Даже если у вас есть небольшие несовершенства, их легко превратить в достоинства при помощи правильно подобранной одежды. Например, визуально удлинить ноги очень просто, если знать несколько модных правил. С умом подобранное платье или джинсы — и любая девушка сможет соперничать с самыми длинноногими моделями.

Платья с завышенной талией

Этим беспроигрышным приемом воспользоваться легче всего — благо, у любых масс-маркет брендов таких моделей множество и на любой вкус. Секрет один: такое платье не должно быть полностью обтягивающим.

Летящие силуэты или расклешенные юбки — то, что доктор прописал! Одна из самых знаменитых «коротконожек» Ева Лонгория выбирает именно такие наряды и не зря входит в рейтинги самых сексуальных звезд.

Свободные длинные брюки

Тем девушкам, кто хочет сделать ноги длиннее, стоит забыть о джинсах скинни или облегающих легинсах. А вот широкие брюки в пол отлично скорректируют все недостатки. То же самое можно сказать и о джинсах. И никакой низкой посадки — мало того, что это давно не модно, такая еще и поставит акцент на не совсем идеальных ногах. Кстати, такие брюки скроют и пару лишних килограммов, как у Хилари Дафф.

Комбинезоны

Они могут быть короткими или длинными, главное — не слишком обтягивающими. Как всегда, на пике актуальности пестрые расцветки и цветочные принты. А если такой комбинезон еще и дополнить короткой курткой, ноги в таком наряде покажутся просто бесконечными.

Кроп-топы

Хорошо, что укороченные топы не выходят из моды. Ведь они визуально «завышают» талию, а низ ансамбля можно выбрать абсолютно любой: от узкой юбки до джинсов-бойфрендов. Тут можно взять пример с Руни Мары — звезда «Девушки с татуировкой дракона», которая не может похвастаться длинными ногами, но просто обожает кроп-топы. И правильно делает!

Пояса и корсеты

Акцент на талии (а лучше — чуть выше) — еще один способ визуально исправить недостатки фигуры. Это может быть широкий кожаный пояс, напоминающий корсет, узкий яркий ремешок или оригинальный аксессуар с кистями и цепочками — все зависит только от вашей фантазии.

Многослойный верх

Чтобы превратить абсолютно любое платье в идеальное для вашей фигуры, достаточно просто надеть сверху укороченную куртку, свитшот, жилет или даже кофту-сетку по примеру «перчинки» Джерри Холливелл. Главное, чтобы длина этих вещей была выше линии талии.

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