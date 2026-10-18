Что полезнее для долголетия — отказаться от мяса или продолжать включать его в рацион? Новое исследование китайских учёных принесло неожиданные результаты: среди людей старше 80 лет употреблявшие мясо женщины чаще доживали до столетнего юбилея, чем вегетарианки.

Однако исследователи обнаружили важную деталь, которая меняет представление об этих результатах.

Продолжительность жизни людей во всём мире увеличивается. По некоторым прогнозам, к 2050 году численность населения старше 80 лет может приблизиться к полумиллиарду человек.

Одним из факторов здорового старения считается питание. Но вопрос о том, какой рацион действительно помогает прожить дольше, остаётся предметом научных дискуссий.

Как сообщает ScienceAlert, исследователи из Китая проанализировали данные более пяти тысяч пожилых людей и обнаружили связь между употреблением мяса, массой тела и вероятностью дожить до 100 лет.

Что показало исследование

Учёные из Фуданьского университета, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Шанхайского университета Цзяотун использовали данные масштабного исследования долголетия Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey.

В анализ вошли 5203 человека, которым на момент наблюдения было не менее 80 лет.

Среди них 1459 человек достигли столетнего возраста, а 3744 участника умерли в возрасте 80–99 лет.

Исследователи сравнили особенности питания участников, уделив внимание употреблению мяса и других продуктов животного происхождения.

Оказалось, что среди женщин употребление мяса было связано с более высокой вероятностью дожить до 100 лет по сравнению с вегетарианским рационом.

Среди мужчин статистически значимой связи между вегетарианством и достижением столетнего возраста обнаружено не было.

Однако наиболее интересный результат появился, когда учёные учли массу тела участников.

Главный нюанс: всё зависит от веса

Выяснилось, что различия в продолжительности жизни наблюдались преимущественно среди пожилых людей с недостаточной массой тела.

В этой группе ежедневное употребление мяса было связано с вероятностью достижения 100-летнего возраста, которая оказалась на 44% выше по сравнению с вегетарианским питанием.

У людей с нормальной или избыточной массой тела такой связи исследователи не обнаружили.

Это означает, что результаты нельзя интерпретировать как доказательство того, что мясо само по себе продлевает жизнь.

Скорее, они указывают на возможную важность полноценного питания для очень пожилых людей, особенно если у них недостаточная масса тела.

Рыба, яйца и молочные продукты тоже имеют значение

Ещё одна интересная деталь исследования касается разновидностей вегетарианского питания.

Пожилые люди, которые не ели мясо, но употребляли рыбу, яйца или молочные продукты, имели примерно такие же шансы дожить до 100 лет, как и мясоеды.

Это позволяет предположить, что значение может иметь не столько присутствие мяса в рационе, сколько достаточное поступление энергии, белка и других необходимых питательных веществ.

В пожилом возрасте особенно важно сохранять мышечную массу, поскольку её потеря связана с ухудшением подвижности, повышенным риском падений и снижением самостоятельности.

Белок играет важную роль в поддержании мышц, хотя оптимальное его количество для людей преклонного возраста продолжает обсуждаться учёными.

Почему недостаточный вес становится опаснее с возрастом

У молодых и людей среднего возраста избыточная масса тела часто связана с повышенным риском различных заболеваний.

Однако в старших возрастных группах эта зависимость может выглядеть иначе.

Учёные используют термин «парадокс ожирения» для описания наблюдений, при которых несколько более высокая масса тела у некоторых пожилых людей оказывается связана с лучшими показателями выживаемости.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что дополнительные энергетические запасы могут помогать организму переносить болезни и периоды недостаточного питания.

При этом недостаточный вес в преклонном возрасте нередко сопровождается потерей мышечной массы, слабостью и повышенной уязвимостью организма.

Авторы китайского исследования считают, что влияние индекса массы тела на долголетие заслуживает дальнейшего изучения.

Значит ли это, что вегетарианство вредно?

Нет. Исследование не доказывает, что отказ от мяса сокращает жизнь.

Учёные обнаружили статистическую связь, но не установили прямую причинно-следственную зависимость.

Например, неизвестно, как менялись пищевые привычки участников на протяжении жизни. Исследователи оценивали их питание уже в пожилом возрасте.

Между тем человек может отказаться от мяса не из-за убеждений, а вследствие проблем со здоровьем, ухудшения аппетита или трудностей с пережёвыванием пищи.

Такие обстоятельства способны влиять и на рацион, и на продолжительность жизни.

Кроме того, другие исследования связывают растительное питание и умеренное употребление мяса со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и ожирения.

Поэтому результаты китайских учёных не отменяют известных преимуществ сбалансированного рациона с большим количеством овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов.

Не всё мясо одинаково полезно

При обсуждении влияния мяса на здоровье важно учитывать его разновидность и способ приготовления.

Красное мясо и особенно переработанные мясные продукты — колбасы, сосиски, бекон — в многочисленных исследованиях связывают с повышенными рисками некоторых хронических заболеваний.

Поэтому специалисты обычно рекомендуют ограничивать их употребление.

В то же время рыба, яйца, молочные продукты и нежирные источники белка могут быть частью разнообразного рациона.

При этом получать достаточное количество белка возможно и без мяса, в том числе из бобовых, соевых продуктов, орехов и других растительных источников.

Главное — учитывать возраст, состояние здоровья, аппетит и индивидуальные потребности человека.

Что действительно помогает дожить до 100 лет

Питание — лишь одна из составляющих долголетия.

На продолжительность жизни также влияют наследственность, физическая активность, качество сна, хронические заболевания, доступность медицинской помощи и социальные условия.

Учёные подчёркивают, что потребности организма в 30, 60 и 90 лет могут существенно различаться.

Если в молодом возрасте важное значение имеет профилактика ожирения и метаболических нарушений, то в глубокой старости одной из главных задач становится предотвращение истощения и потери мышечной массы.

Авторы исследования считают, что для разработки рекомендаций по питанию необходимо уделять больше внимания людям старших возрастных групп.

«Наши результаты подчёркивают важность сбалансированного питания, включающего как животные, так и растительные продукты, для здорового долголетия», — заключают исследователи.

Секрет долголетия заключается не в обязательном употреблении мяса и не в полном отказе от него. Особенно в преклонном возрасте гораздо важнее получать достаточно калорий, белка и необходимых питательных веществ, поддерживать мышечную массу и избегать истощения.