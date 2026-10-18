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Поросячий визг: как ухаживать за мини-пигом в домашних условиях 0 59

Люблю!
Дата публикации: 18.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поросята

Мини-пиги (карликовые свинки) - это не самые распространенные домашние питомцы, как собаки и кошки, но они очень милые! Если вы решили завести такого питомца, вам будет полезно узнать о некоторых особенностях их ухода.

 

Мини-пигов можно кормить остывшими кашами, зеленью, овощами и фруктами, а также мясом и рыбой, но без добавления соли и специй. Важно, чтобы в их рационе всегда была чистая вода комнатной температуры, так как свинки могут легко простудиться от холодной воды. Регулярные выгулы и купания также необходимы, так как эти животные активные и любят играть в воде. Раз в год следует подстригать мини-пигу копытца, чтобы избежать ограничений в движении и повреждений пола. Для этой процедуры лучше обратиться к ветеринару.

Мини-пиги могут быть пугливыми и долго привыкают к своим хозяевам. Важно избегать резких движений и громких звуков в их присутствии. Свинка должна видеть руку, которая собирается её погладить. Поэтому, если у вас есть маленькие дети, стоит подождать, пока они подрастут и смогут осознанно заботиться о питомце, уважая его характер.

С мини-пигом вам не будет скучно. Это активное, игривое и дружелюбное животное, которое подходит для содержания даже у людей с аллергией и астмой.

"1000 секретов".

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