Осенью яблоки и тыква становятся настоящими фаворитами на кухне. Оба продукта богаты полезными веществами, содержат клетчатку и помогают разнообразить рацион. Но если речь идёт о пищеварении и контроле уровня сахара в крови, между ними есть существенные различия. Какой продукт лучше выбрать и почему количество сахара — далеко не единственный показатель?

Как объясняют специалисты издания Verywell Health, яблоки и тыква по-разному влияют на уровень глюкозы в крови. При этом оба продукта могут быть частью здорового питания, в том числе для людей, которым важно контролировать потребление углеводов.

Что сильнее повышает сахар — яблоко или тыква?

Для оценки влияния продуктов на уровень глюкозы используется гликемический индекс (ГИ). Он показывает, насколько быстро углеводы из определённой пищи повышают уровень сахара в крови по сравнению с эталонным продуктом.

Принято выделять три категории:

Низкий ГИ — 55 и ниже.

Средний ГИ — от 56 до 69.

Высокий ГИ — 70 и выше.

Однако гликемический индекс не учитывает, сколько углеводов содержится в обычной порции продукта. Поэтому при оценке питания важно принимать во внимание и гликемическую нагрузку.

Яблоки: больше природного сахара, но низкий ГИ

Гликемический индекс яблок составляет приблизительно 36. Это означает, что они относятся к продуктам с низким ГИ.

Одно среднее яблоко сорта «Гала» с кожурой содержит примерно 16,5 г природных сахаров и около 3 г клетчатки.

Клетчатка помогает замедлять усвоение углеводов и поддерживает чувство сытости. Особенно полезно есть яблоки целиком, вместе с кожурой, поскольку в ней содержится значительная часть пищевых волокон.

При этом яблочный сок действует иначе: из-за меньшего количества клетчатки он обычно менее сытный, а содержащиеся в нём сахара легче употребить в большом количестве.

Тыква: сахара меньше, но есть нюанс

В тыкве природного сахара обычно меньше, чем в яблоках.

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка приготовленной тыквы содержит приблизительно 5 г сахара и 2,7 г клетчатки.

Гликемический индекс варёной тыквы в некоторых справочниках оценивается примерно в 60, то есть относится к средней категории.

На первый взгляд может показаться, что тыква должна сильнее повышать уровень глюкозы, чем яблоко. Однако это не совсем так.

В обычной порции тыквы сравнительно немного доступных углеводов, поэтому её гликемическая нагрузка остаётся низкой.

Иными словами, даже продукт со средним ГИ необязательно вызывает значительное повышение сахара в крови, если в порции содержится мало углеводов.

Что полезнее для пищеварения?

И яблоки, и тыква содержат пищевые волокна, необходимые для нормальной работы кишечника.

Особую роль играют два вида клетчатки.

Растворимая клетчатка образует в пищеварительном тракте гелеобразную массу, может замедлять усвоение глюкозы и помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Некоторые её разновидности также служат пищей для полезных кишечных бактерий.

Нерастворимая клетчатка увеличивает объём стула и способствует его продвижению по кишечнику, помогая поддерживать регулярное пищеварение.

Яблоки особенно известны содержанием пектина — разновидности растворимой клетчатки.

Пектин присутствует и в тыкве, хотя его количество зависит от сорта, зрелости плода и способа приготовления.

Поэтому оба продукта могут быть полезны для кишечника, но их эффект будет зависеть от количества съеденного, общего рациона и индивидуальной переносимости.

А если есть проблемы с пищеварением?

При чувствительном желудке или кишечнике значение имеет не только сам продукт, но и способ его приготовления.

Сырые яблоки с кожурой содержат больше структурно сохранённой клетчатки, однако у некоторых людей могут вызывать вздутие и дискомфорт.

Запечённые яблоки обычно имеют более мягкую текстуру и могут переноситься легче.

Тыкву чаще употребляют после термической обработки. Запечённая или отварная мякоть отличается мягкой консистенцией, поэтому её удобно использовать в супах и пюре.

При этом людям с синдромом раздражённого кишечника стоит учитывать индивидуальную переносимость: яблоки содержат ферментируемые углеводы, которые у некоторых людей усиливают газообразование.

Как приготовить яблоки и тыкву с максимальной пользой

Способ приготовления способен заметно изменить пищевую ценность блюда.

Яблоки можно есть свежими, добавлять в салаты, запекать с корицей или готовить в аэрогриле. Лучше не добавлять большое количество сахара, мёда или сладких сиропов.

Из тыквы получаются супы-пюре, овощные гарниры, запеканки и несладкие пюре. Её можно сочетать с натуральным йогуртом, специями и другими овощами.

А вот тыквенные пироги, сладкие десерты и яблочная выпечка — совсем другая история. Из-за добавленного сахара и других ингредиентов такие блюда могут содержать значительно больше углеводов и калорий, чем исходные продукты.

Так что же выбрать?

Если главная цель — сократить количество природных сахаров в рационе, тыква обычно окажется более подходящим вариантом.

Если важны удобный перекус, чувство сытости и клетчатка, хорошим выбором станет цельное яблоко с кожурой.

Для пищеварения полезны оба продукта, особенно если употреблять их регулярно в составе разнообразного рациона.

Не обязательно выбирать между яблоками и тыквой. Они дополняют друг друга, а влияние на уровень сахара в крови определяется не только гликемическим индексом, но и размером порции, количеством углеводов и способом приготовления.

Людям с диабетом или другими нарушениями углеводного обмена важно учитывать индивидуальные рекомендации врача и при необходимости контролировать реакцию уровня глюкозы на конкретные блюда.