Женский оргазм может сопровождаться не только удовольствием, но и совершенно неожиданными реакциями организма — от приступов смеха и внезапных слёз до головной боли, чихания и даже неприятных ощущений в ушах. Исследователи выяснили, что подобные проявления гораздо разнообразнее, чем считалось раньше. При этом большинство женщин воспринимают их как естественную часть приятного сексуального опыта.

Женская сексуальность до сих пор остаётся областью, в которой у науки больше вопросов, чем окончательных ответов. Даже физиологические процессы, связанные с оргазмом, изучены далеко не полностью.

Новое исследование, проведённое при участии специалистов Северо-Западного университета США, позволило подробнее рассмотреть необычные реакции, возникающие во время или непосредственно после оргазма.

Учёные называют такие реакции периоргазмическими феноменами.

Не только удовольствие: что обнаружили исследователи

В опросе приняли участие 86 женщин. Исследователи изучали физические и эмоциональные проявления, которые сопровождали оргазм и отличались от привычных ощущений.

Среди участниц 88% сообщили о необычных эмоциональных реакциях, а 61% — о физических симптомах.

Как объяснила ведущий автор исследования, профессор Лорен Стрейхер из Северо-Западного университета, отдельные подобные случаи были известны специалистам и раньше.

Однако новое исследование позволило систематизировать эти проявления и обратить внимание на их разнообразие.

Важно учитывать, что опрос был небольшим и не представлял собой случайную выборку всех женщин. Поэтому полученные проценты нельзя распространять на женское население в целом.

Головная боль, слабость и даже чихание

Самым распространённым из необычных физических симптомов оказалась головная боль.

Участницы исследования также рассказывали о мышечной слабости, покалывании в конечностях и неожиданных ощущениях в области лица.

Среди физических реакций были отмечены:

Головная боль — 33%. О ней сообщила примерно каждая третья участница.

Мышечная слабость — 24%. Некоторые женщины ощущали временное снижение силы в мышцах.

Боль или покалывание в стопах — 19%. Подобные ощущения возникали во время или после кульминации.

Зуд, боль или покалывание в области лица — 6%.

Чихание — 4%.

Зевота — 3%.

Боль и необычные ощущения в ушах — 2%.

Носовое кровотечение — 2%.

Хотя некоторые из этих проявлений кажутся неожиданными, они показывают, насколько разнообразными могут быть реакции нервной системы и организма в целом.

При этом исследование не установило точные физиологические механизмы каждого симптома.

Почему женщины могут плакать после оргазма

Не менее интересными оказались эмоциональные реакции.

У некоторых женщин оргазм сопровождался смехом, у других — слезами или внезапным ощущением грусти.

Результаты опроса показали следующую картину:

Эмоциональная реакция Доля участниц Слёзы 63% Грусть или желание расплакаться 43% Смех 43% Необычные переживания, описанные как галлюцинации 4%

Особенно примечательно, что слёзы и грусть далеко не всегда были связаны с негативными переживаниями.

Напротив, участницы отмечали, что сексуальный опыт был приятным и эмоционально положительным.

Это означает, что плач после оргазма сам по себе необязательно свидетельствует о неудовлетворённости, психологическом дискомфорте или проблемах в отношениях.

Интенсивные эмоциональные реакции могут возникать и на фоне положительных переживаний.

Необычные ощущения могут повторяться

Исследователи обратили внимание ещё на одну особенность: подобные реакции не обязательно возникают при каждом оргазме.

У некоторых участниц они появлялись лишь время от времени, но при этом повторялись на протяжении определённого периода.

По словам профессора Лорен Стрейхер, женщинам важно знать, что необычные реакции организма не обязательно свидетельствуют о наличии заболевания.

Однако это не означает, что любые болезненные симптомы следует считать нормой.

Внезапная сильная головная боль, особенно возникшая впервые, требует срочной медицинской оценки. Боль в груди, потеря сознания, выраженные неврологические нарушения или необычное кровотечение также нельзя объяснять только сексуальным возбуждением.

Если неприятные симптомы повторяются, усиливаются или вызывают беспокойство, стоит обратиться к врачу.

Почему женский оргазм до сих пор недостаточно изучен

Авторы публикации обращают внимание на недостаточное внимание науки к вопросам женского сексуального здоровья.

Многие исследования в этой области проводились на небольших группах участниц, а отдельные физиологические реакции долгое время описывались преимущественно как редкие случаи.

Новое исследование помогает расширить представления о разнообразии ощущений, но не позволяет определить, насколько часто такие симптомы встречаются среди всех женщин.

Для более точных выводов потребуются масштабные исследования с участием женщин разных возрастов и с различным состоянием здоровья.

Женский оргазм может сопровождаться неожиданными физическими и эмоциональными реакциями. Слёзы, смех или кратковременные необычные ощущения не обязательно говорят о проблемах. Однако боль и другие тревожные симптомы не следует игнорировать — особенно если они возникают впервые или повторяются.