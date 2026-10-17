Квартира с панорамным видом на город кажется мечтой, но жизнь на большой высоте может иметь свои недостатки. Врач рассказала, чем отличаются условия проживания на нижних и верхних этажах многоэтажных домов и почему при выборе жилья стоит обратить внимание на середину здания.

Высокие этажи привлекают красивыми видами, обилием света и ощущением уединения. Нижние удобны тем, что не приходится зависеть от лифта, а выйти на улицу можно за считаные секунды.

Однако у каждого варианта есть свои особенности, которые способны повлиять на самочувствие.

Хирург, кандидат медицинских наук Кристина Галиченко рассказала, какие факторы следует учитывать при выборе квартиры.

Чем могут быть опасны верхние этажи

Один из наиболее заметных источников дискомфорта в высотных зданиях — скоростные лифты.

При быстром подъёме и спуске меняется атмосферное давление. У некоторых людей это вызывает заложенность ушей, неприятные ощущения и даже головокружение.

«Скоростной подъём может вызывать заложенность ушей и дискомфорт, особенно у пожилых, беременных, а также у тех, кто имеет проблемы со слуховыми трубами», — объясняет врач.

Впрочем, большинство здоровых людей переносит такие поездки без существенных последствий.

Ещё один фактор — вибрации и низкочастотный шум, которые могут возникать из-за работы инженерного оборудования, вентиляционных систем и воздействия ветра на высотное здание.

При определённых условиях постоянный шум и вибрации способны вызывать раздражение, мешать отдыху и ухудшать качество сна.

Эксперт также упоминает возможное ослабление геомагнитного поля внутри железобетонных зданий. Однако убедительных научных доказательств того, что проживание выше 25–30-го этажа из-за этого наносит вред сердечно-сосудистой системе, недостаточно.

Поэтому считать определённую высоту опасной для здоровья только по этому признаку нельзя.

Почему в небоскрёбах не всегда можно открыть окно

В современных высотных зданиях на верхних этажах нередко устанавливают окна, которые не открываются, либо предусматривают специальные ограничения для их открывания.

Это связано с требованиями безопасности, сильным ветром и особенностями работы вентиляционных систем.

В таких домах воздухообмен во многом зависит от механической вентиляции.

Если система исправна и правильно обслуживается, она способна обеспечивать хорошее качество воздуха. Однако при неисправностях, недостаточном притоке свежего воздуха или неправильной эксплуатации в помещениях может становиться душно.

Кроме того, в отопительный сезон воздух в квартирах нередко бывает слишком сухим. Это может вызывать неприятные ощущения в глазах, носу и горле.

Но подобная проблема характерна не только для небоскрёбов — она встречается и в обычных многоквартирных домах.

Главный риск высоких этажей — чрезвычайные ситуации

Отдельного внимания заслуживает безопасность при пожарах и других происшествиях.

Эвакуация с верхних этажей может занимать больше времени, особенно если пользоваться лифтами запрещено или они отключены.

Спасателям также может потребоваться больше времени для доступа к людям, нуждающимся в помощи.

При этом современные высотные здания проектируют с учётом специальных требований пожарной безопасности, включая защищённые лестничные клетки, системы дымоудаления и противопожарные конструкции.

Поэтому реальный уровень риска зависит не только от высоты квартиры, но и от состояния здания, его инженерных систем и организации эвакуации.

Почему первые этажи тоже не идеальны

У квартир на нижних этажах есть свои недостатки.

Один из них — близость к автомобильным дорогам и другим источникам загрязнения.

«Выхлопные газы, пыль, копоть от асфальта, которая в жару концентрируется ближе к земле, повышают риск заболеваний дыхательной системы и аллергических реакций», — отмечает Галиченко.

Особенно неблагоприятными могут быть условия в домах, расположенных непосредственно возле оживлённых магистралей.

Однако загрязнение воздуха не всегда уменьшается равномерно с каждым этажом. Его концентрация зависит от направления ветра, окружающей застройки, интенсивности движения и других факторов.

Ещё одна проблема нижних этажей — сырость.

Если под квартирой находится влажный подвал, а гидроизоляция здания нарушена, повышается вероятность появления плесени.

Споры плесневых грибов могут усиливать симптомы аллергии и астмы, а также вызывать раздражение дыхательных путей.

Кроме того, в помещениях, контактирующих с грунтом, при определённых условиях способен накапливаться радон — природный радиоактивный газ.

Его концентрация зависит прежде всего от геологических особенностей местности и конструкции здания, а не просто от номера этажа.

Шум с улицы — ещё одна скрытая угроза

Жители нижних этажей чаще сталкиваются с шумом автомобилей, разговорами прохожих, работой коммунальной техники и звуками со двора.

Постоянное воздействие транспортного шума может нарушать сон и усиливать стресс.

Исследования связывают длительное воздействие повышенного шума с увеличением риска некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому при выборе квартиры важно учитывать не только этаж, но и расположение окон.

Например, жильё на третьем этаже с окнами в тихий двор может оказаться комфортнее квартиры на десятом этаже, выходящей на оживлённую магистраль.

Какие этажи врач считает оптимальными

По мнению Кристины Галиченко, наиболее удачным компромиссом могут стать этажи с пятого по двенадцатый.

«Здесь достаточно естественного света, меньше уровень уличного шума, чище воздух, но при этом нет сильного ощущения оторванности от улицы и экстремальной высоты», — поясняет специалист.

Однако этот диапазон следует воспринимать как практическую рекомендацию, а не как научно установленный стандарт безопасности.

Универсального «самого здорового» этажа не существует.

В одном доме наиболее комфортной может быть квартира на третьем этаже, в другом — на пятнадцатом.

Гораздо важнее качество вентиляции, уровень шума, наличие сырости, освещённость и состояние самого здания.

На что обратить внимание при покупке квартиры

Прежде чем выбирать этаж, специалисты рекомендуют оценить несколько важных обстоятельств:

Расстояние до оживлённых дорог, промышленных предприятий и других источников загрязнения.

Качество вентиляции и возможность проветривания помещений.

Наличие сырости, плесени и неприятных запахов.

Уровень шума днём и ночью.

Естественную освещённость квартиры.

Состояние лифтов, лестниц и систем пожарной безопасности.

Исправность канализации и других инженерных коммуникаций.

Таким образом, средние этажи действительно могут быть удобным компромиссом между комфортом и безопасностью. Но сама по себе высота квартиры не определяет её влияние на здоровье. Хорошо проветриваемое, сухое и тихое жильё на нижнем или верхнем этаже может оказаться гораздо благоприятнее квартиры на «идеальном» пятом или десятом.