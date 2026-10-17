Высокий гемоглобин в анализе крови многие воспринимают как хороший знак. Однако врачи предупреждают: если показатель заметно повысился без приёма препаратов железа и других очевидных причин, радоваться преждевременно. Иногда такие изменения свидетельствуют об обезвоживании, недостатке кислорода или серьёзных заболеваниях крови.

Врач общей практики Анна Каштелян рассказала изданию «Доктор Питер», почему гемоглобин может повышаться сам по себе, какие показатели требуют внимания и в каких случаях необходимо дополнительное обследование.

По словам специалиста, принцип «чем больше, тем лучше» в отношении гемоглобина не работает. Его стойкое повышение может указывать на нарушения, которые важно своевременно обнаружить.

Первая причина: организму не хватает воды

Самая простая и нередко обратимая причина повышенного гемоглобина — обезвоживание.

При недостатке жидкости объём плазмы крови уменьшается. В результате концентрация гемоглобина и эритроцитов в анализе становится выше, хотя фактическое количество красных кровяных клеток может оставаться прежним.

Такое состояние называют относительным эритроцитозом.

Оно может возникать при недостаточном употреблении воды, сильном потоотделении, рвоте или диарее.

После восстановления нормального водного баланса показатели нередко возвращаются к обычным значениям.

Однако если гемоглобин остаётся повышенным, объяснять это исключительно недостатком воды нельзя.

Вторая причина: организму не хватает кислорода

Иногда повышение гемоглобина связано с тем, что ткани организма получают недостаточно кислорода.

В ответ почки начинают активнее вырабатывать гормон эритропоэтин, который стимулирует костный мозг производить больше эритроцитов.

Этот механизм называется вторичным абсолютным эритроцитозом.

Он может наблюдаться у курильщиков, людей, постоянно проживающих в высокогорье, а также при некоторых заболеваниях.

Среди возможных причин врач называет хроническую обструктивную болезнь лёгких, эмфизему, отдельные заболевания сердца и синдром обструктивного апноэ сна.

При апноэ дыхание во время сна периодически останавливается, из-за чего уровень кислорода в крови может снижаться.

В редких случаях повышение гемоглобина связано с опухолями, в частности почек или печени, которые способны вырабатывать избыточное количество эритропоэтина.

Таким образом, высокий гемоглобин иногда становится одним из признаков заболевания, о котором человек ещё не знает.

Третья причина: заболевание костного мозга

Наиболее серьёзный вариант — первичный абсолютный эритроцитоз, в частности истинная полицитемия.

Это хроническое заболевание крови, при котором костный мозг вырабатывает чрезмерное количество кровяных клеток.

В подавляющем большинстве случаев истинная полицитемия связана с изменениями в гене JAK2.

Такая мутация нарушает механизмы регулирования кроветворения, из-за чего количество эритроцитов увеличивается независимо от обычных потребностей организма.

Заболевание требует наблюдения и лечения у гематолога.

При этом важно понимать: повышенный гемоглобин сам по себе ещё не означает наличие истинной полицитемии. Для постановки диагноза необходимы дополнительные исследования.

Чем опасен слишком высокий гемоглобин

При значительном увеличении количества эритроцитов кровь может становиться более вязкой.

Это затрудняет её движение по мелким сосудам и при некоторых заболеваниях повышает вероятность образования тромбов.

Особенно серьёзные осложнения возможны при истинной полицитемии, которая связана с повышенным риском тромбозов, инсультов и инфарктов.

Однако степень риска зависит от причины повышения гемоглобина, сопутствующих заболеваний и других показателей крови.

Поэтому не всякое отклонение от нормы означает непосредственную угрозу тромбообразования.

Какие показатели должны насторожить

При обследовании на возможную истинную полицитемию врачи обращают внимание, в частности, на следующие значения:

У мужчин — гемоглобин выше 165 г/л или гематокрит выше 49%.

У женщин — гемоглобин выше 160 г/л или гематокрит выше 48%.

Эти значения используются как часть диагностических критериев, но не означают, что у каждого человека с такими результатами обязательно имеется заболевание крови.

Для правильной оценки необходимо учитывать возраст, состояние здоровья, высоту проживания над уровнем моря и другие обстоятельства.

Если показатель оказался повышенным впервые, врач может рекомендовать повторить общий анализ крови и оценить количество эритроцитов, гематокрит и другие параметры.

При стойких отклонениях могут потребоваться измерение насыщения крови кислородом, определение уровня эритропоэтина, исследование мутации JAK2 и консультация гематолога.

А если одновременно повысился ферритин?

Отдельно Анна Каштелян обращает внимание на ферритин — белок, который участвует в хранении железа в организме.

Многие считают, что высокий ферритин означает избыток железа. Однако это не всегда так.

Ферритин также является белком острой фазы, поэтому его уровень может повышаться при воспалительных процессах, инфекциях, заболеваниях печени и некоторых других состояниях.

Следовательно, высокий ферритин сам по себе ещё не доказывает перегрузку организма железом.

Для уточнения причины врачи оценивают дополнительные показатели обмена железа, прежде всего насыщение трансферрина.

При подозрении на наследственный гемохроматоз или другие нарушения обмена железа могут потребоваться дополнительные исследования, включая генетическое тестирование.

Что делать, если гемоглобин вырос без видимой причины

Специалисты советуют не пытаться самостоятельно снижать гемоглобин лекарствами, кровопусканием или строгими диетами.

Прежде всего необходимо выяснить, связано ли изменение анализа с временным состоянием организма или с заболеванием.

Особенно важно обратиться к врачу, если повышенные показатели сохраняются при повторных исследованиях либо сопровождаются головными болями, головокружением, необычной слабостью, зудом кожи после горячего душа или другими жалобами.

Неожиданное повышение гемоглобина — не всегда признак хорошего здоровья. Иногда достаточно восстановить водный баланс, но в других случаях анализ может стать первым сигналом серьёзной проблемы. Поэтому стойкие отклонения лучше не игнорировать, даже если самочувствие остаётся нормальным.