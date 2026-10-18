Мёд от кашля, редька с мёдом, горячий куриный бульон и леденцы из жжёного сахара — эти домашние средства знакомы многим с детства. Оказывается, некоторые советы наших бабушек имеют вполне научное объяснение.

Медики рассказали, какие народные методы действительно способны облегчить симптомы ОРВИ, а от каких не стоит ждать чудес.

Когда появляются насморк, першение в горле и кашель, многие вспоминают домашние рецепты, которыми пользовались ещё наши родители и бабушки.

Современная медицина относится к народным средствам осторожно: далеко не все они прошли научную проверку, а некоторые могут оказаться бесполезными или даже опасными.

Однако существуют и такие способы, которые действительно способны временно улучшить самочувствие.

Фельдшер скорой помощи Екатерина Синицина рассказала о четырёх популярных домашних средствах, которые можно использовать для облегчения симптомов простуды.

Важно понимать: ни один из этих методов не уничтожает вирусы и не заменяет необходимое лечение.

1. Мёд от кашля — средство с научным обоснованием

Один из самых известных бабушкиных советов — съесть немного мёда перед сном, если мучает кашель.

И у этого способа действительно есть научное обоснование.

Некоторые исследования показывают, что мёд способен уменьшать частоту и выраженность кашля при инфекциях верхних дыхательных путей, особенно у детей старше одного года.

Благодаря густой консистенции он обволакивает слизистую оболочку горла и может временно уменьшать раздражение.

Для облегчения кашля иногда достаточно одной-двух чайных ложек мёда.

Однако есть важное ограничение: детям младше одного года мёд давать категорически нельзя. Он может содержать споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающей опасный младенческий ботулизм.

Людям с диабетом также необходимо учитывать содержание сахаров в мёде.

2. Редька с мёдом — старинный рецепт, который работает не совсем так, как принято думать

Ещё одно популярное домашнее средство — чёрная редька с мёдом.

Традиционно в корнеплоде делают углубление, кладут туда мёд и оставляют на несколько часов. Образовавшийся сок затем принимают небольшими порциями.

Считается, что такая смесь помогает при кашле.

Однако убедительных научных доказательств того, что именно сок редьки обладает выраженным противокашлевым действием, пока недостаточно.

По мнению Екатерины Синициной, возможное облегчение связано прежде всего с мёдом, свойства которого изучены значительно лучше.

Поэтому воспринимать редьку с мёдом как полноценное лекарство от бронхита или других заболеваний дыхательных путей не следует.

Кроме того, редька может раздражать желудок, особенно у людей с заболеваниями пищеварительной системы.

3. Куриный бульон — не лекарство, но полезная поддержка организма

Горячий куриный бульон во время простуды — едва ли не самый известный семейный рецепт.

Он не уничтожает вирусы и не способен самостоятельно вылечить ОРВИ, но действительно может помочь чувствовать себя лучше.

Во время болезни организм нуждается в достаточном количестве жидкости, особенно при повышенной температуре.

Тёплый бульон помогает восполнять жидкость и соли, а также обеспечивает некоторое количество питательных веществ.

Это особенно полезно, когда из-за болезни снижается аппетит и полноценный приём пищи становится затруднительным.

Кроме того, тепло может временно облегчать неприятные ощущения в горле.

При этом бульон не должен быть обжигающим: слишком горячая пища способна дополнительно раздражать слизистую оболочку.

4. Леденцы из жжёного сахара — почему они облегчают першение

Ещё один знакомый с детства рецепт — домашние леденцы из расплавленного сахара.

При рассасывании такого леденца усиливается выделение слюны, которая увлажняет слизистую оболочку рта и горла.

Благодаря этому могут временно уменьшаться сухость, першение и раздражающий кашель.

Однако аналогичный эффект способны давать и обычные леденцы без сахара.

Поэтому специально готовить жжёный сахар необязательно.

Следует учитывать, что сладкие леденцы повышают риск кариеса, а маленьким детям твёрдые конфеты опасны из-за возможности подавиться.

При приготовлении домашних леденцов важно также соблюдать осторожность: горячий расплавленный сахар способен вызвать серьёзные ожоги.

Когда народных средств уже недостаточно

Домашние методы могут облегчить отдельные симптомы, но они не заменяют медицинскую помощь.

Обратиться к врачу необходимо, если состояние ухудшается, высокая температура сохраняется несколько дней, симптомы не проходят или после первоначального улучшения вновь становятся сильнее.

При затруднённом дыхании, выраженной боли в груди, спутанности сознания или других тревожных признаках нужна срочная медицинская помощь.

Особенно внимательно следует относиться к заболеванию у маленьких детей, пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Бабушкины рецепты не всегда бесполезны. Мёд действительно может уменьшать кашель, куриный бульон помогает поддерживать водный баланс, а леденцы временно смягчают раздражённое горло. Но эти средства облегчают симптомы, а не лечат причину инфекции.