Оказывается, в организме человека существует жир, который не накапливает лишние калории, а помогает их расходовать. Более того, масштабное исследование с участием свыше 100 тысяч человек показало: люди с активным бурым жиром реже сталкиваются с диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже некоторыми психическими расстройствами.

Об этом сообщает британское издание The Independent со ссылкой на результаты нового научного исследования.

Учёные обратили внимание на особую разновидность жировой ткани — бурый жир, который заметно отличается от привычных белых жировых отложений.

И хотя долгое время считалось, что такой жир необходим преимущественно младенцам, теперь исследователи всё активнее изучают его роль в организме взрослых людей.

Жир, который не запасает, а сжигает энергию

В отличие от белой жировой ткани, основная функция которой заключается в накоплении энергетических запасов, бурый жир способен расходовать энергию для производства тепла.

Его клетки богаты митохондриями — структурами, участвующими в энергетическом обмене. В них содержится особый белок UCP1, который позволяет преобразовывать энергию питательных веществ непосредственно в тепло.

Благодаря этому бурый жир поглощает из крови глюкозу и жирные кислоты, используя их для поддержания температуры тела.

У взрослых людей участки такой ткани чаще всего обнаруживаются в области шеи, над ключицами, а также в верхней части грудной клетки.

Активность бурого жира может усиливаться при воздействии холода, а также изменяться под влиянием гормонов и других физиологических факторов.

Более 100 тысяч человек: что обнаружили исследователи

Учёные проанализировали медицинские данные более 100 тысяч человек, чтобы выяснить, связана ли активность бурого жира с состоянием здоровья.

Результаты оказались многообещающими.

У людей, у которых выявлялась активная бурая жировая ткань, реже встречались диабет второго типа, повышенное артериальное давление и некоторые сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи также обнаружили неожиданную связь с психическим здоровьем.

У участников с активным бурым жиром реже регистрировались депрессия и тревожные расстройства.

Это особенно заинтересовало специалистов, поскольку ранее бурый жир изучали преимущественно в контексте обмена веществ, регуляции температуры тела и ожирения.

Может ли бурый жир защищать от депрессии?

Пока учёные не готовы утверждать, что именно бурый жир непосредственно снижает вероятность развития депрессии или тревожности.

Соавтор исследования, врач и учёный Рокфеллеровского университета Николас Гомес-Баной предположил, что возможное объяснение связано с общим состоянием обмена веществ.

Люди с более активной бурой жировой тканью могут иметь благоприятный метаболический профиль, который, в свою очередь, связан с меньшей распространённостью некоторых заболеваний.

Однако возможны и другие объяснения.

Исследование носило ретроспективный наблюдательный характер. Это означает, что оно позволяет обнаружить статистические связи, но не доказывает причинно-следственные отношения.

Поэтому пока нельзя утверждать, что увеличение количества бурого жира само по себе предотвращает депрессию или другие заболевания.

Почему раньше считалось, что такой жир есть только у младенцев

Бурый жир давно известен учёным как важный механизм защиты новорождённых от переохлаждения.

Младенцы ещё не способны эффективно согреваться за счёт мышечной дрожи, поэтому бурый жир помогает им поддерживать необходимую температуру тела.

Долгое время считалось, что по мере взросления человека эта ткань практически исчезает.

Однако исследования, опубликованные в 2009 году, подтвердили, что активный бурый жир сохраняется и у взрослых.

С тех пор специалисты пытаются выяснить, насколько существенно он влияет на обмен веществ и можно ли использовать его свойства для профилактики и лечения заболеваний.

Молекулярный биолог Гарвардской медицинской школы Синго Кадзимура высоко оценил новую работу, назвав её одним из наиболее значимых исследований в этой области.

Можно ли самостоятельно активировать полезный жир?

Известно, что одним из естественных стимулов активности бурого жира является холод.

Когда температура окружающей среды снижается, организм может активировать бурые жировые клетки, чтобы вырабатывать дополнительное тепло.

Однако это не означает, что для укрепления здоровья необходимо регулярно мёрзнуть, принимать ледяные ванны или подвергать себя длительному охлаждению.

Подобные процедуры подходят не всем, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, пока нет убедительных доказательств, что самостоятельная стимуляция бурого жира холодом обеспечивает те преимущества для здоровья, которые были выявлены в наблюдательном исследовании.

Неожиданная находка: препарат от давления

Ещё одним интересным направлением исследования стали лекарственные препараты.

Учёные изучили сведения о лекарствах, которые принимали участники, и провели дополнительные эксперименты.

В частности, внимание исследователей привлёк лозартан — распространённый препарат для лечения повышенного артериального давления.

В клеточных и животных моделях он продемонстрировал способность усиливать активность бурого жира.

Это открывает возможности для дальнейших исследований, в том числе поиска новых способов применения уже известных лекарств.

Однако специалисты подчёркивают, что полученные результаты пока не являются основанием использовать лозартан для похудения, активации бурого жира или профилактики депрессии.

Препарат имеет конкретные медицинские показания и должен применяться только по назначению врача.

Учёные предупреждают: окончательные выводы делать рано

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи призывают не торопиться с выводами.

Молекулярный биолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Ирфан Лодги отметил, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы установить, действительно ли бурый жир непосредственно обеспечивает обнаруженные преимущества для здоровья.

Пока остаётся неизвестным, приведёт ли искусственное увеличение активности бурой жировой ткани к снижению риска диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или психических расстройств.

Тем не менее открытие может помочь учёным лучше понять связь между обменом веществ, иммунной системой и работой других органов.

Главный вывод исследования заключается в том, что жир в организме человека выполняет гораздо более сложные функции, чем просто накопление энергии. Некоторые разновидности жировой ткани могут играть важную роль в поддержании здоровья. И хотя превращать бурый жир в новое универсальное средство от болезней пока рано, его изучение открывает перспективное направление для будущей медицины.