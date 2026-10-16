С наступлением холодов и началом сезона гриппа особенно важно позаботиться о полноценном питании. Диетологи рассказали, какие продукты помогают поддерживать нормальную работу иммунной системы, почему не стоит забывать о здоровье кишечника и действительно ли молоко усиливает образование слизи во время простуды.

Как сообщает Fox News, специалисты по питанию рекомендуют в осенне-зимний период уделять особое внимание разнообразию рациона. При этом они подчёркивают: ни один продукт сам по себе не способен предотвратить заражение гриппом, но сбалансированное питание помогает организму нормально функционировать и поддерживать иммунную защиту.

Чем ярче тарелка, тем лучше

Диетолог из Нью-Джерси Эрин Палински-Вейд советует регулярно включать в рацион овощи и фрукты разных цветов.

«Ешьте радугу, особенно когда речь идёт об овощах и фруктах», — рекомендует специалист.

Особенно полезны продукты, богатые витамином С: сладкий болгарский перец, киви, цитрусовые и брокколи.

Витамин С необходим для нормальной работы иммунных клеток и защиты организма от окислительного стресса.

При этом получать его лучше из разнообразного питания, а не рассчитывать исключительно на витаминные добавки.

Почему кишечник так важен для иммунитета

По словам Палински-Вейд, состояние кишечной микрофлоры тесно связано с работой иммунной системы.

Если человек получает недостаточно клетчатки, ферментированных продуктов и необходимых питательных веществ, это может отрицательно влиять на состав кишечного микробиома.

Поэтому диетолог рекомендует чаще употреблять натуральный йогурт, кефир и квашеную капусту.

Ферментированные продукты могут содержать полезные микроорганизмы, а некоторые из них помогают поддерживать разнообразие кишечной микрофлоры.

Однако содержание живых культур зависит от конкретного продукта и способа его приготовления.

Не менее важна клетчатка, которой богаты фасоль, чечевица, орехи, семена, овощи и цельнозерновые продукты.

Она служит питательной средой для многих полезных кишечных бактерий.

Белок и цинк — строительные материалы для иммунитета

Ещё два важных компонента питания — белок и цинк.

«Это настоящие строительные блоки, которые необходимы организму для создания иммунных клеток», — объясняет Палински-Вейд.

Белок участвует в образовании антител и других компонентов иммунной системы, а цинк необходим для нормального развития и функционирования иммунных клеток.

Хорошими источниками этих веществ являются нежирное мясо, рыба, морепродукты, яйца, нут, бобовые и тыквенные семечки.

При этом нет необходимости ежедневно употреблять все перечисленные продукты. Главное — обеспечить разнообразие и достаточное поступление питательных веществ.

Неожиданный продукт: обычное молоко

Диетолог из Южной Каролины Лорен Манейкер обратила внимание на продукт, который многие во время простуды стараются исключить из рациона, — коровье молоко.

По её словам, молоко содержит ряд веществ, необходимых для нормальной работы организма, включая белок, витамин B12 и другие микроэлементы. В зависимости от состава и обогащения оно также может служить источником витаминов A и D.

Кроме того, молоко помогает восполнять потребность в жидкости.

Манейкер отмечает, что содержащиеся в молоке питательные вещества могут быть частью рациона, поддерживающего иммунную систему.

Однако распространённое убеждение, будто молоко усиливает образование слизи при простуде, не имеет убедительного научного подтверждения.

Правда ли молоко увеличивает количество мокроты?

Многие люди отказываются от молочных продуктов во время болезни, поскольку после их употребления возникает ощущение густой слизи в горле.

Однако, как объясняют специалисты клиники Мейо, такое ощущение не обязательно означает, что организм действительно производит больше мокроты.

«Когда молочные продукты смешиваются со слюной, может возникать ощущение более густого налёта в горле. Из-за этого кажется, что слизи стало больше, хотя на самом деле её выработка не увеличивается», — поясняет Палински-Вейд.

Тем, кто плохо переносит лактозу, диетологи советуют обратить внимание на безлактозное молоко.

Оно сохраняет основные питательные вещества обычного коровьего молока, но не содержит лактозу в привычном виде.

Разумеется, при аллергии на белки коровьего молока такие продукты не подходят.

Что лучше пить в сезон простуд

Достаточное употребление жидкости также играет важную роль в поддержании здоровья.

По словам Палински-Вейд, нормальная гидратация помогает поддерживать влажность слизистых оболочек дыхательных путей, которые участвуют в естественной защите организма.

Помимо обычной воды, специалист рекомендует бульоны, зелёный и имбирный чай.

Тёплые напитки могут облегчать неприятные ощущения в горле и помогать поддерживать необходимый уровень жидкости в организме.

При этом нет убедительных доказательств того, что какой-либо чай способен самостоятельно предотвратить грипп или уничтожить вирус.

Нужны ли дополнительные витамины?

Диетологи напоминают, что полноценное питание желательно дополнять здоровыми привычками.

Для нормальной работы иммунной системы важны достаточный сон, регулярная физическая активность и умение справляться со стрессом.

Что касается витаминных добавок, они могут быть полезны при подтверждённом дефиците отдельных питательных веществ или по медицинским показаниям.

Однако принимать их бесконтрольно не стоит.

«Больше — не всегда лучше», — предупреждают специалисты.

Избыточное употребление некоторых витаминов и минералов способно причинить вред, поэтому перед началом приёма добавок желательно проконсультироваться с врачом.

Главное — не искать чудодейственный продукт

Специалисты подчёркивают: поддержка иммунитета не сводится к употреблению одного определённого продукта.

Гораздо важнее ежедневно получать достаточно белка, овощей, фруктов, клетчатки и других необходимых питательных веществ.

При этом питание не заменяет вакцинацию против гриппа, которая остаётся основным способом профилактики тяжёлого течения заболевания и его осложнений.

Таким образом, в сезон гриппа лучше сделать ставку не на дорогие добавки и популярные «суперфуды», а на привычные доступные продукты — овощи, фрукты, кисломолочные продукты, бобовые, рыбу и яйца. В сочетании с полноценным сном и здоровым образом жизни они помогут поддерживать нормальную работу иммунной системы.