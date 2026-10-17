Можно ли считать изменой лайки под фотографиями других женщин, комплименты в комментариях или тайную переписку? Социальные сети всё чаще становятся причиной ревности и конфликтов между партнёрами. При этом граница между безобидным общением и эмоциональной неверностью далеко не всегда очевидна.

Психолог Екатерина Макарова рассказала, какие признаки действительно должны насторожить и почему постоянная слежка за любимым человеком может разрушить отношения быстрее, чем виртуальный флирт.

Сегодня для проявления симпатии достаточно нескольких секунд: поставить сердечко под фотографией, оставить комплимент или отправить личное сообщение.

Но если для одного человека это обычное общение в интернете, то другой может воспринимать подобные действия как предательство.

Где проходит граница допустимого и стоит ли тревожиться из-за виртуального внимания к другим людям? Об этом психолог Екатерина Макарова рассказала изданию WomanHit.

Всего лишь лайк или первый шаг к измене?

По словам специалиста, само по себе внимание к привлекательным людям в социальных сетях ещё не свидетельствует о неверности.

Человек может оценить красивую фотографию, интересную публикацию или достижения знакомого, не испытывая при этом романтических намерений.

Гораздо важнее то, как партнёр относится к подобному общению и насколько открыто ведёт себя в отношениях.

Одни люди спокойно рассказывают своей второй половине о том, что им понравилась чья-то фотография или публикация.

Другие предпочитают вообще не обсуждать подобные темы, опасаясь вызвать ревность.

Но наиболее тревожной, по мнению психолога, может оказаться ситуация, когда человек намеренно скрывает свои реакции, переписки и симпатии.

«Третий вариант — похвалить другую втихаря, чтобы не открывать партнёру своих чувств и реакций. Этот вариант мутный, опасный, он предполагает скрываемое личное пространство, небезопасную партнёрскую атмосферу, недоверие», — объясняет Макарова.

При этом важно различать право человека на личное пространство и намеренное сокрытие общения, нарушающего договорённости в паре.

Когда виртуальное общение становится опасным

Психолог подчёркивает: многое зависит от того, какие границы установлены в конкретных отношениях.

Если оба партнёра спокойно относятся к лайкам, комментариям и просмотру чужих фотографий, повода для конфликта может и не быть.

Совсем другая ситуация возникает, когда один из них начинает целенаправленно искать определённых людей, регулярно просматривать их страницы, оставлять личные комплименты и пытаться завязать более близкое общение.

Особенно если речь идёт о бывших возлюбленных или новых знакомствах, о которых партнёр предпочитает умалчивать.

Такая заинтересованность не обязательно означает, что человек собирается изменить. Однако иногда виртуальное общение становится способом получить внимание и эмоциональную близость, которых ему не хватает в существующих отношениях.

В подобных случаях проблема заключается уже не столько в самих социальных сетях, сколько в мотивах поведения.

Почему постоянная проверка лайков только ухудшает ситуацию

Есть и другая сторона проблемы — чрезмерная ревность.

Некоторые люди начинают регулярно проверять подписки партнёра, изучать комментарии, сравнивать себя с другими женщинами или мужчинами и искать скрытый смысл в каждом виртуальном знаке внимания.

По мнению Макаровой, такое поведение может свидетельствовать о неуверенности в себе и недостатке доверия.

«Если вас задевает то, что партнёр, зайдя в соцсети, поставил несколько лайков, и вы мониторите тех, кому он посвятил свои реакции, сравниваете себя с ними, расстраиваетесь, что кто-то лучше вас, переживаете, не доверяете партнёру, то у меня вопрос к вашей самооценке», — отмечает психолог.

При этом ревность не всегда возникает на пустом месте. Иногда она связана с предыдущим опытом обмана или реальным нарушением договорённостей.

Поэтому важно не обвинять себя за неприятные чувства, а разобраться, что именно их вызывает.

Постоянные проверки телефона и социальных сетей редко помогают восстановить доверие. Напротив, они могут усиливать напряжение и превращать отношения в бесконечный поиск доказательств неверности.

Иногда дело вовсе не в социальных сетях

По словам специалиста, повышенное внимание к другим людям иногда становится одним из проявлений кризиса в паре.

Если отношения давно сопровождаются конфликтами, недостатком близости или отсутствием взаимопонимания, виртуальный флирт может оказаться попыткой компенсировать эмоциональную неудовлетворённость.

Однако в таком случае лайки и переписки — лишь внешнее проявление более глубоких проблем.

«Если кризис пришёл в вашу пару, то у вас не только с лайками всё плохо, но и с другими видами понимания и коммуникации», — подчёркивает Макарова.

Психолог советует не ограничиваться выяснением того, кому партнёр поставил сердечко, а откровенно обсудить состояние отношений.

Где проходит граница между флиртом и изменой

Универсального определения эмоциональной измены не существует.

Для одних пар допустимы комплименты знакомым и дружеское общение с бывшими партнёрами. Для других подобное поведение может нарушать важные договорённости.

Поэтому значение имеют не только сами действия, но и их содержание, намерения и степень открытости.

Особого внимания заслуживают ситуации, когда человек скрывает романтическую переписку, обманывает партнёра относительно характера общения или выстраивает эмоционально близкие отношения с кем-то другим вопреки установленным границам.

В то же время обычные дружеские контакты, личная переписка и право на приватность сами по себе не являются доказательством неверности.

Что делать, если поведение партнёра вызывает тревогу

Вместо обвинений и тайных проверок психологи рекомендуют начать с разговора.

Важно объяснить, какие именно действия причиняют дискомфорт, и выяснить, как другой человек воспринимает происходящее.

Например, для одного лайк под фотографией может ничего не значить, а для другого регулярные комплименты незнакомым людям выглядят как публичный флирт.

Если партнёры не обсуждали подобные границы, каждый может считать собственное поведение совершенно нормальным.

Откровенный разговор помогает понять, существуют ли реальные причины для беспокойства или конфликт возникает из-за разных представлений о верности.

Если же недоверие стало постоянным, а попытки договориться заканчиваются ссорами, полезной может оказаться консультация семейного психолога.

Главное, о чём напоминает специалист: отношения разрушают не столько лайки и фотографии, сколько обман, скрытность, отсутствие уважения и нежелание слышать друг друга. Социальные сети могут обострить уже существующие проблемы, но сами по себе не определяют, насколько человек верен своему партнёру.