Густые и длинные ресницы — мечта многих женщин. Достичь этого можно как с помощью туши, так и с помощью наращивания. У обоих методов есть свои плюсы и минусы, о которых мы расскажем в этом материале.

Наращенные ресницы: плюсы и минусы

Как приятно утром провести лишний час под одеялом, а не сидеть перед зеркалом, завивая и крася ресницы. Сегодня существует прекрасная альтернатива — наращенные ресницы. Однако у этой красоты есть и свои недостатки.

Главный минус — недолговечность: наращенные ресницы держатся от 2 до 5 недель. Это связано с тем, что наши собственные ресницы обновляются примерно раз в месяц. Таким образом, вместе с настоящими выпадают и искусственные. Кроме того, качество натуральных ресниц может ухудшаться под тяжестью наращенных, и после снятия можно остаться с редкими и ослабленными ресницами.

Также стоит помнить, что любые искусственные добавки требуют определенных ограничений. Например, накладные ресницы нельзя красить, мочить соленой морской или хлорированной водой, а также спать лицом в подушку.

Тем не менее, у наращивания есть и свои плюсы: во-первых, это возможность изменить природную форму глаз, так как существует множество способов наращивания; во-вторых, взгляд становится более глубоким и выразительным.

Тушь для ресниц: плюсы и минусы

У туши также есть свои недостатки. Косметологи подчеркивают важность правильного снятия туши — только с помощью специальных средств для снятия макияжа или косметического молочка. Ни в коем случае не стоит тереть глаза!

Кроме того, врачи рекомендуют менять тушь каждые три месяца после начала использования, так как на щеточке могут размножаться микробы.

Специалисты утверждают, что наибольший вред ресницам наносят водостойкая тушь (она не позволяет ресницам дышать, из-за чего волоски чаще выпадают) и цветные туши, так как в состав черной обычно входят только натуральные компоненты, а в цветные добавляют различные химические красители.

Однако у туши для ресниц есть и множество плюсов, которые перевешивают ее недостатки. Качественная черная тушь не только придает ресницам объем и удлиняет их, но и защищает от ветра, солнца и пыли. Это сплошная польза!

Анжелика Ивагло.