Утром натощак, во время обеда или перед сном? Многие уверены, что польза кефира, йогурта и других ферментированных продуктов зависит от времени их употребления. Однако диетологи пришли к неожиданному выводу: для здоровья кишечника гораздо важнее не часы, а регулярность питания, разнообразие продуктов и наличие в них живых полезных микроорганизмов.

Ферментированные продукты присутствуют в рационе людей на протяжении тысячелетий. Кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи и мисо ценятся не только за характерный вкус, но и за потенциальную пользу для пищеварительной системы.

В последние годы интерес к ним значительно вырос благодаря исследованиям кишечного микробиома — огромного сообщества микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте.

Но существует ли идеальное время для употребления таких продуктов? Например, действительно ли кефир полезнее пить вечером, а йогурт — исключительно утром?

Специалисты по питанию объяснили изданию EatingWell, что на самом деле имеет значение.

Утро, день или вечер: есть ли разница?

По словам дипломированного диетолога Габриэль Палмери, убедительных научных доказательств того, что ферментированные продукты необходимо употреблять в определённое время суток, пока нет.

«Лучшее время — то, когда вы можете включить их в свой повседневный рацион», — объясняет специалист.

Большинство исследований сосредоточено не на времени приёма пищи, а на количестве, разнообразии и регулярности употребления ферментированных продуктов.

Поэтому стакан кефира вечером необязательно полезнее такого же стакана утром. А йогурт, съеденный на завтрак, не теряет своих преимуществ, если перенести его на полдник.

Гораздо важнее, чтобы подобные продукты регулярно присутствовали в рационе и хорошо переносились организмом.

Что происходит с кишечником, когда мы едим ферментированные продукты

Ферментация — это процесс, при котором микроорганизмы преобразуют компоненты пищи, изменяя её вкус, текстуру и питательные свойства.

Некоторые ферментированные продукты содержат живые бактерии, которые могут взаимодействовать с кишечным микробиомом.

Кроме того, во время ферментации образуются различные вещества, потенциально влияющие на пищеварение и обменные процессы.

Диетолог Алекс Пруттинг отмечает, что регулярное употребление определённых ферментированных продуктов может способствовать увеличению разнообразия кишечной микробиоты.

В одном небольшом клиническом исследовании участники, которые на протяжении десяти недель придерживались рациона с высоким содержанием ферментированных продуктов, продемонстрировали увеличение разнообразия кишечных микроорганизмов и снижение некоторых маркеров воспаления.

Однако учёные подчёркивают: для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Не все ферментированные продукты обладают одинаковыми свойствами, а их влияние может различаться в зависимости от состава и особенностей организма.

Почему не каждый йогурт или квашеная капуста одинаково полезны

Важный нюанс заключается в том, что ферментированный продукт необязательно содержит живые микроорганизмы в момент употребления.

Как объясняет диетолог Жасмин Диб, термическая обработка и пастеризация после ферментации могут значительно уменьшить количество живых культур или полностью их уничтожить.

Например, некоторые виды квашеной капусты проходят термическую обработку для увеличения срока хранения.

В таком случае продукт остаётся ферментированным, но уже не обязательно служит источником живых бактерий.

Аналогичная ситуация возможна с некоторыми йогуртами и другими продуктами промышленного производства.

Поэтому специалисты советуют обращать внимание на информацию на упаковке.

Предпочтение стоит отдавать продуктам, на которых указано наличие живых и активных культур.

При этом важно помнить, что не все живые микроорганизмы в ферментированных продуктах являются пробиотиками с доказанным полезным действием. Эффект зависит от конкретных штаммов и их количества.

Шесть ферментированных продуктов, которые стоит включить в рацион

Диетологи рекомендуют не ограничиваться одним продуктом, а по возможности разнообразить меню.

1. Йогурт

Один из самых доступных ферментированных продуктов.

Йогурт с живыми культурами может быть полезным дополнением к рациону, а определённые бактерии в его составе помогают расщеплять лактозу.

Его можно есть отдельно, добавлять в овсяную кашу, сочетать с фруктами, ягодами и орехами.

Лучше выбирать варианты без большого количества добавленного сахара.

2. Кефир

Кефир получают путём ферментации молока с использованием комплекса бактерий и дрожжей.

Он может содержать разнообразные живые микроорганизмы, хотя их состав зависит от технологии производства.

Кефир удобно пить самостоятельно, добавлять в смузи или использовать вместо молока в некоторых блюдах.

Выбор времени зависит исключительно от личных предпочтений и переносимости.

3. Кимчи

Это традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей, чаще всего пекинской капусты, с добавлением специй.

