Иногда даже дорогая стрижка и модное окрашивание могут сыграть против своей обладательницы. Слишком тёмный цвет, тяжёлая чёлка, отсутствие объёма или чрезмерно зафиксированная укладка способны визуально сделать лицо более строгим и усталым. Стилисты рассказали, какие решения могут прибавлять возраст и чем их лучше заменить.

Правильно подобранная причёска способна освежить внешность, подчеркнуть достоинства лица и сделать образ более лёгким. Но некоторые привычные решения дают противоположный эффект.

Как сообщает Styler со ссылкой на рекомендации профессиональных парикмахеров и колористов, дело не столько в возрасте женщины, сколько в сочетании цвета волос, формы стрижки, текстуры и особенностей внешности.

1. Слишком тёмный цвет волос

Глубокий чёрный или очень тёмный коричневый оттенок может выглядеть эффектно, однако подходит далеко не всем.

Стилист Рене Валери Радой объясняет, что однотонное тёмное окрашивание иногда создаёт слишком резкий контраст с кожей. В результате морщинки, тени под глазами и другие особенности лица могут становиться заметнее.

Стилист Ник Аррохо также обращает внимание на то, что абсолютно однородный цвет без естественных переливов иногда делает волосы визуально менее объёмными.

Чем заменить: не обязательно полностью отказываться от тёмных оттенков. Можно выбрать мягкий шоколадный или каштановый цвет, добавить деликатные блики либо несколько более светлых прядей возле лица.

Такое окрашивание придаёт причёске глубину и помогает смягчить контраст.

2. Холодный платиновый блонд

Платиновый блонд остаётся востребованным, но его оттенок необходимо подбирать особенно тщательно.

Слишком холодный, почти серебристый цвет иногда подчёркивает бледность кожи и делает лицо визуально более уставшим.

Особенно заметным этот эффект бывает, если оттенок волос не гармонирует с естественным подтоном кожи.

При этом сам по себе платиновый блонд вовсе не считается «возрастным» — многое зависит от внешности и качества окрашивания.

Чем заменить: присмотреться к бежевому, медовому или нейтральному блонду. Несколько близких по тону оттенков могут создать более естественный результат.

3. Очень длинные волосы без объёма

Длинные волосы традиционно ассоциируются с женственностью, однако длина сама по себе не гарантирует удачного образа.

Стилист лондонского салона Larry King Андреас Уайлд отмечает, что очень длинные прямые волосы без формы и объёма могут визуально вытягивать лицо и подчёркивать направленные вниз линии.

Особенно если пряди плотно прилегают к голове, а кончики выглядят тяжёлыми или истончёнными.

Чем заменить: сохранить длину, но добавить мягкие слои вокруг лица, лёгкую текстуру или естественные волны.

Такая стрижка помогает придать волосам движение и сделать причёску более воздушной.

4. Слишком много коротких слоёв

Многослойные стрижки часто рекомендуют для создания объёма, однако здесь важно не переусердствовать.

Большое количество коротких прядей может дать противоположный результат, особенно на тонких волосах.

Вместо пышной причёски можно получить редкие кончики и неравномерный силуэт.

Андреас Уайлд советует в таких случаях сохранять достаточно плотную линию нижнего среза и добавлять лишь несколько мягких слоёв возле лица.

Стилист Адам Рид также подчёркивает, что современная многослойная стрижка должна подчёркивать естественную текстуру волос, а не создавать чрезмерно сложную форму.

Чем заменить: выбрать аккуратную стрижку с плотными кончиками и деликатной градуировкой.

5. Тяжёлая прямая чёлка

Густая чёлка с ровным горизонтальным срезом может создавать более строгий образ.

Особенно если она полностью закрывает лоб и резко отделяется от остальной массы волос.

Такая форма акцентирует внимание на геометрии лица и не всегда сочетается с мягкими чертами.

Впрочем, некоторым женщинам именно густая чёлка подходит лучше всего. Поэтому универсального запрета на неё нет.

Чем заменить: попробовать удлинённую чёлку с мягкими краями, которую можно укладывать набок или разделять посередине.

Популярная чёлка-шторка плавно соединяется с боковыми прядями и позволяет менять укладку без радикальной смены стрижки.

6. Жёсткий боб и неподвижная укладка

Ещё одна особенность, которая иногда визуально прибавляет возраст, — слишком строгая геометрия причёски.

Например, сильно градуированный боб с коротким затылком и резким удлинением к лицу был особенно популярен в 2000-х годах.

Сегодня такой силуэт может восприниматься как излишне жёсткий, хотя при удачном исполнении по-прежнему способен выглядеть стильно.

Стилисты предлагают обратить внимание на более мягкие варианты боба — с естественным движением волос, лёгкой волной и менее выраженной разницей длины.

Отдельная проблема — чрезмерное количество лака.

Стилист Грегори Паттерсон отмечает, что укладки, в которых волосы полностью теряют подвижность, могут создавать старомодное впечатление.

Чем заменить: использовать средства с гибкой фиксацией, которые сохраняют форму, но позволяют волосам двигаться естественно.

Какие оттенки волос в моде осенью 2026 года

Среди актуальных оттенков этого сезона стилисты выделяют шоколадный коричневый, тёплый каштановый, медовый блонд и золотистый бронд — сочетание коричневых и светлых тонов.

Колорист Елена Руис также советует обратить внимание на деликатное осветление прядей вокруг лица.

Такой приём помогает создать эффект мягкого освещения и визуально освежить внешность без полного изменения цвета волос.

Однако специалисты напоминают: модный оттенок не обязательно будет удачным именно для вас.

При выборе окрашивания важно учитывать тон кожи, цвет глаз, естественную структуру волос и особенности стрижки.

Главное правило — не следовать моде вслепую

Стилисты подчёркивают, что не существует причёсок, которые обязательно прибавляют возраст каждой женщине.

Один и тот же оттенок или вариант стрижки может совершенно по-разному выглядеть на разных людях.

Поэтому важнее ориентироваться не на универсальные запреты, а на собственные черты лица, густоту волос и желаемый стиль.

Иногда для заметного преображения достаточно совсем небольших изменений: добавить несколько светлых прядей у лица, смягчить линию чёлки или отказаться от слишком жёсткой укладки. Именно такие детали нередко делают образ свежее и современнее без радикальной смены внешности.