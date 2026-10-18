Идеальная мать — это женщина, которая не всегда выполняет все прихоти своего ребенка и не боится проявлять эмоции. Это не та, кто никогда не злится, а та, кто понимает, что быть матерью — значит иметь право на ошибки.

Многогранное материнство

Каждая женщина, став матерью, стремится быть идеальной, но при этом часто не замечает обратную сторону своих усилий. Это и постоянный недосып, и физическая усталость, и однообразие. К этому добавляются возможные конфликты с мужем, ссоры со свекровью и нехватка времени на себя. Британский ученый Дональд Вудс Винникотт ввел в психологию понятие «достаточно хорошая мама», учитывая все эти нюансы.

Он подчеркивает, что женщина-мать — это не робот, а обычный человек с функцией матери, который имеет право на ошибки и не должен испытывать чувство вины. Мать может испытывать раздражение и находить время для себя, например, выпив чашечку чая.

Идеальный баланс — это 80% хорошей матери и 20% женщины с правом на ошибку. Многие матери боятся злиться на своих детей, считая это неподобающим для любящей матери. В результате они подавляют эти чувства и испытывают вину, хотя было бы лучше проанализировать ситуацию.

Понимание причин своего раздражения поможет найти выход из сложной ситуации.

Задача мамы

Задача матери — дать ребенку представление о внешнем мире и подготовить его к адаптации в будущем. Если реакция матери направлена только на принятие поведения ребенка, то у него могут возникнуть сложности в социуме, который может отреагировать на его поведение агрессией. Ребенок, привыкший к вседозволенности, может не знать границ.

Иногда дети осознанно совершают пакости, например, разбивают тарелку или вазу, чтобы понять границы дозволенного. Если мама реагирует пассивно, ребенок фиксирует, что такое поведение нормально.

Личные границы — это лучший способ объяснить ребенку, что можно, а что нельзя. Вы можете договориться с ребенком о времени, когда вам нужно побыть одной, чтобы он понимал, что у каждого человека есть личное пространство. Это формирует правильное представление о самооценке, которое закладывается родителями до 7 лет.

Важно не только обозначать свои границы, но и уважать чужие. Например, фраза «Нет, я не стану этого делать!» четко показывает, где проходит граница, в отличие от неуверенных доводов. Ребенок, столкнувшись с нарушением своих границ во взрослой жизни, будет знать, как их отстаивать, ведь пример был заложен матерью.

Какое поведение выбрать

Будьте собой. Ребенок должен понимать, что раздражение, агрессия и другие негативные эмоции — это нормально. Именно благодаря им мы определяем границы и указываем на свои. Подавление этих чувств может привести к негативным последствиям.

Не стесняйтесь просить о помощи своего мужа, свекровь или родственников. Не нужно тянуть все на себе, чтобы доказать всем, что вы идеальная мать.

Помните, что даже если вы не идеальная мать, для своего ребенка вы всегда будете самой лучшей!