использую тряпки из микрофибры. Хотя их нужно покупать, это вложение помогает сэкономить время и средства для уборки.

Меньший расход средств связан с особенностью структуры микрофибры. Полироль для мебели или средство для мытья окон равномерно распределяется по поверхности тряпки, поэтому расходуется меньше.

При некоторых видах уборки (мытье пола или протирание пыли) специальные средства не требуются, микрофибра притягивает грязь и пыль.

Чтобы тряпки служили дольше, стирайте их после каждого использования в машинке на деликатном режиме, при температуре не выше 30° и отжиме не более 600 оборотов. Не сушите на батарее или под ярким солнцем. Избегайте средств с хлором или нашатырным спиртом, так как они разрушают структуру микрофибры. Не нагревайте воду для стирки и не сушите тряпки на греющих поверхностях.

Если нужно снять обои

Иногда во время ремонта требуется снять старые обои. Если они наклеены много лет назад, отклеить их бывает непросто. Есть несколько секретов...

Обои легче отклеить, если их обильно опрыскать горячей водой из пульверизатора. Через 30–40 минут они промокнут и станут податливыми. При опрыскивании следите, чтобы вода не попадала на розетки и электроустройства.

Если обои крепко держатся, перед опрыскиванием сделайте на них разрезы. Это можно сделать шпателем или ножом, но проще использовать маленькие острые грабельки или деревянный брусок с толстыми гвоздями.

Если некоторые участки не снимаются, обработайте их горячим утюгом через влажную ткань.

Домашнее какао

Мои дети обожают какао.

Им нравится широко рекламируемый напиток, но он дорогой! Я решила сделать какао сама из готовых ингредиентов.

Смешала в равных пропорциях какао-порошок, сахар и сухое молоко, измельчила в кофемолке.

В смесь не обязательно добавлять молоко, можно готовить и на воде. Если дети просят холодное какао, сначала разведите сухую смесь в теплой воде, а затем добавьте холодную.

Как сделать из духовки русскую печь

Мне нравятся блюда, приготовленные в русской печке. Живя в городе, я часто думала, что в обычной духовке не приготовить так вкусно, как готовила бабушка в деревенской печи. Мой муж, изучив принципы приготовления еды в печи, предложил усовершенствовать нашу духовку.

Он выложил в духовке небольшой подиум для кастрюль из огнеупорных кирпичей. Я поставила на горячие кирпичи горшочек с пшенной кашей. Каша приготовилась, а кирпичи все еще были горячие. Вкус каши сильно отличался от той, что готовилась на открытом огне. Превращение нашей духовки в русскую печку прошло удачно.

Лимон комаров прогонит

Таблетки от комаров можно заменить лимоном и горстью бутонов гвоздики.

Разрежьте лимон пополам, воткните в мякоть каждой половинки по 10–15 бутонов гвоздики и слегка посыпьте ванилином. Это натуральный, безвредный отпугиватель насекомых. Поставьте половинки лимона на подоконник, и комары не наведаются.

Я стала использовать это средство, когда обнаружила аллергию на большинство таблеток от комаров. Лимоны оказались экономичнее таблеток. Ночью они стоят на подоконнике, а утром я опускаю их в банку с холодной водой, чтобы восстановилась мякоть, и помещаю в холодильник. Вечером снова ставлю на подоконник.

Одного лимона хватает на 3–5 дней.

"1000 секретов".