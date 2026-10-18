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«Настоящий Маленький принц!»: сын Арзамасовой и Авербуха очаровал поклонников и получил предложение стать актёром 0 199

Люблю!
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арзамасова и Авербух
ФОТО: Freepik

Пятилетний Лев, сын актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха, стал звездой социальных сетей благодаря одной фотографии. Мальчик примерил необычный образ, а поклонники знаменитой семьи тут же начали обсуждать его артистические способности и возможное будущее в кино.

Елизавета Арзамасова всё чаще делится с подписчиками трогательными моментами семейной жизни. Звезда сериала «Папины дочки» вместе с мужем Ильёй Авербухом воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Лию.

На этот раз внимание поклонников привлёк старший ребёнок пары.

Актриса опубликовала фотографию, на которой Лев позирует в шляпе, скрестив руки на груди. Серьёзный взгляд и уверенная поза мальчика напомнили маме известного литературного персонажа.

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Instagram

«Кстати... Кастинг на Незнайку никто не проводит?» — с юмором поинтересовалась Арзамасова у подписчиков.

Незнайка или Маленький принц?

Фотография вызвала оживлённое обсуждение. Поклонники актрисы принялись наперебой восхищаться обаянием мальчика.

Одни согласились с Елизаветой и решили, что Лев мог бы прекрасно сыграть Незнайку — героя знаменитых произведений Николая Носова.

«Левушка — самый очаровательный Незнайка из Цветочного города», — написала одна из подписчиц.

Другие отметили артистичность мальчика и предположили, что в будущем он вполне может пойти по стопам знаменитой мамы.

«Прямо точь-в-точь! Потому что Лёва — это всегда клёво! И артистично!» — восхитились поклонники.

«Ждём от него творческих успехов в любом деле», — добавили комментаторы.

Однако нашлись и те, кому образ Незнайки показался не совсем подходящим.

«И всё-таки это Маленький принц. Экзюпери бы выбрал его», — написала поклонница, сравнив мальчика с героем знаменитой сказки Антуана де Сент-Экзюпери.

Другая подписчица объяснила своё несогласие с выбором персонажа: «У Лёвы очень умный и интеллигентный взгляд. Он не Незнайка, уж извините».

В знаменитой семье подрастает новое поколение

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре 2020 года. В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, а в августе 2024-го — дочь Лия.

Актриса регулярно публикует семейные фотографии и с юмором рассказывает о воспитании детей.

Пока родители не объявляли о каких-либо планах относительно съёмок сына в кино. Но поклонники уверены: с таким обаянием и артистичностью мальчик вполне мог бы стать героем детского фильма — будь то Незнайка или Маленький принц.

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#instagram #социальные сети #знаменитости #дети знаменитостей
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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