Осенью яблоки и тыква становятся настоящими фаворитами на кухне. Оба продукта богаты полезными веществами, содержат клетчатку и помогают разнообразить рацион. Но если речь идёт о пищеварении и контроле уровня сахара в крови, между ними есть существенные различия. Какой продукт лучше выбрать и почему количество сахара — далеко не единственный показатель?
Как объясняют специалисты издания Verywell Health, яблоки и тыква по-разному влияют на уровень глюкозы в крови. При этом оба продукта могут быть частью здорового питания, в том числе для людей, которым важно контролировать потребление углеводов.
Что сильнее повышает сахар — яблоко или тыква?
Для оценки влияния продуктов на уровень глюкозы используется гликемический индекс (ГИ). Он показывает, насколько быстро углеводы из определённой пищи повышают уровень сахара в крови по сравнению с эталонным продуктом.
Принято выделять три категории:
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Низкий ГИ — 55 и ниже.
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Средний ГИ — от 56 до 69.
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Высокий ГИ — 70 и выше.
Однако гликемический индекс не учитывает, сколько углеводов содержится в обычной порции продукта. Поэтому при оценке питания важно принимать во внимание и гликемическую нагрузку.
Яблоки: больше природного сахара, но низкий ГИ
Гликемический индекс яблок составляет приблизительно 36. Это означает, что они относятся к продуктам с низким ГИ.
Одно среднее яблоко сорта «Гала» с кожурой содержит примерно 16,5 г природных сахаров и около 3 г клетчатки.
Клетчатка помогает замедлять усвоение углеводов и поддерживает чувство сытости. Особенно полезно есть яблоки целиком, вместе с кожурой, поскольку в ней содержится значительная часть пищевых волокон.
При этом яблочный сок действует иначе: из-за меньшего количества клетчатки он обычно менее сытный, а содержащиеся в нём сахара легче употребить в большом количестве.
Тыква: сахара меньше, но есть нюанс
В тыкве природного сахара обычно меньше, чем в яблоках.
По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка приготовленной тыквы содержит приблизительно 5 г сахара и 2,7 г клетчатки.
Гликемический индекс варёной тыквы в некоторых справочниках оценивается примерно в 60, то есть относится к средней категории.
На первый взгляд может показаться, что тыква должна сильнее повышать уровень глюкозы, чем яблоко. Однако это не совсем так.
В обычной порции тыквы сравнительно немного доступных углеводов, поэтому её гликемическая нагрузка остаётся низкой.
Иными словами, даже продукт со средним ГИ необязательно вызывает значительное повышение сахара в крови, если в порции содержится мало углеводов.
Что полезнее для пищеварения?
И яблоки, и тыква содержат пищевые волокна, необходимые для нормальной работы кишечника.
Особую роль играют два вида клетчатки.
Растворимая клетчатка образует в пищеварительном тракте гелеобразную массу, может замедлять усвоение глюкозы и помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Некоторые её разновидности также служат пищей для полезных кишечных бактерий.
Нерастворимая клетчатка увеличивает объём стула и способствует его продвижению по кишечнику, помогая поддерживать регулярное пищеварение.
Яблоки особенно известны содержанием пектина — разновидности растворимой клетчатки.
Пектин присутствует и в тыкве, хотя его количество зависит от сорта, зрелости плода и способа приготовления.
Поэтому оба продукта могут быть полезны для кишечника, но их эффект будет зависеть от количества съеденного, общего рациона и индивидуальной переносимости.
А если есть проблемы с пищеварением?
При чувствительном желудке или кишечнике значение имеет не только сам продукт, но и способ его приготовления.
Сырые яблоки с кожурой содержат больше структурно сохранённой клетчатки, однако у некоторых людей могут вызывать вздутие и дискомфорт.
Запечённые яблоки обычно имеют более мягкую текстуру и могут переноситься легче.
Тыкву чаще употребляют после термической обработки. Запечённая или отварная мякоть отличается мягкой консистенцией, поэтому её удобно использовать в супах и пюре.
При этом людям с синдромом раздражённого кишечника стоит учитывать индивидуальную переносимость: яблоки содержат ферментируемые углеводы, которые у некоторых людей усиливают газообразование.
Как приготовить яблоки и тыкву с максимальной пользой
Способ приготовления способен заметно изменить пищевую ценность блюда.
Яблоки можно есть свежими, добавлять в салаты, запекать с корицей или готовить в аэрогриле. Лучше не добавлять большое количество сахара, мёда или сладких сиропов.
Из тыквы получаются супы-пюре, овощные гарниры, запеканки и несладкие пюре. Её можно сочетать с натуральным йогуртом, специями и другими овощами.
А вот тыквенные пироги, сладкие десерты и яблочная выпечка — совсем другая история. Из-за добавленного сахара и других ингредиентов такие блюда могут содержать значительно больше углеводов и калорий, чем исходные продукты.
Так что же выбрать?
Если главная цель — сократить количество природных сахаров в рационе, тыква обычно окажется более подходящим вариантом.
Если важны удобный перекус, чувство сытости и клетчатка, хорошим выбором станет цельное яблоко с кожурой.
Для пищеварения полезны оба продукта, особенно если употреблять их регулярно в составе разнообразного рациона.
Не обязательно выбирать между яблоками и тыквой. Они дополняют друг друга, а влияние на уровень сахара в крови определяется не только гликемическим индексом, но и размером порции, количеством углеводов и способом приготовления.
Людям с диабетом или другими нарушениями углеводного обмена важно учитывать индивидуальные рекомендации врача и при необходимости контролировать реакцию уровня глюкозы на конкретные блюда.
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