Кимчи можно подавать к рису, мясу, яйцам и другим блюдам.

Однако стоит учитывать, что некоторые варианты содержат довольно много соли и острых приправ.

Людям с чувствительным пищеварением лучше начинать с небольших порций.

4. Квашеная капуста

Привычная многим квашеная капуста тоже относится к ферментированным продуктам.

При естественном молочнокислом брожении в ней могут сохраняться живые микроорганизмы.

Капуста также содержит пищевые волокна, необходимые для нормальной работы кишечника.

Однако количество живых бактерий зависит от способа приготовления и последующей обработки.

5. Мисо

Мисо — традиционная японская паста, которую обычно готовят из ферментированных соевых бобов.

Её используют для приготовления супов, соусов, маринадов и заправок.

Диетологи советуют учитывать температуру приготовления: сильное нагревание может уничтожить живые микроорганизмы.

Поэтому, если цель — сохранить живые культуры, мисо лучше добавлять в блюдо после того, как оно немного остынет.

Впрочем, мисо остаётся пищевым продуктом и после нагревания, даже если живые культуры не сохраняются.

6. Темпе

Темпе — ферментированный продукт из соевых бобов, популярный в азиатской кухне.

Он отличается плотной текстурой и служит источником растительного белка.

Его можно обжаривать, запекать, добавлять в салаты, сэндвичи и блюда с крупами.

Важно учитывать, что темпе обычно подвергают термической обработке. Поэтому его преимущества связаны прежде всего с питательной ценностью и изменениями, происходящими во время ферментации, а не обязательно с поступлением живых микроорганизмов.

Почему не стоит сразу съедать много квашеной капусты и пить литрами кефир

Если ферментированные продукты раньше редко появлялись в вашем меню, специалисты рекомендуют вводить их постепенно.

По словам диетолога Аманды Сауседы, резкое увеличение их количества может сопровождаться повышенным газообразованием, вздутием и дискомфортом в животе.

Это не обязательно означает, что продукт вреден.

Иногда пищеварительной системе требуется время, чтобы привыкнуть к изменениям рациона.

Однако при выраженных или стойких неприятных симптомах следует уменьшить порцию, исключить вызывающий реакцию продукт и при необходимости обратиться к врачу.

Особенно внимательно к выбору продуктов стоит относиться людям с заболеваниями пищеварительной системы и пищевой непереносимостью.

С чем лучше сочетать ферментированные продукты

Ещё один совет специалистов — сочетать продукты с живыми культурами с источниками пребиотических пищевых волокон.

Пребиотики представляют собой вещества, которые используются определёнными полезными микроорганизмами кишечника.

Они содержатся, в частности, в овсе, бананах, луке, чесноке и бобовых.

Например, натуральный йогурт можно дополнить овсяными хлопьями и бананом, а квашеную капусту подать с блюдом из цельнозерновой крупы.

Такой подход помогает сделать рацион разнообразнее и увеличить потребление пищевых волокон.

При этом людям, склонным к вздутию живота, некоторые пребиотические продукты также следует вводить постепенно.

Три главных правила для здоровья кишечника

Специалисты выделяют три основных принципа, которые могут оказаться полезнее любых попыток подобрать идеальное время для кефира или йогурта.

Первое — регулярность. Лучше употреблять подходящие ферментированные продукты регулярно и умеренными порциями, чем изредка съедать большое количество.

Второе — разнообразие. Разные продукты отличаются по составу, поэтому не стоит рассчитывать, что один только кефир или йогурт обеспечит все потребности кишечного микробиома.

Третье — качество. Обращайте внимание на наличие живых культур, содержание добавленного сахара и соли, а также индивидуальную переносимость.

И, конечно, ферментированные продукты не заменяют полноценного питания, достаточного количества клетчатки, физической активности и других привычек, важных для здоровья.

Так когда же лучше пить кефир и есть квашеную капусту?

Ответ диетологов оказался гораздо проще, чем можно было ожидать.

Идеального времени не существует. Кефир можно пить утром или вечером, йогурт есть на завтрак или полдник, а квашеную капусту подавать к обеду или ужину.

Главное — чтобы продукты хорошо переносились, подходили к вашему рациону и употреблялись регулярно.

Если же определённая пища вызывает дискомфорт натощак или перед сном, разумнее перенести её на другое время.

Здоровье кишечника зависит не от того, в какой час вы съели йогурт или выпили кефир, а от общего качества питания. Разнообразие, умеренность, достаточное количество пищевых волокон и регулярное употребление подходящих ферментированных продуктов имеют гораздо большее значение, чем строгое расписание.