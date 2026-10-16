К середине XXI века человечество может столкнуться с резким ростом двух серьезных заболеваний — деменции и остеоартрита. По прогнозам исследователей, число новых случаев деменции может превысить 24 миллиона в год, а количество людей с остеоартритом приблизится к миллиарду. Ученые предупреждают: если не принять меры уже сейчас, системы здравоохранения могут оказаться не готовы к такой нагрузке.

Деменция: число новых случаев может удвоиться

Международная группа исследователей под руководством специалистов Университета Нового Южного Уэльса в Австралии изучила распространенность деменции и подготовила прогноз до 2050 года.

Ученые проанализировали данные 38 418 человек, участвовавших в 22 популяционных исследованиях в 18 странах и территориях на шести континентах. Работа проводилась в рамках международного консорциума когортных исследований памяти.

Согласно полученным оценкам, в 2023 году во всем мире было зарегистрировано около 11,4 миллиона новых случаев деменции. К 2050 году этот показатель может вырасти до 24,7 миллиона ежегодно.

Это означает, что количество людей, впервые сталкивающихся с заболеванием, может увеличиться более чем вдвое.

Исследователи также установили, что заболеваемость деменцией среди женщин выше, чем среди мужчин. Особенно серьезная нагрузка приходится на страны с низким и средним уровнем доходов.

Сегодня с деменцией живут более 57 миллионов человек. Согласно ранее опубликованным прогнозам, к середине столетия их число может приблизиться к 150 миллионам.

Важно различать эти показатели: 24,7 миллиона — прогнозируемое количество новых случаев за год, тогда как 150 миллионов — предполагаемое общее число людей, живущих с заболеванием.

Почему деменция становится глобальной проблемой

Одной из главных причин роста числа пациентов является старение населения.

Продолжительность жизни увеличивается, а вместе с ней растет и количество людей, достигающих возраста, когда вероятность развития деменции становится выше.

Деменция — это не отдельное заболевание, а синдром, при котором постепенно ухудшаются память, мышление, способность ориентироваться, принимать решения и справляться с повседневными делами.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная причина деменции. Однако деменция может развиваться и вследствие других заболеваний, в том числе нарушений кровоснабжения головного мозга. В таком случае речь идет о сосудистой деменции.

Пока не существует универсального способа полностью излечить деменцию. Вместе с тем некоторые методы лечения способны замедлять развитие отдельных форм заболевания или облегчать симптомы.

Ученые предупреждают, что ежегодное появление более 24 миллионов новых пациентов создаст огромную нагрузку не только на медицинские учреждения, но и на семьи, социальные службы и экономику.

Можно ли снизить риск деменции?

Специалисты подчеркивают, что возраст — не единственный фактор, влияющий на вероятность развития когнитивных нарушений.

Существуют и факторы риска, на которые человек способен воздействовать.

Для поддержания здоровья мозга врачи рекомендуют контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина, регулярно двигаться, поддерживать социальные связи, следить за слухом и зрением, отказаться от курения и избегать чрезмерного употребления алкоголя.

Полезна и интеллектуальная активность: чтение, изучение нового, общение и занятия, требующие внимания и памяти.

Однако ни одно упражнение или отдельный продукт питания не гарантирует защиты от деменции. Речь идет о комплексном снижении риска.

Остеоартрит: почти миллиард пациентов к 2050 году

Вторая серьезная угроза связана с заболеваниями суставов.

Международная группа исследователей под руководством Университета Кертина в Австралии представила в медицинском журнале The Lancet работу, посвященную глобальному распространению остеоартрита.

По оценкам ученых, в 2023 году с этим заболеванием жили около 600 миллионов человек.

К 2050 году их количество может приблизиться к одному миллиарду.

Это сопоставимо примерно с каждым восьмым жителем планеты, хотя точная доля будет зависеть от численности мирового населения.

При этом исследователи считают, что системы здравоохранения недостаточно подготовлены к росту числа пациентов.

Почему болезни суставов недооценивают

Остеоартрит, который также называют остеоартрозом, — хроническое заболевание суставов, при котором происходят изменения хрящевой ткани и других суставных структур.

В патологический процесс могут вовлекаться кости, связки, суставная капсула и синовиальная оболочка.

Чаще всего заболевание поражает коленные и тазобедренные суставы, суставы кистей и позвоночника.

Основные симптомы — боль, скованность, ограничение подвижности и трудности при выполнении привычных действий.

Ведущий автор исследования профессор Эндрю Бриггс обращает внимание на распространенное заблуждение: многие воспринимают остеоартрит как неизбежное следствие старения, с которым практически ничего нельзя сделать.

По его словам, из-за такого отношения заболеванию уделяется недостаточно внимания. Остеоартрит редко включают в комплексные программы помощи людям с хроническими заболеваниями, а в национальной политике здравоохранения его значение нередко недооценивается.

Между тем болезнь может существенно ограничивать самостоятельность человека и приводить к инвалидности.

Согласно исследованию, глобальное бремя инвалидности, связанное с остеоартритом, увеличилось на 65% с 1990 по 2023 год.

Лишний вес и малоподвижность усиливают проблему

Среди факторов, способствующих развитию остеоартрита, исследователи выделяют старение населения и распространение ожирения.

Избыточная масса тела увеличивает механическую нагрузку на суставы, прежде всего коленные и тазобедренные. Кроме того, связанные с ожирением воспалительные процессы могут неблагоприятно влиять на состояние суставных тканей.

Однако остеоартрит развивается не только у людей с лишним весом. Значение имеют наследственность, перенесенные травмы, особенности профессиональной нагрузки и другие факторы.

Полностью восстановить разрушенные суставные структуры с помощью лекарств пока невозможно, но современные методы лечения позволяют уменьшать боль и улучшать подвижность.

Одним из наиболее эффективных немедикаментозных подходов считается регулярная физическая активность.

Врачи рекомендуют упражнения для укрепления мышц, ходьбу, плавание и другие виды движения с учетом состояния суставов.

При избыточном весе его постепенное снижение также может уменьшить нагрузку на суставы и облегчить симптомы.

Важно, чтобы упражнения подбирались индивидуально: чрезмерные нагрузки способны усилить боль, тогда как правильно организованная двигательная активность обычно помогает сохранять функциональность.

Почему действовать необходимо уже сейчас

Несмотря на различия между деменцией и остеоартритом, исследователи выделяют общую проблему: обе патологии становятся все более распространенными по мере старения населения.

При этом последствия выходят далеко за пределы медицинской системы.

Людям с деменцией часто требуется длительный уход, а тяжелый остеоартрит способен лишить человека возможности самостоятельно передвигаться, работать и вести привычную жизнь.

Ученые считают, что государствам необходимо заранее развивать программы профилактики, раннего выявления заболеваний, реабилитации и долговременной помощи.

Для самих людей главный вывод заключается в том, что забота о здоровье мозга и суставов не должна начинаться только после появления выраженных симптомов.

Контроль хронических заболеваний, посильная физическая активность, сбалансированное питание и своевременное обращение к врачу не исключают риск деменции или остеоартрита, но способны помочь сохранить здоровье и самостоятельность на более долгий срок.