В наше сложное время многие вещи остаются необъяснимыми, и когда мы сталкиваемся с трудностями, мы готовы верить во всё, что может помочь.

Психологи считают, что взаимное общение матери и ребенка — это одно из самых удивительных отношений. Жизнь показывает, что сила материнской любви способна творить чудеса, даже в самых сложных ситуациях.

Зарубежные психологи выделяют психосоматику как отдельный вид причинно-следственных связей между прошлым, мыслями и действиями, а также их последствиями в настоящем и воздействием на будущее.

Одним из главных механизмов, которые оказывают влияние на здоровье ребенка, являются слова, с которыми мама обращается к своему ребенку.

Растущее дитя похоже на губку, впитывающую всё. Злые слова могут осесть в глубине, а добрые слова любящих людей могут исцелить и придать сил.

Одна мама делится своим опытом:

«Когда мы начали борьбу за нашего старшего сына, один психиатр рассказал о простом ритуале, который проводили мамы больных детей. После того, как ребенок засыпал, они дожидались активной фазы сна и говорили ему простые слова:

«Я люблю тебя. Я горжусь тобой. Я очень рада, что ты мой сын. Ты самый лучший сын для меня».

Сравнивали детей, которые получали такие ночные признания, с теми, чьи мамы ничего не говорили. Малыши, получающие мамины слова любви, выздоравливали гораздо быстрее. Это настоящая материнская магия.

Мы начали внедрять этот ритуал. Это просто и бесплатно. Сначала я говорила стандартные фразы, затем начала импровизировать. Прошло уже пять лет, а я до сих пор шепчу разные слова своим мальчикам почти каждую ночь.

Хотя мне сложно говорить о конкретных результатах, я уверена, что мои слова сыграли свою роль. Эта практика важна как для меня, так и для детей.

Что это дает?

Ощущение близости с каждым из детей. Это ни с чем не сравнимое чувство. Ночью, когда они спят, я обнимаю их и говорю важные слова, и чувствую, как крепнет наша связь.

Индивидуальное время для каждого. В повседневной жизни я не всегда могу уделить каждому время, но ночью каждый из них становится особенным, когда я говорю разные слова.

Возможность сказать важное, что может быть не услышано днем. Ночью, шепча о любви, я забываю о ссорах и непониманиях.

Ребенок чувствует любовь. Я говорю им, что они особенные, и это важно для их самооценки.

Я постоянно говорю важные фразы. Простые слова о любви и принятии могут решить многие проблемы.

Некоторые из фраз, которые я использую:

«Я твоя мама, а ты мой сын».

«Я большая, а ты маленький».

«Ты самый лучший сын для меня».

«Ты именно тот сын, который нужен нам».

«Тебе не нужно ничего для меня делать, я люблю тебя за то, что ты есть».

«Я очень рада, что ты есть».

«Я рада, что ты мальчик».

«Мы с папой тебя очень любим, ты наш сын».

«Мне очень жаль».

«Я горжусь тобой».

«Я люблю тебя».

Как выбрать фразы?

Важно пробовать разные фразы и наблюдать, какие из них важны для вас и вашего ребенка. Настройтесь на процесс, чтобы слова были наполнены смыслом. Это может занять всего три-пять минут, но они должны быть эмоционально насыщенными.

Не забывайте говорить такие фразы и днем, обнимать детей просто так. Это то, что они запомнят на всю жизнь.

Сила слов матери не должна недооцениваться. Эта магия доступна вам всегда и не требует ничего особенного. Просто дождитесь, когда ваш малыш уснет, и прошепчите ему что-то важное на ушко.

«Я люблю тебя. Я горжусь тобой. Ты самый лучший сын для нас с папой» — что может быть проще и волшебнее, чем такие слова, сказанные сердцем любящей матери?