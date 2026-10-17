Олег Батлук — писатель и блогер, который делится своими родительскими наблюдениями. Его рассказы полны юмора и мудрости, а главная тема — это не только воспитание ребенка, но и самопознание. Его книги, такие как «Записки неримского папы» и «Мемуары младенца», находят отклик у широкой аудитории.

AdMe.ru делится наблюдениями автора о том, как мы воспитываем детей.

Я гулял на детской площадке с Артемом и увидел необычного ребенка — квадратного мальчика.

Он не играл, а сидел на скамейке на краю площадки.

На вид ему было около 7-8 лет.

Пока Артем играл в песочнице, я решил пообщаться с этим геометрическим феноменом.

Я подсел к нему.

«У тебя все в порядке? Почему не играешь с другими?» — спросил я. После рождения Артема я стал более внимательным к детям. Эмпатия к чужим детям у меня возросла.

«У меня 5 минут. Я не успею», — ответил квадратный мальчик.

«А потом что?»

«Флейта, айкидо, рисование, английский», — быстро выдал он, как будто это был список дел.

На мгновение мне показалось, что я слышу фрагмент сложного текста.

«И тебе это нравится?»

«Да-да! Мне очень-очень нравится», — быстро ответил он, крепко вцепившись в скамейку.

«Ну что ты сидишь, мы опаздываем!» — закричала женщина, подбежав к нам. Она схватила мальчика за плечи и повела его прочь, как будто он был картонным рекламным стендом идеального ребенка.

Из квадратного ребенка торчала флейта, а снизу выглядывало айкидо.

Но вряд ли он стал квадратным только от этого. Скорее всего, к его 7-8 годам в него уже успели вложить много знаний и умений.

Я посмотрел на своего полузакопанного Артема. Он был еще кругленьким, без углов.

Вспомнил, как накануне смотрел передачу «Лучше всех» о необычных детях. В одном из сюжетов 2-летний ребенок говорил очень бегло, вызывая зависть у взрослых. В этот момент ко мне подбежал почти 3-летний Артем и, протянув игрушку, сказал: «Вот гомик». «Не гомик, Артем, не гомик, а гномик! Гномик!!!» — прошипел я, едва не выплюнув легкие от злости.

Я задумался, чем я лучше женщины, которая уводила квадратного мальчика?

Я уже морально готов превратить сына в идеального ребенка, чтобы замолить свои грехи перед обществом.

Пусть лучше будет круглый дурак, чем идеальный, но пустой человек.

У меня есть знакомые на телевидении.

Я предложу сделать нормальное жизненное шоу.

Чтобы прекратить эту вундеркиндизацию и идеализацию наших детей.

Нормальное шоу, в котором дети будут спотыкаться, не знать латынь, толкаться, мямлить, уставать и, конечно, кидаться кашей.

Предложу сделать нормальное жизненное шоу — «Хуже всех».

Про детей, которые круглые от природы.